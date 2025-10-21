Символ мощи СССР стал лишним. Почему МиГ-29 не выдержал гонку с «Сухими»

Одной из главных надежд на возрождение был фронтовой истребитель МиГ-35 — глубокая модернизация МиГ-29 до стандартов поколения 4+/4++. Об их судьбе и перспективах мы и поговорим сегодня.

Фронтовой истребитель

Чтобы раскрыть тему, нужно погрузиться в контекст — это куда продуктивнее для нас, чем перечислять ТТХ из Википедии или в лоб сравнивать характеристики, в которых никто, кроме спецов, ничего не понимает.

«Истребительная мафия» и лёгкие истребители

В период Хрущёва СССР переключил ресурсы на развитие ракетостроения, а авиации оставили догоняющую роль. В итоге это привело к выходу в лидерство США по разработке боевой авиации к концу 1960-х годов. Поэтому и тренды задавали они.

«Истребительная мафия» — это важный эпизод в развитии американской авиации в те годы, под ней подразумевают группу офицеров, инженеров и военных аналитиков Пентагона. Опираясь на теорию «энергетической маневренности», они повлияли на разработку перспективных авиационных комплексов (F-15 и F-16).