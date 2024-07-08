М16 и АК: кто оказался лучше спустя десятилетия противостояния

Аккуратно прикоснёмся к одному из самых токсичных «холиваров» на пространстве интернета: что лучше — АК или М16 (а точнее AR15, так эта система именуется в базе) ?

Понятно, что и до нас, и после, по этой теме топтались и будут топтаться… но мы пойдём своим путём и попробуем объяснить, в чём там действительно разница.

А зачем они нужны?

Странный вопрос — они нужны, чтобы убивать людей на войне (и часто не на войне). Грустно и цинично это звучит, но куда деваться. Однако вопрос не праздный в силу того, что главное отличие этих двух типов лежит в идеологии их применения.