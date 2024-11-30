Как в России дают развиваться молодым учёным?

В последнее время количество молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с наукой, неуклонно растёт. Благодаря этому Россия находится в пятёрке мировых лидеров по количеству научных сотрудников. И конечно же, очень важно не сдавать позиции и открывать всё больше возможностей для новых учёных.

Уже во время учёбы студенты имеют возможность начать научную деятельность: они могут публиковать свои работы публиковать в журналах или же выступать на студенческих конференциях с докладами и обсуждать своё исследование с опытными коллегами. Так, например, в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) специально проводят ежегодно научные собрания.

Кроме того, выступить можно не только среди своего ВУЗа, но и на всероссийских съездах. Так сказать, не просто галочка для портфолио и послужного списка — разработку или исследование действительно могут заметить и помочь воплотить в жизнь. Конференций по всей России каждый год проводится достаточно много, поговорим о некоторых из них, а начнём с научно-технической конференции по ядерным технологиям от «Росатома».