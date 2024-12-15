366 дней без выхода: зачем жить в изоляции?Полетели на Луну... почти
Когда говорят о полётах на Луну, большинство представляет себе ракеты, скафандры и лунную пыль под ногами, но настоящая работа начинается не в космосе, а на Земле.
Один из таких подготовительных шагов — изоляционный эксперимент SIRIUS-23, который провели в Москве. Шесть человек провели целый год в условиях, которые имитируют работу окололунной экспедиции. Каково это — год жить в замкнутом пространстве? И зачем вообще такие эксперименты?
Год в четырёх стенах
SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) — это международный проект, который организован Институтом медико-биологических проблем РАН (ИМБП) и NASA. Цель проста: научиться работать в экстремальных условиях длительной изоляции и понять, как человеческий организм адаптируется к таким сложностям.
По факту, это не просто тест, а репетиция для будущих экспедиций на Луну и даже Марс.
Годовая миссия, которая началась 14 ноября 2023 года, была максимально похожа на реальные условия космической экспедиции. Шесть участников из России и Белоруссии жили, работали и даже «выходили на поверхность Луны» в специально созданных декорациях. Их «корабль» находился на территории ИМБП РАН.
Командир Юрий Чеботарев, врач Ксения Орлова, исследователи Рустам Зарипов, Ксения Шишенина и Ольга Мастицкая, бортинженер Анжелика Парфенова — все они на протяжении 366 дней выполняли задачи, будто находились в космосе.
Что они делали? Ну, во-первых, тренировались находить место для посадки на Луне. Во-вторых, отрабатывали взаимодействие с роботами-андроидами, которые в будущем могут помогать космонавтам.
А ещё они «разгружали» виртуальные транспортные корабли и совершили пять «выходов на поверхность Луны», провели более 70 научных исследований, в том числе тесты на выносливость, психологические тренинги и вот это вот всё.
Рабочий день был расписан до минуты: физические нагрузки, учёные эксперименты, тренировки. Даже выходной не обходился без дел — необходимо было поддерживать порядок и следить за системами «корабля».
Да, всё это в рамках симуляции, но физические нагрузки и жёсткий график были максимально реальными, даже задержку связи до Земли симулировали.
Космос на Земле
Вообще идея закрыть людей на длительное время и наблюдать за ними не нова. Первопроходцем в этой области стал эксперимент БИОС-3, который провели в Советском Союзе в 1960–70-х годах. Тогда участников запирали в герметичных модулях, где они выращивали растения, проводили эксперименты и проверяли, смогут ли автономно выживать (даже пекли хлеб из выращенной пшеницы).
Настоящей вехой стал российский «Марс-500». В 2010–2011 годах группа людей провела 520 дней в модуле — они «летали» на Марс и обратно. Тогда учёные впервые столкнулись с проблемой хронической усталости и психологической изоляции.
Это заставило пересмотреть подходы к отбору и тренировке космонавтов.
Из интересного ещё есть Южный полюс: изоляционные станции в Антарктиде (а точнее, на нашей станции «Восток») помогают моделировать жизнь на других планетах. Почему именно там? Потому что холод, темнота и отрезанность от цивилизации идеально подходят для тренировки будущих космонавтов.
Конечно, такие эксперименты проводят и за границей. Например, ESA (Европейское космическое агентство) организовало серию изоляционных миссий Concordia в Антарктике.
Или недавно Индия присоединилась к этому научному тренду и запустила первую аналогичную миссию в местечке под названием Лех в Ладакхе, на высоте 3000 метров над уровнем моря, где низкое давление и низкий уровень кислорода.
Исследователи говорят, что это поможет оценить системы жизнеобеспечения в условиях, похожих на марсианские. Поэтому тут команда Aaka Space Studio тестирует скафандры и проводит геологические исследования.
А вот этот проект SIRIUS — пример глобального сотрудничества, помимо России и NASA, в исследованиях участвуют учёные из Германии, Канады, Франции, Италии, ОАЭ и других стран. Несмотря на сложности международной политики, в научной среде понимают: подготовка к межпланетным миссиям — дело общее.
NASA, например, предоставило свои наработки по психологии космонавтов, а Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП) — оборудование для симуляции внекорабельной деятельности.
Почему это важно?
Вы, возможно, спросите: а что, нельзя просто отправить космонавтов в реальный полёт и посмотреть, что получится? Увы, такие миссии слишком сложны и опасны: длительное пребывание в замкнутом пространстве, отсутствие гравитации, нехватка свежего воздуха и еды — это не только психологическая, но и физическая нагрузка.
Всё это нужно тщательно изучить, ведь в космосе помочь будет некому.
Результаты SIRIUS помогут понять, как готовить людей к дальним путешествиям. Например, как бороться с одиночеством, что делать при ссорах в экипаже, как выстроить правильный график питания и отдыха.
В начале пути
Вообще, SIRIUS — это серия экспериментов, а SIRIUS-23 — четвёртый. Первый же состоялся в ноябре 2017 года, и тогда экипаж провёл в изоляции 17 суток. Затем пошли по нарастающей: 120 и 240 суток.
Впрочем, это всё лишь начало — до 2028 года планируется провести еще три таких эксперимента, которые будут ещё сложнее, ещё «реальнее».
Россия и её партнёры делают ставку на Луну как на первый шаг к освоению дальнего космоса. Или, может, именно на этих экспериментах будут отрабатываться первые шаги человека к Марсу.
Ну и пока космонавты покоряют звёзды, учёные на Земле продолжают думать, как сделать эти полёты безопасными. Ведь главная цель — не просто отправить человека туда, где он никогда не был, но и благополучно вернуть его обратно.
В конце концов, проекты вроде SIRIUS — это не просто симуляция, это билет в будущее. Тот самый, который однажды приведёт нас к другим мирам.