Это новые способы защиты, которые породила СВО

СВО за три года повлияла на наши представления о военных действиях так, как ни один военный эксперт и не мог такого предсказать. Готовыми к изменениям не оказался никто — мы видим, как много вопросов для передовой по-прежнему не решаются без волонтёров и инженеров-энтузиастов.

Вопросы защиты на острие технических инноваций. Нужно всё, и новая активная защита (в основном станции РЭБ), и новая пассивная защита и маскировка. В основном о последних и поговорим в статье.

Пассивная защита — это то, что не противодействует боевым средствам противника, а принимает на себя прямой удар, защищая жизнь и здоровье бойцов. Танковая броня, экраны, усиливающие основную защиту, защитные конструкции и прочее.

Угроз стало больше — обо всём по порядку.

Тепловая защита

Тепловизоры вошли в оборот в 70−80-е годы прошлого века. Сначала как часть систем управления огнём (СУО) в танках и авиации. Сегодня тепловизоры должны встречаться как минимум одно устройство на пехотное отделение.

Тепловизоры потеснили прежние приборы ночного видения (ПНВ). От классических ПНВ тепловидение отличается работой не в ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне (до 7 мкм длина волны), а в среднем (7−15 мкм длина волны). Это позволяет не просто видеть ночью, а видеть тепловое излучение от техники и людей.