Лучший пистолет в истории

Пистолет пистолетов — пожалуй, лучшим в истории можно назвать Colt1911 Джона Браунинга.

Мы не первые, кто так считает, и пытается об этом рассказать. Однако мы заденем предысторию появления (почему же он такой получился) и его влияние на всё последующее пистолетостроение. Короче, будет интересно.

Самозарядный пистолет против револьвера

Эволюция началась с появления унитарного патрона с латунной гильзой. Когда патрон перестал быть некоей консистенцией пороха и пули, завёрнутой в бумагу, и стал «деталью» в механизме. Соответственно, конструкторы принялись чертить то, что потом станет пулемётами. Дальше всех ушёл Хайрем Максим, догадавшийся использовать энергию отдачи, как «топливо» для автоматики оружия.

Первые самозарядные пистолеты уже вполне серийно появились в 1890-е, однако военных они мало привлекали. Страдала надёжность ранних конструкций, они часто могли заклинить. А ещё были весьма тяжелы, тяжелее большинства револьверов, так как появилось больше дополнительных деталей. Движение механизмов также сказывалось на кучности при высокой интенсивности стрельбы.