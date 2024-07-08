М16 и АК: кто оказался лучше спустя десятилетия противостояния

М16 и АК: кто оказался лучше спустя десятилетия противостоянияЗрим в корень
Аккуратно прикоснёмся к одному из самых токсичных «холиваров» на пространстве интернета: что лучше — АК или М16 (а точнее AR15, так эта система именуется в базе)?
Понятно, что и до нас, и после, по этой теме топтались и будут топтаться… но мы пойдём своим путём и попробуем объяснить, в чём там действительно разница.
А зачем они нужны?
Странный вопрос — они нужны, чтобы убивать людей на войне (и часто не на войне). Грустно и цинично это звучит, но куда деваться. Однако вопрос не праздный в силу того, что главное отличие этих двух типов лежит в идеологии их применения.
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АК — система, созданная для стрельбы промежуточным патроном
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AR15 — система, созданная для стрельбы малоимпульсным патроном
Не секрет, что АК стал результатом интереса советских военных к трофейным немецким STG-44 — они попали им в руки ещё на войсковых испытаниях под индексом MKb (Maschinenkarabiner — автоматический карабин). В этом оружии использовался инновационный патрон – промежуточный.
Вот есть винтовочный патрон, для стрельбы из винтовок и пулемётов. Даёт точный и дальнобойный огонь по целям, но для ручной автоматики слишком тяжёлый — габариты оружия, масса, боезапас. В лучшем случае рождается ручной пулемёт.
Есть пистолетный патрон для компактного оружия личной самообороны. С ним получается лёгкая и удобная ручная автоматика (ПП — пистолет-пулемёт), но недальнобойная, не точная — для общевойскового боя пехотинца малопригодное оружие. Как правило, ПП рассматривается как неосновное оружие, или оружие для штурмовых действий в годы Второй мировой (зачистка траншей, укреплений, бой в застройке).
И вот немцы догадались немножко «отрезать» от штатного винтовочного патрона 7.92х57 мм и создали 7.92х33 Kurz — или промежуточный патрон. Под него делали STG-44, и получилась автоматическая винтовка с достойными показателями точности огня, почти как у обычной винтовки. При этом имелась «штурмовая» опция, когда можно относительно легко вести неприцельный автоматический огонь из неустойчивых положений.
В СССР такую системы несколько переосмыслили. В 1950-1960 годы тактика пехоты строилась вокруг отделения, способного создавать плотную стену огня даже на большой дистанции. В таких условиях индивидуальная стрелковая подготовка имела меньшее значение для общей результативности отделения-взвода.
Хорошее решение для массово отмобилизованной армии, где большая часть бойцов давненько не обращалась с оружием, а времени на раскачку нет.
Серия автоматов АК и АКМ получили советский промежуточный патрон 7.62х39 мм.
Американская альтернатива
Американцы тоже могли разработать такое оружие, но… оно им не понравилось. Автоматический огонь STG-44 имел плачевную кучность и был эффективен только на предельно близких дистанциях. Сами немцы использовали обычно одиночный режим и пользовались полуавтоматическим огнём, который с лёгким патроном давал хорошую боевую скорострельность.
Даже в Корейской войне (1950-1953 годов), американская пехота вооружалась аналогично Второй мировой. Только в 1957 году на вооружение была принята винтовка М-14, под патрон 7.62х51 мм, которой добавили автоматический режим. Разумеется, малая масса винтовки и сильная отдача делали такой режим бесполезным. Красная Армия экспериментировала с такими системами ещё в конце 1930-х годов (винтовки АВС и АВТ), выявив их малую боевую пригодность.
С началом войны во Вьетнаме (участие США в 1964-1973 годы), американская пехота оказалась неготовой к ближнему высокоинтенсивному огневому бою. Усугубилась проблема с появлением у вьетнамцев китайских АК в большом количестве. В итоге проблему принялись решать в «пожарном» режиме. Выбор пал на гражданскую винтовку AR-15 в калибре 5.56х45 мм, которая превратилась в армии в М16.
У винтовки было много противников — калибр её считался спортивным, пригодным только для пострелушек по банкам. Масла в огонь подлили и ранние войсковые испытания, выявившие множество недопустимых «детских» болезней — винтовка не дружила с армейскими порохами, заклинивала и выходила из строя.
Болезни побороли в версии М16А1, наладили выпуск нужных марок пороха, после чего военные стали к винтовке привыкать и даже любить.
В первую очередь они хвалили высокую точность оружия одиночным огнём и высокую кучность огня автоматического. Решая специфическую проблему во Вьетнаме, военные США не планировали радикально менять принципы подготовки пехоты для потенциальной войны в Европе.
Патрон 5.56х45 мм малоимпульсный. От промежуточного его отличает «уменьшение» винтовочных габаритов во всех проекциях, а не просто укорачивание. В итоге пуля получается легче и меньше. Поэтому ни укороченный, в сравнении с обычной винтовкой, ствол, ни ослабленный пороховой заряд, особенно не сказываются на скорости и инерции пули. С точки зрения баллистики, пуля малоимпульсного патрона, ведёт себя ближе к винтовочной, чем тяжёлая пуля промежуточного патрона.
Военные придерживались позиции, что огневой бой пехота должна начинать на максимально доступной для прицельного (без оптики) огня дистанции (около 500 метров). При подготовке пехотинца уделялось внимание его собственному контролю поля боя и способности выявлять цели и поражать без целеуказания командира.
Концептуальные отличия
Разумеется, у малоимпульсных патронов есть и недостатки в сравнении с промежуточными. Низкая масса пули испытывает больше атмосферного воздействия, а небольшие препятствия в виде кустарников могут спровоцировать рикошеты. Однако настильность (способность лететь прямо максимально долго, если по-простому), предсказуемость попадания, и пробиваемость на основных тактических дистанциях выше.
Поэтому СССР в 70-е обзавелся собственным промежуточным малоимпульсным патроном 5.45х39 мм для АК-74. Это позволило нарастить переносимый боезапас, и заметно повысить эффективность пехотного огня, что проявило себя в войне в Афганистане. На этом этапе характеристики АК-74 и М16А1/А2 оказались ближе друг к другу как никогда. Но, тем не менее, давайте поговорим о концептуальных различиях.
Слово «концептуальный» тут неспроста, ведь о технических различиях, можно написать пару-тройку статей только с перечислением. Однако совсем от технических характеристик никак не уйти, но поговорим только о принципиальных.
Недостатки М16 перед АК
- платформа AR15 (и всё семейство М16/М4) обеспечивает автоматику отводом пороховых газов, которые попадают в полости ствольной коробки
У АК тот же отвод пороховых газов, но газы давят на поршень (а не просто идут по трубке к затворной раме) и газоотводная трубка имеет отверстия для сброса излишков. Несмотря на то, что ствольная коробка М16 сделана из сплава с более высоким рассеиванием тепла, чем у АК, длительная стрельба быстро «сушит» механизмы, что вызывает потребность частой разборки и смазки. АК способен обходится без оружейного масла значительно дольше.
В каком-то смысле, это издержка первоначально гражданского назначения винтовки AR15.
- М16 при производстве требуется много литых, кованных и фрезерованных элементов, включая алюминиевую ствольную коробку, тогда как в АК гораздо больше элементов создаётся методом штамповки стального листа под прессом
Такой подход делает изготовление М16 заметно более дорогостоящим и сложно адаптируемым при необходимости резко нарастить производство.
- М16 заметно длиннее, что снижает удобство длительного ношения и десантирования с боевых машин, укороченный же карабин М4 (схожий по габаритам с АК) даёт заметную просадку основных характеристик при стрельбе
© Главное преимущество М16 наглядно
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пуля 7.62 мм имеет лучшую проникающую способность, позволяя спокойно достать цель за густой растительностью, кучей мусора или лёгкими укрытиями
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пуля 5.45 мм от АК-74 имеет лучшую пробиваемость и проникаемость, траектория смещается, вызывая большую полость поражения, чем основные типы пуль 5.56 мм
Недостатки АК перед М16
- газовый поршень даёт преимущества в эксплуатации, о чём указано выше, и снижает требования к уходу за оружием
В то же время, в моменте автоматического огня в оружии перемещаются длинным ходом элементы достаточно большой массы, создавая «кочующий» центр тяжести
- в М16 основные операции по управлению огнём (сброс магазина, переводчик огня, предохранитель) доступны большому и указательному пальцу той же руки, что держит рукоятку со спусковым крючком
В АК же режимы огня и предохранитель стоят на массивной и тугой планке с правой стороны. При этом солдату в горячке боя придётся «искать» автоматический режим, который между предохранителем и одиночным режимом, и при переключении его легко «пропустить».
- приклад и ствол М16 создают прямую линию, что снижает «подбрасывание» при стрельбе, а в автоматическом режиме повышает кучность, что позволяет длительно удерживать точку прицеливания
Скошенный вниз для удобства прицеливания приклад АК провоцирует постепенное смещение точки прицеливания вверх и не даёт сосредоточить длинную очередь достаточно точно. Компенсатор на АКМ и дульный-тормоз-компенсатор на АК-74 отчасти улучшают дело, но по-прежнему такая компоновка хуже М16 в аспекте кучности огня.
- проблемы балансировки негативно сказались на тактическом обвесе для всего семейства АК
Подствольный гранатомёт, оптика, приборы малошумной стрельбы делали АК менее удобным для расширения огневых и тактических возможностей. Это во многом негативно сказалось на оснащении им профессиональных подразделений с узкой и более сложной спецификацией
- дешёвые сплавы АК сильно снижают эксплуатационный ресурс
В зависимости от поколения и периода производства АК имеют предельный настрел в 6-15 тысяч выстрелов, в сравнении с М16, имеющим около 30 тысяч. Более современные автоматические винтовки могут предложить предел в 50-80 тысяч выстрелов.
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пуля 5.56 сохраняет хорошую настильность на дистанции до 500 метров, практически не требуя поправок, в то время как пуля 7.62 сохраняет настильность не более 350 метров (пуля 5.45 мм даёт меньшую разницу)
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АК и ранние АКМ использовали фрезерованные ствольные коробки, которые потом стали делаться из штампованной стали
Штампованный корпус больше подвержен изгибанию при стрельбе, отрицательно сказываясь на точности
Так кто в итоге лучше?
Самый распространённый вердикт в большинстве подобных сравнительных статей обычно сводят к формулировкам «имеют свои недостатки и преимущества», или «М16 оружие профессиональной армии, а АК массовой», или «каждый автомат хорош в своём амплуа».
Наш вердикт несколько иной. М16 — оружие долгой войны, АК — оружие быстрой войны.
И тут вы можете легко возразить — но ведь АК самое распространённое оружие среди партизан, террористов и повстанцев, а войны с ними долгие и трудные& Тут ответ довольно прост — война с партизанами сложная и долгая в силу того, что это именно партизанская война, а не из-за особенностей применяемого ими оружия.
Но с точки зрения регулярных армий мы видим, что АК полностью подчинён идеологии блицкрига, на который рассчитывали СССР и его сателлиты в случае глобальной войны в Европе. Это оружие для дешёвого массового изготовления, вооружения им большой массы людей без подготовки.
Знаменитая надёжность АК — это не потребность оружия переносить тяжёлые условия эксплуатации, а заведомый расчет СССР, что будет недоступна качественная логистика, снабжение оружейным маслом и запчастями. Автомат должен вынести короткую войну, по сути, вообще без обслуживания.
Вооружены ими будут в основной массе отмобилизованные мужчины из народного хозяйства, а потенциальная скорость конфликта с НАТО будет настолько интенсивной, что времени их готовить к сложным тактическим схемам боя просто не будет. В этих условиях, практичнее будет наспех обучать людей автоматическому огню, и полагаться на подготовленные кадры офицерского состава. Большой объём огня компенсирует слабую подготовку и общие недостатки АК. Точность и кучность стрельбы просто не нужны.
М16 — оружие с противоположной идеологией. Оно изначально (AR15) создавалось не как армейское, поэтому обладает столь внушительными характеристиками по эргономике (удобству) и точности. Но ведь война — не стрельбище.
Однако вооружение армии США этой системой совпало с введением контрактной службы вместо призывной. В таких условиях невозможно было создать ни внушительного численного преимущества против Советской Армии, ни, что ещё важнее, достаточного резерва для пополнения и наращивания группировки.
Иными словами, остановить «советы» должны были главным образом те войска, что уже были в Европе. Далее был важен перевод войны в затяжной формат, где «капиталисты» могли перегнуть лучшей производительностью индустрии. Поэтому, требовалось дать им не просто автоматическую винтовку, а оружие, которое имеет заметные огневые преимущества и позволит поражать больше солдат противника, чем противник сможет поражать американских.
На это ставился расчет — более дальнобойное, более точное, более удобное. Ради этого терпели «капризы» и ранние «детские болезни» М16.
Требует много масла? — обеспечим отлаженную службу тыла.
Требует частого обслуживания? — введём высокую культуру обращения с оружием у солдат. Они на контракте, а не пришли в армию вчера.
Менее надёжна чем более простые аналоги? — основные боевые действия будут высокоподвижны, солдаты не будут сидеть в земле месяцами.
Таким образом, М16 стала прообразом будущих винтовок профессиональных армий. На фоне этого, на закате СССР, а потом и в Российской Федерации «калашников» дорабатывали. Платформа АК претерпевала множество модернизаций вплоть до последних АК-12/АК-15 и даже попыток замены. АН-94 Абакан, серия автоматов АЕК должны были дать не только уравнивание возможностей, но местами и превосходство над М16 и другим оружием на платформе AR15.