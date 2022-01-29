В Москве появится новый лучший кинотеатр по качеству звука и картинки. Мы уже там побывали

Небольшие залы, кстати, уже практически готовы. Дело за малым, снять защитный целлофан и натянуть экран. Там, разумеется, не идет речь от использовании 64 каналов звука или уникальных динамиков за экраном. Но это оказалось бы избыточным, если взять в расчет размер помещения. Представители Dolby сообщают, что для трех малых залов выбраны наилучшие конфигурации динамиков и проекторов, чтобы обеспечить идеальное позиционирование звука Dolby Atmos и качественную картинку. В общем, складывается впечатление, что в 17 павильон Мосфильма будет смысл ехать всем, кто хочет вживую оценить возможности флагманских проекторов и современных акустических разработок.

А дальше — еще несколько фото со стройки, в том числе и павильон, где будут проходить съемки фильмов, сериалов и телепередач.