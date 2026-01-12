Как российские инженеры создали для космоса машину, которая печатает идеальные кристаллы, и почему на Земле так не получится

Современный мир стоит на крошечных кристаллах. В смартфонах, в компах, в авто, да даже в умных лампочках — везде есть полупроводники. И чем чище, чем идеальнее структура у такого кристалла, тем круче и надёжнее будет работать техника.

Только вот мощности растут, а вместе с ними — нагрев и прожорливость. Мы упираемся в потолок. Одна из главных причин — ограничения самих полупроводников.