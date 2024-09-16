ДИМАн да Марфа: подробности о российских роботах, которые полетят на Луну

Сегодня исследование космоса — это не только всякие крутые технологии и научные открытия, но и гонка, в которой каждая страна, в которой есть космическая промышленность, хочет откусить свой кусок пирога, да побольше. И Луна и есть этот «пирог».

В этот раз в РАН обсуждают идею отправить туда в первом пилотируемом полёте робота вместо человека.

Роботы на Луне? Серьёзно?

Да, серьёзно, но давайте по порядку. В планах России есть амбициозная программа по исследованию Луны, которая включает кучу всяких сложных задач: например, посадка аппарата на поверхность Луны и бурение лунного грунта с последующей доставкой образцов на Землю.