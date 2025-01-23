Это новые способы защиты, которые породила СВО

Это новые способы защиты, которые породила СВОСмекалка по-прежнему рулит
СВО за три года повлияла на наши представления о военных действиях так, как ни один военный эксперт и не мог такого предсказать. Готовыми к изменениям не оказался никто — мы видим, как много вопросов для передовой по-прежнему не решаются без волонтёров и инженеров-энтузиастов.
Вопросы защиты на острие технических инноваций. Нужно всё, и новая активная защита (в основном станции РЭБ), и новая пассивная защита и маскировка. В основном о последних и поговорим в статье.
Пассивная защита — это то, что не противодействует боевым средствам противника, а принимает на себя прямой удар, защищая жизнь и здоровье бойцов. Танковая броня, экраны, усиливающие основную защиту, защитные конструкции и прочее.
Угроз стало больше — обо всём по порядку.
Тепловая защита
Тепловизоры вошли в оборот в 70−80-е годы прошлого века. Сначала как часть систем управления огнём (СУО) в танках и авиации. Сегодня тепловизоры должны встречаться как минимум одно устройство на пехотное отделение.
Тепловизоры потеснили прежние приборы ночного видения (ПНВ). От классических ПНВ тепловидение отличается работой не в ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне (до 7 мкм длина волны), а в среднем (7−15 мкм длина волны). Это позволяет не просто видеть ночью, а видеть тепловое излучение от техники и людей.
Благодаря такому эффекту тепловизор стал неотъемлемой частью современных систем наведения и встречается даже на самом малом тактическом уровне — прицелы снайперов и стрелков, приборы наблюдения командиров. Теперь тепловизоры установлены на дроны, как разведывательные, так и ударные разных типов вплоть до FPV, способные работать на значительной тактической глубине — это десятки км от линии соприкосновения.
Скрыться от теплового взора почти невозможно — нужна значительная толщина «холодного» укрытия. Очень часто такого в распоряжении бойцов и их техники нет, что делает отряд уязвимым — или для обнаружения и огневого удара, или сразу удара, если речь про боевой дрон.
Тепловая защита — это та же маскировка, но на новом технологическом уровне. В её основе теплоизолирующие материалы. Уже много лет существуют мультиспектральные камуфляжи, способные закрывать технику даже при интенсивном теплоизлучении. Толстые слои одежды и максимально закрытые участки тела могут создавать теплоизолирующий эффект, но ненадолго — со временем копится тепло от тела.
В оборот входят материалы, работающие уже как отражатели ИК-излучения, препятствующие попаданию отражения объекта в оптическую систему тепловизора. Или искажающую её, когда объект сложнее распознать, оценить габариты и точное местоположение в пространстве. Идеологически это работает так же, как и технология стелс для авиации. Радиопоглощающая обшивка и нестандартная геометрия, которые усложняют обнаружение с помощью радаров.
Сегодня из такого материала делают широкий спектр продукции военного назначения:
- универсальный комплект обмундирования
- тенты и накидки для техники
- пончо или дождевики
- индивидуальные маскировочные комплекты
Потребность в них на передовой растёт. Цена такой экипировки тоже не дешевеет, и зависит от отражающих свойств. Для оптимизации, такие материалы комбинируют с бронежилетами и противоосколочной защитой. Цена индивидуального мультизащитного комплекта варьируется в пределах 70 — 100 тысяч рублей.
На сегодня это самый рабочий вариант сократить потери от применения дронов, как профилактическое средство, с точки зрения общей практики.
Защита от дронов
На первый взгляд кажется, что от назойливых (и смертельно опасных) дронов лучше всего подходят средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Это, в общем, так и есть пока, но не без нюансов.
Большая часть дронов в зоне СВО имеет гражданское происхождение, и большая часть станций РЭБ тоже, особенно, что касается портативных — на отделение-взвод, позицию, боевую машину. Такие станции изначально создавались для защиты частных владений от незаконного вторжения дронов для съемки и добычи частной информации, от подглядывания короче.
При этом многие дроны, даже гражданские, часто подвергаются модификации, и кустарной, и всё чаще более организованной. Например — модификации приёмо-передающего и навигационного компонента. Такой аппарат может работать за пределами частотного диапазона глушения простейших станций, или иметь опцию прыгающих частот, что чаще всего используется для работы в зоне активности РЭБ.
И вот станция у вас вроде включена, а дрон атакует всё равно. Кроме того, существуют дроны с программным управлением, которые вообще не нуждаются во внешнем управлении. Они производят поиск целей, сверяя объекты с загруженными конфигурациями, и сами наводятся согласно заданному приоритету.
Поэтому пока имеют большое, или даже большее значение пассивные средства защиты. Это экраны, навесные конструкции различных геометрических конфигураций, которые способны привести к детонации дрона-камикадзе до соприкосновения с основной бронёй или небронированным корпусом.
Танки-сараи уже обсосали где только можно, хотя они свою работу делали — солдатам на которых они «пёрли» и утюжили огнём было не до смеха. Экранирование во всех проекциях и на значительном удалении от корпуса, тем не менее, было решением не самым практичным — это ограничение проходимости и маневрирования огнём.
И здесь широкое раздолье для творческой инженерии. На днях засветился в сети российский Т-72Б3 со специфическим экранированием, которое состоит из толстых стальных тросов, которые словно волосы, свисают, закрывая танк со всех проекций. Тросы прикреплены к плоскому экрану над башней, и не мешают экипажу залезать и покидать машину. При этом в сравнении с «сараем» такая конструкция заметно легче и практичнее.
Способность дронов (особенно коптеров FPV) атаковать на сложных углах атаки, почти в любую проекцию, делает простой мангал над башней малополезным. Тем более модификации некоторых дронов довели грузоподъёмность до 2+ кг, даже в очень лёгких и компактных аппаратах — это позволило установить в виде боевой части выстрелы к РПГ-7, типа ПГ-7 В, пробиваемость которых около 500 мм. Это даёт не малые шансы подбить даже современный танк, что уж говорить о технике полегче.
Но спасает сама конструкция дронов-коптеров — в основном это лёгкая рама из углепластика. К тому же летают они сравнительно медленно — дроны-камикадзе с планером самолётного типа около 300 км/ч на подлёте к цели, а коптеры так вообще считанные десятки км в час. Поэтому во многих случаях не нужен многослойный решётчатый экран с из бронестали, порой достаточно сетки из прочной стальной проволоки.
То, что сейчас является «кустарщиной» постепенно станет нормой для войн на ближайшие пару десятилетий. Поэтому выработка и испытания оптимальных решений экранирования — без пяти минут стандарт штатной боевой техники. Вся эта частная смекалка сегодня значительно влияет на ход боевых действий, сберегая технику и людей.
Противоосколочная защита
© Схема противоосколочной защиты от руссила.рф
Статистика по Второй мировой войне (например сборники под редакцией Кривошеева) сообщает нам, что около 80% ранений солдат приходится на осколки, и лишь пятая часть пули.
Современная артиллерия способна работать до 40 и более км в глубину, особенно активно-реактивными снарядами. Коптеры с подвешенными осколочно-фугасными снарядами, ударные дроны, способны залетать ещё дальше, атакуя расчёты орудий и различных установок, транспорты, лагеря.
Служба тыловиком или просто на удалении от передовой стала немногим менее опасной, чем у штурмовых подразделений. Те же разведывательные дроны способны видеть все позиции, дороги и перемещения по ним как на ладони. А вот техника у таких военных чаще всего вообще лишена какого-либо бронирования.
Этот недостаток решают (отчасти конечно) модульные пакеты навесной защиты, которые выглядят как накидки. Ими можно быстро обшить двери, крышу, капот машины со всех проекций. Основной их наполнитель — многослойное кевларовое полотно, некоторые предполагают усиление бронепластинами, по аналогии с бронежилетами.
Часто такие накладки комбинируют с уже описанными ИК-отражающими свойствами, делая обнаружение и захват цели на поражение более трудным.
Стойкость варьируется в пределах 300−500 м/с для осколка 1 мм². Этого недостаточно для удержания, например, крупного осколка снаряда 152 мм, особенно с пары десятков метров (такие осколки пробивают даже легкобронированную технику, типа БТР), но миномётный обстрел, суббоеприпас тактической ракеты, или сброшенную с коптера гранату выдерживает в большинстве случаев. А именно последние чаще всего сейчас угрожают бойцам подразделений поддержки и обеспечения.