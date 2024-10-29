Жаждете стать российским Стивом Джобсом и конструировать «железо-электронику» в РФ? Вам сюда

Жаждете стать российским Стивом Джобсом и конструировать «железо-электронику» в РФ? Вам сюдаMegaHackspace — ваш шанс стать HardWare разработчиком
MegaHackspace — что это такое?
Если говорить простыми словами, то это технологическое пространство для работы. Например, вы команда инженеров или разработчиков, которая хочет запустить свой новый проект, но не очень хочет тратиться на оборудование и прочие прибамбасы. В таком случае вы платите определенную сумму, и вам предоставляют рабочее место для создания вашего будущего шедевра. Под рабочим местом подразумевается не просто стул, стол, лампа, и даже не гаражное помещение (хотя все мы знаем, что это идеальное место для гениальных стартапов).
Неважно, разрабатываете ли вы прототип или уже хотите запустить небольшое производство, на территории площадки вас обеспечат всем необходимым:
- рабочее пространство
Это больше всего похоже на типичный коворкинг — подойдёт в том случае, если вам не нужно много железа и вы можете справиться собственными силами. Там есть сборочные столы, множество ручных и электрических приборов и прочие необходимые инженерные плюшки. Не просто школьные уроки труда с табуретками и паяльниками, тут всё по-взрослому.
- цех и мастерская
Вариант потяжелее: там уже и сварочные аппараты, и заготовительные участки, и токарный обрабатывающий центр. Имеется зона покраски и 3d печати, макетная мастерская, швейный отдел и зона электроники. Короче, всё что нужно и в одном месте.
- центры коллективного пользования
Подойдёт тем командам, кому не обойтись без профессиональной помощи и нужны совсем уж «сложные» технологии. В этих центрах есть точная механическая обработка, компьютерный инжиниринг, сварка, технический контроль изделий и много других умных словосочетаний.
Создатели центра ориентируются на отечественную продукцию: сканеры и принтеры поставляет компания «Top 3D Shop», однако часть оборудования обеспечивает белорусская фирма «ИнКата».
Речь идёт не о простой технике, это вам не компы в библиотеке, кого попало не допустят. Для некоторых устройств необходимо будет пройти обучение и подтвердить свои знания и навыки.
Если лучше понимаете через цифры:
- площадь — 1200 м2
- одновременно могут работать 80 человек (с индивидуальными рабочими местами)
- более 40 видов ручных и электрических приборов
MegaHackspace больше чем место с железками и сложной техникой — создатели подумали и о бизнесчасти: есть опция бронирования переговорных комнат (вместимостью до 14 человек) с нужным оборудованием. Удобно, когда в одном месте вы создаёте стартап и сразу же можете его
втюхать попытаться продать потенциальным инвесторам!
Из истории создания
Само пространство появилось в рамках Технопарка Сколково — сработал принцип «всё сразу, не отходя от кассы». Владельцы технопарка думали, как привлечь перспективных разработчиков, в итоге пришли к идее создания комфортной и универсальной площадки для резидентов. Нестандартный коворкинг открылся в 2022 году и уже к этому моменту успел обрести бешеную популярность, так как предзаказ был оформлен на 75% площади.
С решением некоторых финансовых вопросов помогло Правительство Москвы (75 млн рублей). Также удалось привлечь и частных инвесторов.
Так уж и быть, мы выложим все карты на стол. Идея для создания подобного пространства возникла не на пустом месте: до MegaHackspace был и предшественник — Hackspace. Открыли его аж в далёком 2015 году, и позиционировался он как робототехнический. Да, там тоже предлагали место для работы и новомодное оборудование, но всё же уровень и масштаб были куда скромнее. А чтобы резиденты смогли воспользоваться всеми современными благами, от них требовалось подать заявку на имя руководителя (расписывая что, как, зачем и для чего). Так что отличия не только в приставке «mega». Идея появилась давно, но до ума и хорошего сервиса её довели только пару лет назад.
Тарифы и прочие опции
Стандартная аренда в виде персонального места и доступа к оборудованию — 11200 руб. Приятная цена, но мы сейчас всё испортим и добавим не самое приятное уточнение. Просто придти с улицы с идеей создания производства умнейшей микроволновки вы не можете, даже если у вас есть 11200 рублей.
Нужно быть резидентом Сколково, чтобы пользоваться этими привилегиями. Расходные материалы приобретаются отдельно в местных торговых автоматах (технологии технологиями, а рыночные отношения по расписанию). На сайте есть удобная система бронирования конкретного оборудования — вот нужна вам паяльная станция с инструментами, то просто выбираете её, ставите нужные даты и спокойной живёте с мыслью, что никто не займёт нужную технику в неподходящий момент.
Инструменты, которые есть у MegaHackspace, могут закрыть большинство потребностей, которые возникают при создании hardware стартапов. Кстати, доступ в мастерскую круглосуточный — так что если вы
задрот очень сильно горите своим делом, то можете работать 24/7, главное аренду не забывайте оплачивать.
Примеры оборудования коворкинга:
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сверлильный станок
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торцовочная пила
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мультиметр
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вертикально-сверлильный станок прецизионный
Для производств покрупнее есть два тарифа:
Тариф Super All In
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аренда целого блока по системе «все включено»
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возможность аренды полностью оборудованного помещения совместно с другими компаниями
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служба одного окна: от Wi-Fi до МФУ и переговорных
Тариф «Комбо»
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23 000 м² арендных площадей
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офисы и лаборатории от 57 м²
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доступ к НИОКР-экосистеме
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программа лояльности на аренду конференц-площадей Технопарка и апартаментов в Сколково
Обучение и выводы
В 21 веке все хотят кого-то чему-то обязательно обучить, и MegaHackspace не исключение. В перспективе создатели планируют сделать из коворкинга не только место для работы, но и центр обучения. А что? Из хорошего оборудования надо выжимать всю возможную выгоду! И вообще, это так в духе Сколково…
Участникам MegaHackspace уже доступна вся сколковская экосистема с посещением более 450 мероприятий Технопарка в год. Действуют воркшопы, хакатоны (форумы для разработчиков), встречи с производителями и обучение.
В целом, сама идея создания такого технологического коворкинга хорошая и нужная. В России не хватает стартапов именно с уклоном в «железо», а то выдумывают одни лишь сервисы да «стопроцентные темки». И часть проблем заключается не в креативе, а в исполнении (умные головы у нас, к счастью, имеются, но одно дело придумать, а совсем другое воплотить это в жизнь. У создателей возникают банальные вопросы: «ну а где я буду это разрабатывать, на чём и кто мне поможет», которые могут обрубить все хорошие, а может и гениальные идеи.
Постараемся оставаться объективными — создания одного лишь проекта подобного MegaHackspace недостаточно для решения всех проблем HardWare разработчиков. Пространство, конечно, классное и даже по демократичной цене, но сильно привязано к Сколково и его резидентству (поговаривают, что его не так сложно получить, но тем не менее). Хватает и сырых моментов, которые нуждаются в доработке. Будем надеяться, что на этом всё не закончится, будет появляться больше подобных площадок, но в иных форматах и разнообразном исполнении, а всё лучшее только впереди!