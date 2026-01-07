Наша планета замолчала: Солнце нарушило космический эфир

И вот недавно выяснилось, что один из голосов Земли, который мы и открыли-то не так давно, вдруг взял и замолк. Разбираться в этом пришлось нашим ребятам из ИКИ РАН и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Они изучили данные японского спутника за семь лет и пришли к выводам, которые заставляют немного иначе взглянуть на то, как вообще работает наша магнитосфера.

Под колпаком

Вообще, изучать радиоизлучение Земли — та ещё задачка. Проблема в том, что мы живем под надежным колпаком ионосферы. Это слой атмосферы, насыщенный ионами и свободными электронами, который работает как зеркало для радиоволн.

Благодаря ему мы можем слушать коротковолновое радио за горизонтом (волны отскакивают от неба и возвращаются на землю), но из-за него же мы понятия не имеем, что там творится снаружи, в ближнем космосе. Ионосфера просто глушит или отражает сигналы, идущие извне, если они не на тех частотах.

Поэтому, пока человечество не запустило первые спутники, мы и не подозревали, что Земля фонит.