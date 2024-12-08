Можно ли очистить использованное машинное масло и вновь пустить его в ход?

Вероятно, большинство людей хочет использовать расходники по второму кругу. Несчастный чайный пакетик мы же завариваем, пока у него ниточка не оторвётся, жаль, что жидкости для авто нельзя использовать по несколько раз. Или всё-таки можно?

Самая большая проблема в повторном использовании продукта в том, что его нужно очищать, в отличии от того же чая. Во время работы двигателя машинное масло загрязняется, а это портит его качество, и при повторном использовании худо будет всему всему автомобилю. Кто потом захочет возиться с его восстановлением из-за того, что решил сэкономить на масле.

Отработанное машинное масло представляет — нефтепродукт, который образуется при работе автомобиля, как бы очевидно это не было. Кстати, в России ежегодно образуется около 1 миллиона тонн отработанного машинного масла. И идея с «повторным использованием» будет хороша не только для автолюбителей, но и для окружающей нас природы: недобросовестные компании или люди могут сливать машинное масло в канализацию или просто на землю, от чего будет страдать и природа, и городская инфраструктура.