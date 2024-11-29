Суперсплав и лунная стройка: новые технологии для покорения космоса

Наука не стоит на месте, и материаловедение не исключение. Наши учёные создают материалы, которые смогут выдержать экстремальные условия, и подготавливают почву (буквально) для строительства на Луне.

Давайте разберёмся, о чём речь.

Суперсплав

Начнём с того, что учёные из НИТУ МИСИС и их коллеги из Египта разработали новый сплав на основе алюминия. Этот материал, который уже успели окрестить «кроссоверным», обещает стать настоящим прорывом для аэрокосмической и автомобильной промышленности.

В чём его фишка? Прочность, жароустойчивость и отличные литейные свойства.