Медицинской реабилитацией можно будет заниматься дома — для этого потребуется только смартфон

В жизни может случиться всякое: аварии, тяжелые заболевания, травмы во время занятием спортом и многое другое. Для того, чтобы человек полноценно восстановился требуется грамотная медицинская реабилитация.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около 2.4 миллиарда человек нуждается в медицинской реабилитации. Цифра настолько огромна потому, что в список попали не только те, кому требуется восстановление после тяжёлой операции или различных травм, но ещё и люди, чья функциональность организма снизилась из-за возраста или хронических заболеваний.

Медицинская реабилитация — это профессиональная помощь, которая направлена на то, чтобы позволить человеку жить самостоятельно, она включает в себя комплекс психологической и социальной помощи. Обычно после лечения человека оставляют в медучреждениях или же отправляют в реабилитационный центр, гораздо реже отпускают домой под присмотр родственников.