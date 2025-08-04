М1 Гаранд: как винтовка США стала прародителем АК

Так уж вышло, что американская самозарядная (полуавтоматическая) винтовка М1 Гаранд хорошо известна простому русскому человеку. Виной компьютерные игры нашего миллениальского детства — Medal of Honor и Call of Duty как минимум, мало кого обошла чаша сия.

Поэтому оружие вполне узнаваемое, но, тем не менее, история и значение того оружия остаётся малознакомым российскому любителю тематики. Ну, а мы исправляем этот недочёт.

Рождение класса

В принципе, проблема повышения огневой мощи штатного пехотного оружия накануне Второй мировой войны тема вполне известная, мусолить это лишний раз не будем.

Винтовка с продольно-скользящим затвором выдавала скорострельность в среднем 15 выстрелов в минуту, и то лишь в идеальных условиях стрельбища. Поэтому в 1920 - 1930-е годы почти все страны занимались разработками нового класса стрелкового оружия.