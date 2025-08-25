В России создали материал, который скоро появится в двигателях самолётов и ракет. И он изменит всё

Потому что учёные из Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН и Института химии ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН» недавно взяли и создали такую керамику, которая не плавится и не ломается.

MAX-фазы

Чтобы понять всю крутость открытия (и зачем оно надо), придётся на пару минут стать немного материаловедом.

Есть условно два типа материалов: металлы (прочные, пластичные, но при высоких температурах текут как пластилин) и керамика (твёрдая, жаропрочная, но хрупкая — уронил, и она треснула). И что делать? Правильно, создавать гибрид.