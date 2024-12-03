Виктор Амброс и Гэри Равкан получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии за открытие микроРНК и её роли в регуляции генов. Исследование было опубликовано ещё в 1993 году, но признание получило только сейчас.

Американские учёные изучали круглого червя Caenorhabditis elegans и исследовали два мутантных штамма червей и гены, которые контролировали развитие клеток и их функции. Изначально учёные полагали, что такие гены есть только у червя Caenorhabditis elegans, но позже было выявлено, что всё дело в микроРНК. В дальнейшем стало ясно, что она есть у животных и растений, даже у вирусов и других многоклеточных.