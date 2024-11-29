Наука и технологии
Опубликовано 29 ноября 2024, 18:19
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Суперсплав и лунная стройка: новые технологии для покорения космоса

Как сплав и пыль изменят будущее?
Из чего построить дом на Луне? Из кирпичей? Тащить далеко. Из надувных модулей? Ненадёжно. Есть более элегантное решение: использовать лунную пыль! А чтобы долететь до этой самой Луны, уже готов новый суперпрочный сплав для космических кораблей (и не только).
Суперсплав и лунная стройка: новые технологии для покорения космоса
© ferra.ru

Наука не стоит на месте, и материаловедение не исключение. Наши учёные создают материалы, которые смогут выдержать экстремальные условия, и подготавливают почву (буквально) для строительства на Луне.

Давайте разберёмся, о чём речь.

Суперсплав

Начнём с того, что учёные из НИТУ МИСИС и их коллеги из Египта разработали новый сплав на основе алюминия. Этот материал, который уже успели окрестить «кроссоверным», обещает стать настоящим прорывом для аэрокосмической и автомобильной промышленности.

В чём его фишка? Прочность, жароустойчивость и отличные литейные свойства.

Изделия из сплава

Изделия из сплава

© НИТУ МИСИС

Цифры впечатляют: прочность нового сплава после термообработки — более 400 МПа. Для сравнения, у обычных алюминиево-медных сплавов этот показатель максимум доходит до 350 МПа.

А ещё новый материал выдерживает температуры до 200°C, что делает его идеальным для авиации и космоса, где металл постоянно испытывает серьёзные нагрузки.

Суперсплав и лунная стройка: новые технологии для покорения космоса
© phys.org

Например, в авиационных двигателях или на внешних поверхностях космических аппаратов температура может меняться очень стремительно, и новый сплав способен выдержать эти экстремальные условия без потери своих свойств.

Новый сплав имеет высокую прочность, жаропрочность и технологичность при литье. Такое удачное сочетание обычно несочетаемых характеристик делает сплав универсальным и способным составить конкуренцию промышленным аналогам

Андрей Поздняков
кандидат технических наук, доцент кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСИС

Зачем вообще нужны такие сплавы? Ответ прост: чем круче и технологичнее транспорт или оборудование, тем больше требований к материалам. Алюминиевые сплавы, конечно, давно уже не новость, но до сих пор у них были свои слабые места. Обычно с этим проблемами боролись путем добавления в сплав магния, меди или марганца.

Так и получались, например, силумины — сплавы алюминия с кремнием, медью и магнием, которые хорошо подходят для литья. Или дюрали — сплавы с медью и магнием, известные своей прочностью. И, наконец, сплавы с медью, магнием и цинком, которые тоже прочные, но чувствительны к температурам и внешней среде.

Силумин

© drive2.ru

При исследовании выяснилось, что самыми перспективными будут тройные системы. В состав таких сплавов входят алюминий, медь, а также церий, иттрий, эрбий, иттербий или гадолиний.

Вот учёные и подобрали компоненты так, чтобы они усиливали друг друга. Добавили эрбий — получили прочность, заменили марганец на хром — получили пластичность, бросили в микс цирконий и титан — и вот тебе мелкозернистая структура, которая делает материал ещё круче.

Суперсплав и лунная стройка: новые технологии для покорения космоса
© ferra.ru

Поэтому сплав и называют «кроссоверным».

Интересно, что при его создании исследователи использовали лом алюминиевых сплавов, а это не только экологично, но и экономично.

Лунный стройматериал: на пути к освоению космоса

Пока одни занимаются металлами, другие тоже не сидят без дела.

Суперсплав и лунная стройка: новые технологии для покорения космоса
© ferra.ru

Если говорить о будущем освоении Луны, то одной из главных задач станет строительство жилых и технических помещений на её поверхности. И здесь на помощь приходит разработка для лунной инфраструктуры Кирилла Емельянова, студента Московского авиационного института.

Идея проста, но гениальна (буквально лежит на поверхности). Луна богата реголитом, тонкодисперсным лунным грунтом, и из него можно делать строительные материалы прямо на месте — ведь доставка стройматериалов с Земли влетит в копеечку (да и сколько возить надо?).

Суперсплав и лунная стройка: новые технологии для покорения космоса
© ferra.ru

В общем, Кирилл предлагает следующее: реголит смешать с полимерными частицами, после чего смесь запечь лазером. В результате получится материал с прочностью на уровне бетона, что уже само по себе круто.

А прочности этой, примерно 20-25 МПа, вполне достаточно для строительства на Луне, ведь гравитация там в шесть раз меньше земной, а значит, нагрузки на конструкции будут значительно ниже.

Суперсплав и лунная стройка: новые технологии для покорения космоса
© АО ТВ Центр

Для сравнения, обычный строительный бетон на Земле имеет прочность в диапазоне от 20 до 40 МПа, в зависимости от класса.

Чтобы проверить, сработает ли это, испытания сначала проводятся на Земле с использованием имитатора реголита — базальта (ведь лунный грунт не привезёшь сюда в достаточном количестве).

Порошок базальта — имитатора лунного грунта, смешивали его с полиамидом-6. Смесь порошка базальта с полимером называется «порошкообразная высоконаполненная полимерная композиция». Она создавалась для того, чтобы уменьшить количество полимера, который, собственно говоря, будет поставляться на Луну.

Кирилл Емельянов
студент МАИ

Тестируемая смесь состоит, в общем-то, из трёх компонентов: крупных частиц базальта, мелких частиц, которые заполняют пустоты между ними, и полимерного порошка, для вязкости для однородности. Затем всё это запекается (до дыма) и прессуется.

Лаборатория МАИ

Лаборатория МАИ

© АО ТВ Центр

Дополнительно всё тестируется на специальном оборудовании. И кстати, часть экспериментов с материалом проводят не только на Земле, но и на МКС, ведь на Луну влияет целая куча космических факторов: радиация, ультрафиолет, перепады температур.

Кстати, этот материал показывает хорошую устойчивость к радиации и перепадам температур — от +127°C днём до -173°C ночью.

Полиамид-6, судя по всему, выбрали, потому что он недорогой и доступный, но при этом достаточно прочный и износостойкий, легко обрабатывается и формуется, имеет хорошую адгезию (сцепление) с другими материалами.

Полиамид-6

Полиамид-6

© polietileny.ru

Однако стоит отметить, что он сам по себе чувствителен к ультрафиолетовому излучению (что критично для лунных условий), и может становиться хрупким при низких температурах. В любом случае, это неплохой выбор для первого раза.

Поэтому студенту предстоит подобрать идеальный полимер и оптимальные размеры частиц грунта, чтобы материал был не просто прочным, но и устойчивым. Например, полиэфиркетон — более дорогой, чем полиамид-6, но и более устойчивый к экстремальным температурам (до -260°C), радиации и химическому воздействию.

Полиэфиркетон

Полиэфиркетон

© alibaba.com

Как это связано?

И вот мы подходим к главному — эти две разработки, новый суперсплав и лунный стройматериал, обладают одним важным сходством: они обе направлены на то, чтобы человечество смогло расширить свои границы. Новый сплав позволит делать технику, которая выдержит любые испытания и на Земле, и в космосе.

Ну а лунный материал — это ещё один шаг в освоении нашего естественного спутника. Вместо того, чтобы думать, как выжить в космосе, мы уже начинаем планировать, как жить на других планетах.

Суперсплав и лунная стройка: новые технологии для покорения космоса
© ferra.ru

Если мы будем расширяться, то использование местных ресурсов, таких как реголит, для строительства инфраструктуры на Луне — важный шаг на пути к созданию постоянных баз на других планетах. Ведь если мы научимся строить на Луне, то следующий этап — Марс и дальше (не будем же мы всегда возить свои кирпичи с собой?).

Хотя, с другой стороны, представляете, какие очереди будут на межпланетной таможне?