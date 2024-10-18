Топ-10 медицинских разработок, о которых вы не знали (и которые придумали в России)

В мире высоких технологий мы привыкли слышать об успехах американцев или китайцев, ну или «израильской медицины»...

Но мало кто знает, что в российских лабораториях создают не только новое оружие или космические ракеты, наша наука развивается во всех направлениях. Одним из ярких примеров тому служит медицина.

Протезы и навигация

Лишиться ноги — страшная трагедия, которая может сломать жизнь любого человека, но компания «РПК» создала для протезирования коленный модуль нового поколения KINEZ-1.

Благодаря пневматическому амортизатору, движения становятся плавными, а микропроцессор, который отслеживает ходьбу, передает данные в мобильное приложение. С помощью этого приложения пользователь может регулировать скорость ходьбы, длину шага и другие параметры.

В будущем люди с ограниченными возможностями смогут не только ходить, но и вести активный образ жизни.

Кстати, модуль полностью изготавливается в России, и 95% комплектующих также отечественные.