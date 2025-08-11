MAXимально российский мессенджер: нужен ли он России?Какое будущее ждёт Max?
Зачем нужен Max?
Мессенджеры прочно закрепились в нашей жизни, и их значение огромно. Однако среди российских пользователей уже определились фавориты: Telegram, WhatsApp* и VK Мессенджер лидируют в отечественном рейтинге.
Возникает закономерный вопрос: для чего нам нужен ещё один мессенджер и кто будет им пользоваться? Большинство пользователей не хотят менять то, что и так хорошо работает.
И вот на сцену выходит новый продукт — Max. Как заявлено, этот проект в будущем должен выходить далеко за пределы простого мессенджера и стать цифровой экосистемой, в которую будут включены переписки, «Госуслуги», платежи и различные мини-приложения. В перспективе рассматривается возможность внедрения цифрового ID, который придёт на смену физическому паспорту.
Ещё одна официальная причина внедрения такого мессенджера — это борьба с мошенниками. В Max можно будет зарегистрироваться только с настоящего российского номера телефона, что автоматически отметает иностранных мошенников.
Государственный или нет?
На самом деле, идея создания «национального» мессенджера не нова. Такие разработки особенно распространены в странах Азии: знаменитый WeChat в Китае, LINE в Японии и KakaoTalk в Южной Корее. Эти мессенджеры, не считая WeChat, не являются государственными.
Формально Max тоже не совсем государственный проект, его разработкой занимается VK. Насчёт финансирования мнения разнятся: одни издания утверждают, что Минцифры напрямую финансирует разработку, но глава комитета Госдумы по инфополитике Сергей Боярский говорит, что государственного финансирования этого мессенджера нет.
Тем не менее, государственная поддержка присутствует, если не в финансовом плане, то в юридическом. Например, с 1 сентября 2025 года Max будут предустанавливать на все смартфоны в России. Впрочем, удалить его никто не запрещает.
Как ранее педагоги были вынуждены перейти с WhatsApp* на «Сферум», так и сейчас государственные служащие переходят на Max. Например, администрации Краснодара и Новосибирска уже готовятся освоить новую платформу. При таком объёме поддержки становится очевидно, что государству, как минимум, не наплевать на будущее этого мессенджера.
Сейчас Max доступен в качестве Web-версии, а загрузить приложение можно на Windows, iOS и Android, но его возможности пока ограничены. Рассмотрим, что уже можно делать в этом мессенджере.
Нынешняя функциональность Max
Чаты и звонки доступны, изначально встроен чат-бот GigaChat. Интерфейс и дизайн идентичны Telegram. В наличии красивые стикер-паки. На этом, пожалуй, плюсы заканчиваются.
Сейчас вы не найдёте здесь ничего кроме простого мессенджера. Да, обещают интеграцию с «Госуслугами», но пока этого не случилось.
В целом, на момент середины июня 2025 года мы видим достаточно сырой продукт. Если из Max и собираются строить экосистему, то сейчас приложение выглядит скорее как некий «фундамент». В отзывах на RuStore пользователи негодуют и массово ставят 1 звезду этому приложению, а разработчиков обвиняют в плагиате, плохом дизайне и технических недоработках самого приложения.
Что ждёт новый мессенджер?
Даже с учётом того, что в Max собираются внедрить различные сервисы, нет уверенности в том, что этот мессенджер станет популярным. Как мы уже говорили выше, пользователи неохотно расстаются с привычными приложениями.
Основной его аудиторией первое время станут бюджетники: учителя, чиновники и т.д. Однако как привлечь других пользователей — большой вопрос.
Будущее этого мессенджера очень туманно, и пока не совсем ясно — это проект «для галочки» или государство собирается всерьёз за него взяться? Некоторые пессимисты уже предрекают блокировку Telegram для увеличения онлайна Max, но Дмитрий Песков опроверг это предположение.
Сейчас этот мессенджер уступает по функционалу своим иностранным конкурентам, но будем надеяться, что в будущем он действительно станет удобной платформой, которая облегчит взаимодействие граждан и государственных органов и сделает новый шаг в цифровизации России.
- — принадлежит Meta, запрещена на территории Российской Федерации