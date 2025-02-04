Лучший пистолет в истории

Лучший пистолет в историии до сих пор актуальный
Пистолет пистолетов — пожалуй, лучшим в истории можно назвать Colt1911 Джона Браунинга.
Мы не первые, кто так считает, и пытается об этом рассказать. Однако мы заденем предысторию появления (почему же он такой получился) и его влияние на всё последующее пистолетостроение. Короче, будет интересно.
Самозарядный пистолет против револьвера
Эволюция началась с появления унитарного патрона с латунной гильзой. Когда патрон перестал быть некоей консистенцией пороха и пули, завёрнутой в бумагу, и стал «деталью» в механизме. Соответственно, конструкторы принялись чертить то, что потом станет пулемётами. Дальше всех ушёл Хайрем Максим, догадавшийся использовать энергию отдачи, как «топливо» для автоматики оружия.
Первые самозарядные пистолеты уже вполне серийно появились в 1890-е, однако военных они мало привлекали. Страдала надёжность ранних конструкций, они часто могли заклинить. А ещё были весьма тяжелы, тяжелее большинства револьверов, так как появилось больше дополнительных деталей. Движение механизмов также сказывалось на кучности при высокой интенсивности стрельбы.
Отчасти это решалось конструкторами ранних полуавтоматических пистолетов. На рубеже веков довольно распространённым типом пистолетов стали «открытые» модели, без кожуха-затвора. Наиболее узнаваемым пистолетом тут станет модель Люгер P08, известный нам по фильмам о Второй мировой — затвор представлял собой коленчатый рычаг, сгибающийся и выпрямляющийся при стрельбе. Такой форм-фактор был очень распространён в начале XX века.
Однако это делало оружие сложным в изготовлении и неудобным для прицеливания. Впрочем, для немассовых армий это не было большой проблемой, а офицеры доходят до стрельбы из пистолета только в самый отчаянный момент. Однако даже немецкая армия, основной пользователь Люгера 08, параллельно вооружалась и другими моделями, например, не менее легендарным Маузер С96.
Ещё одна проблема — мощность патрона. Если вы используете маломощные калибры типа 6,5 или 7,62 мм, то можно обойтись и обычным свободным затвором, когда действует прямая отдача, которая приводит в действие механизмы перезаряжания. Более мощные калибры требуют запирания канала ствола, наиболее популярным решением было запирание с коротким ходом ствола.
Ствол после выстрела некоторое время движется вместе с затвором, давая газам полностью покинуть себя, потом затвор продолжает движение уже в одиночку, отпирая патронник и давая гильзе покинуть пределы оружия. Разумеется, это тоже усложнение конструкции и дополнительные детали/их обработка.
Поэтому военные не торопились отказываться от проверенных револьверов. Там у каждого патрона своя камора в барабане, без проблем подаётся его вращением для выстрела. Однако растущий боезапас и высокий темп стрельбы, показывал, что будущее за самозарядными пистолетами.
Браунинг, Кольт и армия США
Джон Браунинг с начала века один из крупнейших игроков в «пистолетной гонке». Для бельгийской FN он разрабатывал образцы со свободным затвором — Браунинг М1900 и М1903. По заказу американской армии, для компании Кольт, это были пистолеты с коротким ходом ствола.
Американцам после победы в испано-американской войне, в период установления контроля над Филлипинами в 1898 году, пришлось столкнуться с восстанием народа моро. Народ воинственный, их бойцы сражались отчаянно, порой подкрепляя силы субстанциями из растений наркотического характера. В тесных и внезапных атаках в джунглях американцам пришлось обратиться к старым револьверам калибра .45, или 11.43 мм на наш манер, так как остальным моделям не хватало останавливающего действия.
Поэтому, когда встал вопрос конкурса на полуавтоматический пистолет, для Браунинга его прежние модели с патроном 9 мм оказались недостаточными по останавливающему действию. Поэтому Браунинг совместно с Кольтом создаёт в 1904 году патрон .45 ACP (Automatic Colt Pistol), который по сей день остаётся стандартом для пистолетов в США.
От конкурентов патрон отличался тяжёлой пулей в 14.5 грамм и габаритами 11.43х23 мм, и под него тут же был создан пистолет М1905, ставший, по сути, прототипом к 1911-му. В 1907 году начался конкурс на новый самозарядный пистолет для армии США.
Собственно 911-й
В сущности, как это ни парадоксально для современного любителя короткостволов, в Кольт 1911 ничего особенного нет, кроме легендарности. Однако следует напомнить, что для своего времени это была революция, а уже впоследствии куча пистолетов создавалась с оглядкой на этот.
«Короткий ход ствола», о котором мы говорили выше, это и есть изобретение Джона Браунинга, правда, появившиеся в одном из первых своих пистолетов Кольт М1900. Поэтому для 1911-го это была уже не новинка.
Ударно-спусковой механизм (УСМ) одинарного действия. Это означает, что курок перед первым выстрелом необходимо взвести вручную, а далее его взвод произойдёт автоматически, при движении назад кожуха затвора. Это делает спуск довольно плавным в сравнении с современными образцами, большая часть которых работает на двойном действии. Однако это недостаток в быстроте приведения оружия к бою.
Особенностью же стал качающийся ствол пистолета. Он не просто отводится чуть назад вместе с кожухом, но и наслоняется патронником вниз. Таким образом, производится запирание канала ствола, и такой метод позволил создать простую, но надёжную систему запирания, с учётом мощности патрона, и обеспечивается надёжная экстракция гильзы — экстрактор ударяет её о выбрасыватель, при этом гильза принимает самое удобное положение для выброса.
Магазин всего на 7 патронов, однако, заведя один патрон в патронник, 8-й можно дозарядить в магазин. Надёжный предохранитель позволял военному провернуть такой трюк, получая лишний шанс в копилку выживания в бою.
Главным конкурентом стал пистолет компании Savage Model1907. Более экзотичный по внешнему виду, с облегающим ствол кожухом — так экономились масса и габариты. Хотя «Саваж/Сэвидж» и превосходил Кольта по ряду боевых характеристик (более точный и пробивной), он сильно проигрывал по простоте и удобству разборки, и по цене. Хотя прославиться ему тоже удалось — именно из него стрелял в Распутина один из его убийц Пуришкевич.
Военные, как всегда, больше всего ценят надёжность, поэтому зелёный свет получил Кольт 1911, ну а дальше вы знаете.
Почему Кольт служил так долго
Заметные изменения в пистолете произошли в 1926 году, но они касались в основном прицельных приспособлений и эргономики. В остальном, в своем виде он прослужил до конца 80-х годов, когда подняли вопрос перевооружения на что-то современнее. В годы Вьетнамской войны были проекты замены 911-го на Смит-Вессон М39, однако у того не было никаких выраженных преимуществ.
Пистолет был тяжеловат для новых времён, масса свыше 1 кг, при этом ёмкость магазина была уже недостаточной. Пришедшая на замену Беретта 92 была немного легче, а магазин располагал уже 15 патронами 9х19 мм. Высокое останавливающее действие уступило дальности прицельного огня и пробиваемости.
Наконец, эргономика: когда трендом стала гладкость пистолета и минимум выступающих деталей при том, что предохранители и переключения режимов огня должны быть легкодоступными, когда оружие в руках. Короче, настала эра Глоков. Тем не менее, за Кольт держались довольно плотно многие военные. По нескольким причинам:
- Дозвуковая скорость пули, пистолет хорошо дружил с глушителями и не требовал отдельных дозвуковых боеприпасов
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Надёжный предохранитель позволял хранить пистолет в кобуре на боевом взводе и не беспокоиться (хотя надёжной статистики на этот счёт нет)
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Кольт 1911 пригождался в военных операциях, в которых от пистолета требуется серьёзное останавливающее действие патрона калибра .45ACP
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Узкая рукоять отлично подходит под маленькую кисть, а бойцы разведки и спецназа в реальной жизни далеко не все великаны
Со временем под .45 ACP стали делать Глоки и другие пистолеты, да и с бесшумным оружием многое наладилось. И Кольт 1911 стал скорее элементом эстетики, нежели практической необходимостью, но нет-нет, да и можно его встретить у американского солдата где-нибудь в мире (а они много где) — пистолет остаётся в номенклатуре вооружений как дополнительная опция.
Хотя официально в 2017 году уже последние подразделения армии США, имевшие 911-е, сдали их на хранение.