Как предсказать будущее с помощью данных: магия предиктивной аналитики

Зачем нужна предиктивная аналитика?

Иногда оборудование, например, станки, работает с большей нагрузкой, чем способно выдержать, потому что оно уже состарилось или износилось. Хотя оно всё ещё функционирует и выполняет свою работу, это лишь вопрос времени, когда произойдёт поломка. И что самое ужасное, эта поломка может привести к другим, более серьёзным последствиям: травмам работников, простою производства и так далее.

До недавнего времени, а в некоторых производствах и по сей день, применялись два подхода к техническому обслуживанию: реактивный и планово-предупредительный.