MAXимально российский мессенджер: нужен ли он России?

Зачем нужен Max?

Мессенджеры прочно закрепились в нашей жизни, и их значение огромно. Однако среди российских пользователей уже определились фавориты: Telegram, WhatsApp* и VK Мессенджер лидируют в отечественном рейтинге.

Возникает закономерный вопрос: для чего нам нужен ещё один мессенджер и кто будет им пользоваться? Большинство пользователей не хотят менять то, что и так хорошо работает.