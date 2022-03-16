Патриотизм? Лучше деньгами! Всё о наёмниках и частных военных компаниях

Спецназ у США, конечно, был, но для новой разновидности войны таких специалистов остро не хватало. Обычные же пехотинцы или marines (морпехи) часто не были настолько крепкими по здоровью, чтобы легко преодолеть акклиматизацию и переносить тропические болячки. В общем, война потребовала куда большую, чем среднеармейскую физподготовку, навыки похода и выживания в диких условиях. Для боевых действий была нужна особая наблюдательность, осторожность, тактическая смекалка и, наконец, просто высокие морально-волевые качества. В массовой армии этого добиться почти невозможно.

Как телевизор и корпорации повлияли на военное дело

Неожиданным фактором во второй половине века стали СМИ. В странах с, пусть и часто условной, но свободой слова, журналисты искали «жареного», чтобы побольнее кусать правительство и верховное командование. Выносили на люди сор из избы, освещая провалы операций, коррупцию в армии, неуставные отношения.

Общественное мнение получало пищу для размышлений — а что это за война, для чего мы воюем в ней, ради чего гибнут наши парни? Уж не ради того, чтобы раздутый генералитет «зачерпывал» волосатой лапой деньги из военного бюджета под шумок? Уж не ради ли наживы корпораций, которые лоббируют свои интересы, заставляя армию, чья задача защищать страну, воевать ради ресурсов, рынков сбыта или защиты торговых путей?

И ведь действительно, появились транснациональные корпорации, которые заставляли правительство защищать их интересы, ведь они своими огромнейшими налогами держат на себе немалую часть бюджета государства. В одной африканской стране совершён переворот и национализированы рудники — «наши рудники, господин президент, сделайте что-нибудь!». В очередном Пескостане исламские террористы атакуют нефтяные вышки компании государственной важности, пираты захватывают сухогрузы и берут команду в заложники, а обходить стороной этот пролив слишком накладно — это увеличит тарифы перевозок.