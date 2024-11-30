Как в России дают развиваться молодым учёным?Не грантами едиными
В последнее время количество молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с наукой, неуклонно растёт. Благодаря этому Россия находится в пятёрке мировых лидеров по количеству научных сотрудников. И конечно же, очень важно не сдавать позиции и открывать всё больше возможностей для новых учёных.
Уже во время учёбы студенты имеют возможность начать научную деятельность: они могут публиковать свои работы публиковать в журналах или же выступать на студенческих конференциях с докладами и обсуждать своё исследование с опытными коллегами. Так, например, в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) специально проводят ежегодно научные собрания.
Кроме того, выступить можно не только среди своего ВУЗа, но и на всероссийских съездах. Так сказать, не просто галочка для портфолио и послужного списка — разработку или исследование действительно могут заметить и помочь воплотить в жизнь. Конференций по всей России каждый год проводится достаточно много, поговорим о некоторых из них, а начнём с научно-технической конференции по ядерным технологиям от «Росатома».
Более 50 докладов от «Росатома»
В Екатеринбурге молодые учёные представили 59 докладов по теме ядерных технологий: каждый участник смог в полной мере рассказать о проводимых исследованиях, услышать интересное мнение о своих идеях и даже поспорить. Как говорится, истина рождается в споре.
Ведущие специалисты поведали о последних достижениях термоядерной физики, технологии переработки отходов атомной энергетики и многом другом. А студенты и молодые учёные представили очень много интересных исследований.
К примеру, научный сотрудник АО «ГНЦ НИИАР» рассказала о принципах формирования загрузки активной зоны кипящего корпусного реактора ВК-50. В докладе были представлены данные о том, как влияет местоположение и параметры активной зоны на выгорания топлива. Это исследование поможет сотрудникам в сфере ядерной энергетики пересмотреть свою работу и выявить возможные недочёты.
Каждый доклад был по-своему интересен: все они были направлены на модернизацию диагностики и мониторинга ядерных процессов, а также на обеспечение безопасности людей и оборудования. И то, насколько фундаментально молодые учёные подошли к своим изысканиям поразило ведущих специалистов.
Помимо того, что существуют различные конференции, есть ещё и конкурсы
с тамадой. Один из них — «Наука будущего — Наука молодых», в этом году там представили аж 350 проектов.
3000 проектов от студентов и аспирантов
Этот всероссийский конкурс ещё с 2014 года играет важную роль в научном сообществе: его задача — выявить талантливых студентов и аспирантов, а в дальнейшем поддерживать их и помогать молодёжи становиться выдающимися учёными. На этот конкурс было отправлено более 3000 работ, но первый этап смогло пройти только 350 проектов.
При этом темы проектов были самые разнообразные: от агрономии до геологии и не только. Следующий этап будет проходить в конце 2024 года в Самаре. Если молодой учёный сможет победить в этом конкурсе, то его работа будет представлена на мировом уровне среди самых значимых учёных нашего времени.
SechenovTech — для стартапов
Существуют и акселерационные программы, такие как SechenovTech, которые направлены на ускорение развития научных областей, создание новых проектов, а также обучение, консультирование и поддержку молодых специалистов.
В SechenovTech начался новый пятый сезон программы для биомедтех-стартапов. Сеченовский университет помогает специалистам с их проектами на рынке медицинских технологий: эксперты консультируют и способствуют переходу стартапа на коммерческую основу. В этот раз участниками стали 408 молодых учёных из 44 городов России.
Сравнивая новый сезон с предыдущими, мы видим, что стало значительно больше зрелых идей и проектов, с которыми приходят команды. У участников появились продуманные запросы к акселерационной программе на получение датасетов, проведение совместных пилотных исследований с клиницистами и партнерства с Университетом. С точки зрения статистики по профилю проектов тоже есть изменения — выросло количество фарм-проектов и проектов с медицинскими изделиями. Хотя самой популярной категорией по-прежнему остаются IT-проекты.
В SechenovTech решили, что нужно объединять проекты молодых учёных. следовать, так сказать, мировым трендам. Стартапы не будут казаться такими мелкими, а командная работа поможет сделать их более доработанными. Поспособствует это и воспитанию будущих технических лидеров.
Ну и конечно — гранты
Всё тот же Сеченовский университет в этом году проводил грантовый конкурс «Старт», на который поступило более тысячи заявок. Главная цель — профинансировать первые проекты молодых учёных на ранней стадии и поддержать их инициативу. Из всех проектов было выделено 87 победителей.
Ординаторы Сеченовского университета благодаря разработки нового метода изготовления биоразлагаемых полимерных медицинских изделий для хирургии смогли получить 3 миллиона рублей. А за разработку портативной системы для выявления приступов апноэ во время сна юный учёный получит 2.8 миллиона рублей.
Наш опыт получения грантов показывает, что только продолжительная последовательная работа с молодыми учеными позволяет помочь выстроить с ними стратегию привлечения финансирования в проекты.
Также были представлены проекты по развитию высшего образования, внедрению искусственного интеллекта в медицинское оборудование и многое другое. В целом, если человек не смог получить грант, то на таком мероприятии можно будет найти и других инвесторов. Многие производители оборудования для врачей будут рады взять «под своё крыло» перспективную разработку.
Это только вершина айсберга
Понятное дело, что это лишь малая часть того, что происходит в молодёжной научной сфере. Есть уйма различных мероприятий как для профессионального роста специалистов,так и для привлечения инвесторов. Наука — это то, что даёт всему человечеству что-то новое, спасает жизни и помогает нам не деградировать.
Уже сейчас молодёжь способна отправлять наноспутники в космос, принимать участие в борьбе с раком и другими страшными заболеваниями. Дальнейшие их проекты будут ещё лучше и масштабнее, главное, чтобы высшие учебные учреждения не забывали о том, что они отвечают за наше будущее.