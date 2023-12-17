Российские ученые разработали проект медицинских наноботов!

Чем раньше и точнее нашли поломки в организме — тем больше шансов сделать пациента счастливым после полного выздоровления. Эта штука может выявить рак на первой, скрытой стадии или даже немножечко раньше.

Дополнительный бонус — это ещё и не так больно, как шкрябание ватной палочкой по ноздрям и горлу, глотание "кишки" или прием у проктолога. В общем, сплошные плюсы.

Как это сделано?

Московские технари идут по стопам лесковского Левши — они подковывают блоху, но на новый лад.

Чтобы сделать нанобота с биосенсорами, настроенными на вычисление определенной ДНК, нужен целый список «колдунств»:

Литография оптическая

Литография электронная

Реактивно-ионное травление

Вакуумное напыление

Опытные образцы изготовили на доступных в продаже легированных бором пластинах фирмы Soitec с верхним слоем кремния толщиной в 110 нанометров, удельным сопротивлением примерно в 10 Ом на сантиметр и толщиной поддерживающей подложки в 750 микрометров. Кроме того, на пластину добавили промежуточный слой оксида кремния в 200 нанометров

Оптической фотолитографией ученые сварганили контактные площадки, а также слои изолирующего диэдектрика, а электронную литографию использовали для формирования структуры транзисторов. Замысловатый кремниевый нанопровод самородки смастерили с помощью реактивно-ионного травления, а чтобы вся эта конструкция не коротила в жидкости, добавили на поверхность дополнительные слои диэлектрика.

В конце к этой вундервафле прикрутили термометр с нагревателем (сделанным как тонкие платиновые провода), и вот — наш нанозонд готов!

Как оно работает?

Общий принцип работы нанобота — это сбор «пазла» из ДНК. Почему именно так и зачем это нужно?

Диагностика основана на поиске следов заболевания в организме человека — это могут быть как специфические выделения отдельных органов человека, так и биологические следы патогенов, вызывающих болезнь — вирусов и бактерий. Из-за своей природы все эти биомаркеры состоят из разной ДНК, похожей на кусочки пазлов.

Именно эти кусочки биозондам и нужны. Чтобы определить, есть ли у пациента конкретная болезнь или нет, нужно всего лишь дать роботу нужный кусочек «пазла», ввести его в организм или образец, и посмотреть, найдет ли он себе пару. Если не нашел — хорошо, болезни нет. Если нашел — врачи смогли определить, чем именно заразился пациент.

Эксперимент, который проводили исследователи из МГУ, должен был проверить работоспособность разработанной ими конструкции.

Эксперимент проходил в пять этапов:

Сделать биочип из кремния, добавить на него канал-нанопровод.

Обработать поверхность специальными растворами.

Добавить на поверхность «специфические зонды» — кусочки ДНК-пазла, на которые будут ловить искомые биомаркеры

Погрузить биозонд в исследуемую среду

Проследить, сложатся ли кусочки «пазла»

Про первый этап мы вам уже рассказали. Что же было дальше?