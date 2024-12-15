366 дней без выхода: зачем жить в изоляции?

Когда говорят о полётах на Луну, большинство представляет себе ракеты, скафандры и лунную пыль под ногами, но настоящая работа начинается не в космосе, а на Земле.

Один из таких подготовительных шагов — изоляционный эксперимент SIRIUS-23, который провели в Москве. Шесть человек провели целый год в условиях, которые имитируют работу окололунной экспедиции. Каково это — год жить в замкнутом пространстве? И зачем вообще такие эксперименты?

Год в четырёх стенах

SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) — это международный проект, который организован Институтом медико-биологических проблем РАН (ИМБП) и NASA. Цель проста: научиться работать в экстремальных условиях длительной изоляции и понять, как человеческий организм адаптируется к таким сложностям.