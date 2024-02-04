Лазеры — единственный ответ дронам

Большинство людей, далёких от военных технологий, и по сей день остаются во мнении, что лазер как оружие — это элемент научно-фантастического кино.

С другой стороны, лазеры активно используются примерно с 80-х годов в промышленности, а с 90-х и в бытовой технике (например, компакт-диски, информация с которых считывается лазером). Потом и медицина (диагностика, коррекция зрения, хирургия), навигация, космические исследования. Сегодня вы можете найти кучу видео, где лазером выжигают орнаменты на безделушках — в общем, штука ходовая.

Но в военном деле лазер тоже используют давно, а последние лет пять о нём говорят уже как о перспективном геймчейджере (game changer, или мяняющий игру). Лазерное оружие способно эффективно и куда более экономично заменить собой целые классы вооружений. Почему и каким образом — сейчас поговорим.