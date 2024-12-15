Наука и технологии
Опубликовано 15 декабря 2024, 17:19
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366 дней без выхода: зачем жить в изоляции?

Полетели на Луну... почти
Как живётся людям, которые целый год провели, как будто уже на Луне? Полная изоляция, ограниченные ресурсы, и даже имитация выходов на поверхность. Что там вообще происходило и зачем это всё?
366 дней без выхода: зачем жить в изоляции?
© ferra.ru

Когда говорят о полётах на Луну, большинство представляет себе ракеты, скафандры и лунную пыль под ногами, но настоящая работа начинается не в космосе, а на Земле.

Один из таких подготовительных шагов — изоляционный эксперимент SIRIUS-23, который провели в Москве. Шесть человек провели целый год в условиях, которые имитируют работу окололунной экспедиции. Каково это — год жить в замкнутом пространстве? И зачем вообще такие эксперименты?

Год в четырёх стенах

SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) — это международный проект, который организован Институтом медико-биологических проблем РАН (ИМБП) и NASA. Цель проста: научиться работать в экстремальных условиях длительной изоляции и понять, как человеческий организм адаптируется к таким сложностям.

366 дней без выхода: зачем жить в изоляции?
© ИМБП РАН

По факту, это не просто тест, а репетиция для будущих экспедиций на Луну и даже Марс.

Годовая миссия, которая началась 14 ноября 2023 года, была максимально похожа на реальные условия космической экспедиции. Шесть участников из России и Белоруссии жили, работали и даже «выходили на поверхность Луны» в специально созданных декорациях. Их «корабль» находился на территории ИМБП РАН.

Командир Юрий Чеботарев, врач Ксения Орлова, исследователи Рустам Зарипов, Ксения Шишенина и Ольга Мастицкая, бортинженер Анжелика Парфенова — все они на протяжении 366 дней выполняли задачи, будто находились в космосе.

366 дней без выхода: зачем жить в изоляции?
© ИМБП РАН

Что они делали? Ну, во-первых, тренировались находить место для посадки на Луне. Во-вторых, отрабатывали взаимодействие с роботами-андроидами, которые в будущем могут помогать космонавтам.

А ещё они «разгружали» виртуальные транспортные корабли и совершили пять «выходов на поверхность Луны», провели более 70 научных исследований, в том числе тесты на выносливость, психологические тренинги и вот это вот всё.

Рабочий день был расписан до минуты: физические нагрузки, учёные эксперименты, тренировки. Даже выходной не обходился без дел — необходимо было поддерживать порядок и следить за системами «корабля».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Первый урожай

© ИМБП РАН

Да, всё это в рамках симуляции, но физические нагрузки и жёсткий график были максимально реальными, даже задержку связи до Земли симулировали.

Космос на Земле

Вообще идея закрыть людей на длительное время и наблюдать за ними не нова. Первопроходцем в этой области стал эксперимент БИОС-3, который провели в Советском Союзе в 1960–70-х годах. Тогда участников запирали в герметичных модулях, где они выращивали растения, проводили эксперименты и проверяли, смогут ли автономно выживать (даже пекли хлеб из выращенной пшеницы).

Макет БИОС-3: 1 — жилая часть: три кабины для экипажа, санитарно-гигиенический модуль, кухня-столовая; 2 — фитотроны с высшими растениями: два с площадями посева 20 м2 в каждом; 3 — водорослевый культиватор: три фотобиореактора объемом 20 л каждый для выращивания Chlorella vulgaris

© И. Гительзон и др., 2011

Настоящей вехой стал российский «Марс-500». В 2010–2011 годах группа людей провела 520 дней в модуле — они «летали» на Марс и обратно. Тогда учёные впервые столкнулись с проблемой хронической усталости и психологической изоляции.

Это заставило пересмотреть подходы к отбору и тренировке космонавтов.

Экипаж 520-суточной изоляции: Алексей Ситев, Сухроб Камолов, Александр Смолеевский, Ромэн Шарль, Диего Урбина и Ванг Юэ

Экипаж 520-суточной изоляции: Алексей Ситев, Сухроб Камолов, Александр Смолеевский, Ромэн Шарль, Диего Урбина и Ванг Юэ

© ИМБП РАН

Из интересного ещё есть Южный полюс: изоляционные станции в Антарктиде (а точнее, на нашей станции «Восток») помогают моделировать жизнь на других планетах. Почему именно там? Потому что холод, темнота и отрезанность от цивилизации идеально подходят для тренировки будущих космонавтов.

Новый зимовочный комплекс антарктической станции Восток

Новый зимовочный комплекс антарктической станции Восток

© НТВ. Кадр из фильма «Восток. Русское сердце Анатрктиды»

Конечно, такие эксперименты проводят и за границей. Например, ESA (Европейское космическое агентство) организовало серию изоляционных миссий Concordia в Антарктике.

Конкордия в Антарктиде расположена на плато на высоте 3200 м над уровнем моря

Конкордия в Антарктиде расположена на плато на высоте 3200 м над уровнем моря

© ESA

Или недавно Индия присоединилась к этому научному тренду и запустила первую аналогичную миссию в местечке под названием Лех в Ладакхе, на высоте 3000 метров над уровнем моря, где низкое давление и низкий уровень кислорода.

Исследователи говорят, что это поможет оценить системы жизнеобеспечения в условиях, похожих на марсианские. Поэтому тут команда Aaka Space Studio тестирует скафандры и проводит геологические исследования.

Наземная лаборатория ISRO — это такая надувная среда обитания, которая называется Hab-1

Наземная лаборатория ISRO — это такая надувная среда обитания, которая называется Hab-1

© ISRO

А вот этот проект SIRIUS — пример глобального сотрудничества, помимо России и NASA, в исследованиях участвуют учёные из Германии, Канады, Франции, Италии, ОАЭ и других стран. Несмотря на сложности международной политики, в научной среде понимают: подготовка к межпланетным миссиям — дело общее.

NASA, например, предоставило свои наработки по психологии космонавтов, а Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП) — оборудование для симуляции внекорабельной деятельности.

Почему это важно?

Вы, возможно, спросите: а что, нельзя просто отправить космонавтов в реальный полёт и посмотреть, что получится? Увы, такие миссии слишком сложны и опасны: длительное пребывание в замкнутом пространстве, отсутствие гравитации, нехватка свежего воздуха и еды — это не только психологическая, но и физическая нагрузка.

366 дней без выхода: зачем жить в изоляции?
© ИМБП РАН

Всё это нужно тщательно изучить, ведь в космосе помочь будет некому.

Результаты SIRIUS помогут понять, как готовить людей к дальним путешествиям. Например, как бороться с одиночеством, что делать при ссорах в экипаже, как выстроить правильный график питания и отдыха.

В начале пути

Вообще, SIRIUS — это серия экспериментов, а SIRIUS-23 — четвёртый. Первый же состоялся в ноябре 2017 года, и тогда экипаж провёл в изоляции 17 суток. Затем пошли по нарастающей: 120 и 240 суток.

366 дней без выхода: зачем жить в изоляции?
© ИМБП РАН

Впрочем, это всё лишь начало — до 2028 года планируется провести еще три таких эксперимента, которые будут ещё сложнее, ещё «реальнее».

Россия и её партнёры делают ставку на Луну как на первый шаг к освоению дальнего космоса. Или, может, именно на этих экспериментах будут отрабатываться первые шаги человека к Марсу.

366 дней без выхода: зачем жить в изоляции?
© ИМБП РАН

Ну и пока космонавты покоряют звёзды, учёные на Земле продолжают думать, как сделать эти полёты безопасными. Ведь главная цель — не просто отправить человека туда, где он никогда не был, но и благополучно вернуть его обратно.

В конце концов, проекты вроде SIRIUS — это не просто симуляция, это билет в будущее. Тот самый, который однажды приведёт нас к другим мирам.