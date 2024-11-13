Плоские, лёгкие, умные: антенны нового поколения изменят мир

В НИЦ Телекоммуникаций МФТИ, ИТМО и компании «Мэтрикс вейв» разрабатывают революционный тип антенн, которые могут изменить правила игры в мире спутникового интернета. В основе этих антенн лежат метаповерхности — тонкие, словно паутина, структуры с особыми свойствами.

Но для начала предлагаю немного ознакомиться с развитием технологий антенн в прицнипе.

От искры Герца до спутников

История антенн неразрывно связана с развитием радиосвязи: первые антенны появились еще в конце XIX века, когда Генрих Герц проводил свои знаменитые эксперименты по изучению электромагнитных волн.

В своих опытах Герц использовал простейшие антенны — два металлических шара, между которыми проскакивала искра. Эта искра генерировала электромагнитные волны, которые затем улавливались другой антенной — разомкнутым проволочным кольцом.