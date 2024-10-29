Жаждете стать российским Стивом Джобсом и конструировать «железо-электронику» в РФ? Вам сюда

Неважно, разрабатываете ли вы прототип или уже хотите запустить небольшое производство, на территории площадки вас обеспечат всем необходимым:

рабочее пространство

Это больше всего похоже на типичный коворкинг — подойдёт в том случае, если вам не нужно много железа и вы можете справиться собственными силами. Там есть сборочные столы, множество ручных и электрических приборов и прочие необходимые инженерные плюшки. Не просто школьные уроки труда с табуретками и паяльниками, тут всё по-взрослому.

цех и мастерская

Вариант потяжелее: там уже и сварочные аппараты, и заготовительные участки, и токарный обрабатывающий центр. Имеется зона покраски и 3d печати, макетная мастерская, швейный отдел и зона электроники. Короче, всё что нужно и в одном месте.

центры коллективного пользования

Подойдёт тем командам, кому не обойтись без профессиональной помощи и нужны совсем уж «сложные» технологии. В этих центрах есть точная механическая обработка, компьютерный инжиниринг, сварка, технический контроль изделий и много других умных словосочетаний.