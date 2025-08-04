М1 Гаранд: как винтовка США стала прародителем АК

М1 Гаранд: как винтовка США стала прародителем АКГарандия качества
Так уж вышло, что американская самозарядная (полуавтоматическая) винтовка М1 Гаранд хорошо известна простому русскому человеку. Виной компьютерные игры нашего миллениальского детства — Medal of Honor и Call of Duty как минимум, мало кого обошла чаша сия.
Поэтому оружие вполне узнаваемое, но, тем не менее, история и значение того оружия остаётся малознакомым российскому любителю тематики. Ну, а мы исправляем этот недочёт.
Рождение класса
В принципе, проблема повышения огневой мощи штатного пехотного оружия накануне Второй мировой войны тема вполне известная, мусолить это лишний раз не будем.
Винтовка с продольно-скользящим затвором выдавала скорострельность в среднем 15 выстрелов в минуту, и то лишь в идеальных условиях стрельбища. Поэтому в 1920 - 1930-е годы почти все страны занимались разработками нового класса стрелкового оружия.
Суть полуавтоматики сводилась к поиску внутри оружия источника дополнительной энергии для работы механизмов — загнать патрон в патронник, удалить стреляную гильзу, взвести, повторить. В пулемётах и пистолет-пулемётах можно было положиться на отдачу. Однако в первом случае речь шла об оружии на станке или треноге, где было удобно удерживать и контролировать его при сеансах огня, а во втором лёгкий пистолетный патрон просто не создавал отдачи, которая бы мешала прицельному автоматическому огню.
Ручные пулемёты и самозарядные винтовки так было делать невозможно. Отдача делала стрельбу из них малоэффективной из-за низкой кучности огня — шума много, толку мало. Ведь стрельба ведётся с рук, часто из неустойчивых положений, когда бойцу требуется резко остановиться или залечь у первого попавшегося укрытия, после чего открыть ответный огонь.
Поэтому обратили внимание на пороховые газы. Почему бы не сделать отвод части пороховых газов из ствола, для того чтобы их давление обеспечило работу механизмов? В таком случае стрельба ведётся с закрытого затвора и отдача такая же, как и в продольно-скользящей винтовке, а газовый поршень начнёт двигать затворную группу уже после собственно выстрела.
Схема простая, но, конечно же, требовала решения букета сопутствующих задач. Потому реализация такого оружия в серийном выпуске растянулась на почти все 1920 - 1930-е годы.
Система Гаранда
Джон Гаранд происходил из франкоканадцев, но, получив работу на Спрингфилдском оружейном заводе, стал американцем. Работу над винтовкой он начал в 1919 году, а в 1924 году создал первые прототипы (М1922). У Гаранда были серьёзные оппоненты, но главную конкуренцию создал Томпсон, уже разработавший свой легендарный пистолет-пулемёт образца 1921 года. Томпсон, как и в ПП, разработал винтовку под полусвободный затвор (затвор Блиша).
Другим конкурентом был Джон Педерсен, он также использовал задержку затвора, шарнирный рычаг тормозил затвор до полного извлечения гильзы и спада давления. Педерсон использовал собственный патрон 7×51 мм, имевший меньшую отдачу и температуру, но его пуля была почти идентична траектории калибра 30−06 (7.62×63 мм) до 300 ярдов (274 метра), уже тогда считавшегося избыточно мощным для автоматического и полуавтоматического ручного оружия. Первое время именно его модель была фаворитом.
Основное преимущество Гаранда было в том, что его автоматика опиралась на принцип отвода пороховых газов — уже известную систему, но на тот момент не самую популярную. Саму концепцию разработал австрийский оружейник Маннлихер — затвор при закрытии вращается на месте, а боевые упоры размещены сзади, они загоняются в специальные пазы в казенной части ствола.
Основные проблемы использования такой системы (и мешавшие её массовому внедрению в 1920-е годы) — излишняя поперечная ширина ствольной коробки и сложности обеспечить достаточный вращательный момент затвору для бесперебойной работы в циклах. Гаранд усовершенствовал решение, совместив вращающий выступ затвора и боевой упор, таким образом получив достаточно компактный узел рама-затвор и обеспечив более лёгкое отпирание-запирание для механики.
Побочкой такого решения стал частичный вынос затворной рамы за пределы ствольной коробки.
М1 Гаранд
Американское командование финализировалось к 1933 году, остановившись таки на модели Гаранда под патрон M2 Bull 30−06 (именно система Гаранда работала с ним лучше всех). Таких патронов было очень много, производство их отлажено, винтовки же конкурентов требовали нового патрона, внедрение которого не устраивало военных по практическим соображениям. Заодно приход нацистов к власти в Германии и начало японской экспансии в Азии показали, что до большой войны уже не так много времени.
После полевых испытаний винтовку приняли на вооружение в январе 1936 года. Сложности перенастройки производства задержали крупносерийный выпуск до конца 1937 года. Первые партии показали проблемы с надёжностью и частые заклинивания. Проблему выявили в устройстве «газовой ловушки».
Газовая ловушка — элемент на срезе ствола, улавливающий газы, отражающий направление их давления в обратную сторону для работы автоматики/полуавтоматики. Такое решение позволяло обойтись без сверления отверстия в стволе, и снижало избыток давления на газоотводные элементы. Сегодня из-за низкой надёжности такая система не используется.
Переход на более классический принцип газоотвода привёл к переделке уже произведенных и перенастройке производства будущих винтовок. Отложив массовое поступление в войска до конца 1941 года, аккурат к вступлению США в войну.
По этой причине американская пехота начала воевать с привычными, простыми и надёжными Спрингфилдами (М1903). Армия (сухопутные силы) начали переход на М1 раньше, морская пехота же не доверяла новому оружию, от чего туда «гаранды» стали поступать только к концу 1943 года. В целом, и в высадке в Африке в 1942 году, и в высадке на Сицилию и потом в Италию летом 1943 года пехота США использовала ещё довольно много винтовок Спрингфилд.
Полностью переоснащёнными на М1 американцы высадились только во Франции летом 1944 года, винтовки Спрингфилд оставались только в качестве снайперских. На тихоокеанском театре М1903 продолжали часто встречаться и до конца войны.
Преимущества и недостатки
Впервые американцы, вооружённые М1, столкнулись с японцами при обороне Филиппин. Тогда японцы посчитали, что американцы поголовно вооружены ручными пулемётами (нечто подобное писали немцы о советских солдатах, вооружённых винтовками СВТ и АВС). Преимущества довольно очевидны — самозарядная винтовка позволяет держать скорострельность в 30 выстрелов в минуту и выше, что давало более чем двукратный перевес над пехотинцем с болтовой (продольно-скользящей) винтовкой.
В сравнении с немецкими малосерийными Gewer 41 и советскими СВТ-38, американская самозарядка отличалась высокой надёжностью и простотой освоения. В сравнении с Gewer 43 и СВТ-40 выраженного преимущества уже нет, однако ни немцы, ни советы в годы ВМВ не смогли существенно оснастить полуавтоматическим оружием свою пехоту.
После решения ранних конструктивных проблем солдаты приняли и полюбили своё оружие. Генерал Джордж Паттон называл М1 «величайшим оружием, когда-либо созданным». После ВМВ американцы не искали, как СССР, нового пехотного оружия — в Корейской войне (1950−1953 годы) вооружение почти не отличалось. Из существенных послевоенных доработок — варианты под патрон 7.62×51 мм, такие и сегодня чаще встречаются на гражданском рынке США.
Американцы продолжали придерживаться оружия с высокой прицельной дальностью и скептически относились к полностью автоматическим «штурмовым винтовкам», отчего следующее поколение М14 была скорее развитием М1 под больший боезапас. Переделанные под патрон 7.62×51 мм Гаранд оставались на вооружении как снайперская винтовка в годы Вьетнамской войны, а Национальная гвардия была оснащена ими до 1970-х (по некоторым данным до конца 80-х).
Только в годы войны было изготовлено свыше 4,5 миллионов М1, а всего 5,4 миллиона. Поставлялась на оснащение армий союзных США стран, особенно после перехода на новые системы самих американцев. Много М1 было на вооружении частей Южного Вьетнама, южнокорейского и тайского контингента во Вьетнаме, в европейских странах. По сей день М1 остаётся оружием почётного караула в США и ряде других стран.
Недостатки
К недостаткам можно отнести относительно высокую массу, а ещё существеннее — ширину ствольной коробки.
Считается, что обойму М1 нельзя дозарядить, поэтому бойцам приходилось достреливать остатки, чтобы вставить полную обойму. В действительности же обойму, даже не полную, можно было извлечь — удерживая тягу затвора и другой рукой нажимая на защёлку магазина. Однако необходимость обеих рук и требования к некоторой сноровки делали такую процедуру не самой удобной, особенно в бою.
Неудобство, а также риски попадания мусора при открытом затворе заставили командование отредактировать боевые наставления. Так как снабжение боеприпасами на всех театрах боевых действий было хорошо налажено, боевые наставления рекомендовали дострелять патроны, и не мучаться с мудрёной перезарядкой. Зарядка без скобы обоймы могла осуществляться по одному патрону, что делало невозможным на практике дозарядку без скобы.
«Палец Гаранда» и «звон».
У винтовки был один существенный недостаток в эксплуатации, получивший название M1 Thumb (Большой палец М1 или «палец гаранда»). На самом деле для такой травмы была нужна основательная неопытность или раздолбайство. Вина в устройстве затвора, который автоматически закрывался при досылании обоймы в патронник. При оттягивании его назад, он фиксируется в запертом положении затворной задержки, однако часто бойцы прилагали недостаточно усилий в дожимании затвора в крайнем положении.
Всего было два способа получить заветный палец:
- при заряжании нужно было ребром ладони придерживать рукоять затвора, страхуя от срабатывания, обойма удерживала затвор до фиксации в патроннике, и можно было обойтись резким отводом руки при достаточной реакции
- гораздо чаще это происходило при чистке оружия, когда напружиненный подаватель патронов патронника удерживал затвор, но достаточно было случайно нажать на него, как затвор мгновенно захлопывал свою «пасть»
Боль и травма сравнима с хорошим ударом молотка по пальцу — заживает долго и тяжело, есть шансы перелома. Из-за потери бдительности «палец гаранда» мог стать наградой и опытному бойцу. Несмотря на не такие уж и высокие шансы получить травму, это было главное, за что солдаты не любили М1.
Звон обоймы
Особой чертой М1 Гаранд была экстракция пустой скобы обоймы после расстрела всех боеприпасов. Она резко вылетает и издаёт характерный лязгающий звон, сообщающий о том, что необходима перезарядка. По воспоминаниям американских ветеранов, это был опасный сигнал противнику, что ты временно небоеспособен, и он мог предпринять меры.
Сами немецкие ветераны ничего подобного не сообщали. По их словам, бой происходит на существенных дистанциях в грохоте стрельбы и взрывов — где там расслышать какой-то металлический звон? Да и перезарядка М1 довольно быстрая, что можно успеть за это время? Наконец, солдаты не участвуют в дуэлях: если у кого-то опустела винтовка, это не значит, что оружие опустело у всех разом.
Поэтому подобный недостаток следовало бы отнести к «солдатским байкам».
Как М1 повлиял на «Калашников»
До М1 и АК поворотный затвор не был распространенным решением в автоматике/полуавтоматике стрелкового оружия. Чаще всего встречалось запирание перекосом затвора, реже — клиновый затвор, как в АВС-36. Вкратце: в «перекосе» затвор фиксировался в пазу ствольной коробки, блокирующим его движение под воздействием выстрела, далеко от казённика. Обратное движение затворной рамы как бы вынимало затвор из паза, система проста и понятна.
Такое решение было серьёзным препятствием массовости оружия — требовалась фрезеровка при изготовлении, а это уровень оснащения производства и квалификация рабочих, человек/часы и стоимость. Вероятно, потому СВТ или StG-44 имели серьёзные препятствия стать основным оружием пехоты.
Поначалу, при создании прототипов будущего автомата для Советской Армии, большинство образцов опиралось именно на привычный перекос. Только конструкторы Калашников и Булкин основали свои концепты на поворотных затворах, они же и вышли в финал.
Винтовки М1, наравне с другими образцами стрелкового оружия, тщательно изучались в СССР, как и пресловутый «штурмгевер». Именно в системе Гаранда Михаил Тимофеевич и нашёл новое оптимальное решение для своей автоматики:
Тут-то мне и помог американский конструктор самозарядной винтовки Гаранд. Его опыт, идею подачи патронов в приемное окно карабина и автоматического выбрасывания пустой обоймы после использования последнего патрона я, только в другой вариации, заложил в конструкцию своей автоматики. Необычно разместил и рукоятку перезаряжания — слева
В дальнейшем, в интервью иностранным журналистам, Калашников не забывал отметить Гаранда в числе выдающихся оружейников:
«В свою очередь хочу подчеркнуть, что я высоко ценю достижения американских конструкторов, среди которых особо выделяю вашего соотечественника Гаранда, создателя самозарядной винтовки с оригинальными схемами узла запирания канала ствола и системы питания.»
«Записки конструктора-оружейника»: Воениздат; Москва; 1992 ISBN 5−203−01 290−3
Тем не менее, Калашников не просто скопировал решения Гаранда, а доработал их уже под свою задачу — компактного полностью автоматического оружия. Так затворная рама (по традиции советской оружейной школы — с газоотводом над стволом) объединялась с затвором в один компактный узел, где затвор как бы «утоплялся» в затворную раму.
Такая компоновка позволила сделать ведущий выступ (как привод вращения) с вращением в пределах затворной рамы, не выводя его в бок. Соответственно и АК получился в результате достаточно «плоским», а значит более компактным и удобным, без вынесенных внешних элементов.
Таким образом Гаранд произвёл революцию в стрелковом оружии второй половины XX века. Поворотный затвор постепенно вытеснил большинство иных решений, как самое оптимальное — АК, М-16, Steyr AUG, пулемёты FN и многая другая оружейная классика обязана М1 в смелости и оригинальности решений.