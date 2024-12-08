Можно ли очистить использованное машинное масло и вновь пустить его в ход?Экономия на расходниках ближе, чем кажется
Вероятно, большинство людей хочет использовать расходники по второму кругу. Несчастный чайный пакетик мы же завариваем, пока у него ниточка не оторвётся, жаль, что жидкости для авто нельзя использовать по несколько раз. Или всё-таки можно?
Самая большая проблема в повторном использовании продукта в том, что его нужно очищать, в отличии от того же чая. Во время работы двигателя машинное масло загрязняется, а это портит его качество, и при повторном использовании худо будет всему всему автомобилю. Кто потом захочет возиться с его восстановлением из-за того, что решил сэкономить на масле.
Отработанное машинное масло представляет — нефтепродукт, который образуется при работе автомобиля, как бы очевидно это не было. Кстати, в России ежегодно образуется около 1 миллиона тонн отработанного машинного масла. И идея с «повторным использованием» будет хороша не только для автолюбителей, но и для окружающей нас природы: недобросовестные компании или люди могут сливать машинное масло в канализацию или просто на землю, от чего будет страдать и природа, и городская инфраструктура.
По мнению экспертов, 1 галлон (3,79 литра) машинного масла может испортить 10 галлонов воды. Соответственно, если слить масло в водоём отравятся и рыбы, и растения и так далее. А в канализацию его сливать нельзя, потому что накрыться может вся сантехническая система. Вот и получается, что вопрос переработки масла стоит довольно остро, ну и конечно, во сколько такая операция обойдётся тоже стоит учитывать.
Как можно перерабатывать машинное масло?
Переработка масла зависит от степени его загрязнения. Иногда достаточно прогнать его через специальный фильтр, ну а если всё слишком загрязнено, то масло можно просто сжечь и не заморачиваться. Правда, матушка-природа за такие выхлопы и вредные вещества спасибо нам опять-таки не скажет.
Обычная очистка представляет из себя прогон масла через сетчатые фильтры. Лучше всего использовать метод двойной очистки: сначала масло проходит через фильтр грубой очистки, а затем переходят к тонкой фильтрации. Как правило, после этого метода масло готово к повторному использованию, но бывают случаи, когда обычной механической очистки недостаточно.
Если же в масле есть бензин, вода и другие вещества, то можно прибегнуть к термической обработке, или как её ещё называют «термическому крекингу» (нагреву жидкости без доступа к воздуху). Подбирают оптимальную температуру, нагревают, и примеси выходят из масла в виде конденсата. Всё, можно снова заливать.
Существует и физико-химические методы. В отработанное масло добавляют щёлочь или гидрид и карбид металлов, которые вступают в реакцию в масляной среде и уничтожают примеси. Использовать можно и вовсе природные материалы — например, глину. Её используют для адсорбции, то есть все примеси выходят на поверхность масла и там остаются.
Однако, есть пара вопросов. Как поведёт себя продукт после такой переработки, можно ли вообще использовать его повторно? Нужно ли будет очищать его дополнительно, ведь после химических реакций появляются элементы распада веществ? Вот и получается, что простая фильтрация — оптимальный вариант, и как раз учёные из Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева РАН смогли этот метод усовершенствовать.
Новые фильтры прекрасно справятся с работой
Российские учёные предлагают использовать полимерные мембраны. Это будет простой и экономичный способ фильтрации отработанного моторного масла от тяжёлых металлов и веществ наподобие бензола, хлорированных растворителей и различных полициклических углеводородов.
В первую очередь, учёные создали материал, в основу которого лёг дешёвый отечественный полимер полиакрилонитрил. Далее полимерный раствор нанесли на стекло и погрузили в дистиллированную воду, из-за чего сформировалась мембрана, которую в дальнейшем промыли водой и спиртами, затем высушили.
Далее учёные решили протестировать новую мембрану и пропустили отработанное моторное масло с проверенным химическим составом под высоким давлением. По результатам эксперимента стало ясно, что с помощью фильтрации на мембране из полиакрилонитрила удается удалить более 95% основных загрязняющих компонентов. И, судя по составу очищенного масла, оно оказалось довольно близко к новому маслу.
Мембранная фильтрация поможет снизить потребность в производстве моторных масел из ископаемой нефти, тем самым экономя энергию и сырье и поддерживая экономику замкнутого цикла нашей страны. Также стоит отметить, что предложенные нами полимерные мембраны можно использовать повторно, поскольку, как показали эксперименты, загрязняющие вещества, которые задерживаются материалом, удается впоследствии смыть. В дальнейшем мы планируем исследовать процесс концентрирования полезных компонентов очищенного моторного масла с помощью полимерных мембран с более мелкими порами.
По словам учёных, новые мембранные фильтры лучше, потому что можно будет обойтись без сильного нагрева и сложной перегонки, которые применяют в других способах очистки. Поэтому, новый метод проще, безопаснее и экономичнее.
Мембранные фильтры — будущее очистки
Согласитесь, что очистка с помощью обычного фильтра намного проще и дешевле, чем использовать дорогое оборудование, что-то прогревать и какими-то химическими реагентами очищать продукт. Гипотетически, можно докрутить систему и использовать её в домашних реалиях. Ну, а что, воду ведь мы очищаем, так почему бы и масло не прогнать сквозь фильтр? Взял, залил и оставил на ночь, а утром уже всё чистенькое.
Конечно, новому методу ещё предстоит обрести популярность, но перспективы впечатляют — например, те же самые фильтра можно использовать повторно. Так что, как знать, возможно масло вскоре подешевеет и станет качественнее. Это ли не здорово?