Медицинской реабилитацией можно будет заниматься дома — для этого потребуется только смартфон

Медицинской реабилитацией можно будет заниматься дома — для этого потребуется только смартфонНе только учёба и работа теперь на удалёнке
В жизни может случиться всякое: аварии, тяжелые заболевания, травмы во время занятием спортом и многое другое. Для того, чтобы человек полноценно восстановился требуется грамотная медицинская реабилитация.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около 2.4 миллиарда человек нуждается в медицинской реабилитации. Цифра настолько огромна потому, что в список попали не только те, кому требуется восстановление после тяжёлой операции или различных травм, но ещё и люди, чья функциональность организма снизилась из-за возраста или хронических заболеваний.
Медицинская реабилитация — это профессиональная помощь, которая направлена на то, чтобы позволить человеку жить самостоятельно, она включает в себя комплекс психологической и социальной помощи. Обычно после лечения человека оставляют в медучреждениях или же отправляют в реабилитационный центр, гораздо реже отпускают домой под присмотр родственников.
Что включает в себя медицинская реабилитация?
Медицинская реабилитация может проходить в три этапа: сначала в отделениях реанимации и стационарах, затем в реабилитационных центрах, и, наконец, в поликлиниках и санаториях. Есть ещё возможность вызвать специалиста на дом — чтобы проконтролировать, как проходит восстановление.
Реабилитация бывает разная. Например, если человек перенёс тяжёлое эмоциональное потрясение, то ему оказывают психологическую помощь — социальные работники, медперсонал, психологи и психотерапевты следят за состоянием человека и стараются создать комфортные условия для восстановления.
Оказывается психологическая помощь и тем, кто попал в реабилитационный центр с тяжёлой травмой. Это нужно для того, чтобы пациент чувствовал себя лучше и не страдал от депрессии и апатии. Представьте, семью кормить надо или выход крупного проекта на носу, а оказываешься в больнице.
Любой будет сломлен.
Если же человек оказался в реабилитационном центре из-за болезни или несчастного случая, то применяют целый комплекс медицинских мер: лечение препаратами, физиотерапия и многое другое . Считается, что это самая важная часть реабилитации, от которой зависит насколько хорошо будет восстанавливаться организм. Это, так сказать, основа основ, благодаря которой есть шанс вернуться к нормальной жизни.
Не стоит пренебрегать и лечебной физкультурой (ЛФК). С её помощью можно восстановить корректную работу тела, обеспечить пациенту хоть какую-то физическую активность и восстановить мышечный тонус после длительного лечения какой-либо травмы. Согласитесь, что после того, как человек месяц не вставал с больничной койки, ему это необходимо.
В реабилитационных центрах занимаются всем выше перечисленным. Постепенно, медленно, но верно, навыки и умения пациентов восстанавливаются, чтобы затем они могли вернуться к привычному образу жизни.
Впрочем, бывает и так, что специалистов в медучреждениях не хватает, или же сам пациент не горит желанием каждый день кататься поликлинику ради ЛФК и прочих оздоровительных мер. Пока совсем плохо не станет, многие предпочитают поликлиники обходить за пушечный выстрел. Да и как известно, работу никто не отменял, денежки-то нужны. Для таких случаев, сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) решили сделать онлайн-систему медицинской реабилитации на дому.
Реабилитация на дому при помощи смартфона
Сотрудники МФТИ решили облегчить жизнь и врачам, и пациентам — разработать дистанционную систему реабилитации.
И вот что для этого нужно: установить приложение, создать учётную запись и выбрать врача-реабилитолога, а дальше просто занимаетесь по программе, которую врач разработал специально для вас.
По факту, это будет выглядеть как удалённый урок физкультуры у школьников. Начинаете упражнения перед камерой смартфона или компьютера, а программа будет наблюдать за занятием и говорить об ошибках, а также фиксировать ваш прогресс. Вся информация и статистика будет видна как лечащему врачу, так и пациенту.
Функциональность нагрузки система отслеживает по контрольным точкам в сравнении с эталонным выполнением упражнения. При этом, если мы говорим о восстановлении объёма движения, то система будет учитывать прогресс пациента (к примеру, постепенное увеличение глубины приседа в упражнении). Система транслирует видеопоток данных на сервер, где происходит его обработка и формирование фидбэка по правильности выполнения, который поступает обратно пациенту.
Для разработки умного приложения сотрудники МФТИ обратились за консультацией к профессорам и руководителю центра медицинской реабилитации, так что, приложение должно быть хорошим. Правда, дистанционный формат реабилитации поможет только на поздних стадиях восстановления, но это уже что-то. Ближайшие полгода систему будут дорабатывать и тестировать, но, если всё пройдёт успешно, то уже в следующем году уже можно будет испробовать новинку.
Здоровье — твоё богатство
Часто бывают случаи, когда человек после реабилитации не соблюдает рекомендации специалистов, и получается так, что полностью восстановиться ему не удаётся. Кому-то просто лень, кто-то занимается лечением уже не первый месяц и ему надоело. Увы, но потом это может аукнуться, и человек будет чувствовать дискомфорт чуть ли не всю оставшуюся жизнь.
Врачи уж точно лучше пациентов понимают, что делают, поэтому к их рекомендациям стоит прислушаться. Да и самому человеку нужно серьёзно относиться к своему здоровью. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Прогресс не стоит на месте, в том числе и в медицине, так что, вполне возможно, скоро у нас будет меньше поводов для беспокойства. Нет руки — поставим протез, заболели каким-то очередным гриппом, а новая вакцина с нанороботами уже на подходе. Впрочем, пока это ещё не очень распространено. Будем довольствоваться тем, что есть — например, заниматься спортом на камеру смартфона, чтобы врач смог помочь нам восстановиться после очередной травмы.