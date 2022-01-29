В Москве появится новый лучший кинотеатр по качеству звука и картинки. Мы уже там побывали

В Москве появится новый лучший кинотеатр по качеству звука и картинки. Мы уже там побывалиРепортаж со стройки на Мосфильме
Сотни московских кинотеатров закрывают, вероятно, все возможные потребности жителей. Есть практичные варианты «на каждый день» в ближайшем торговом центре, пара залов IMAX Laser с гигантскими экранами для главных блокбастеров, найдутся и небольшие кинотеатры, где крутят фестивальное кино и регулярно показывают хиты Миядзаки. Еще, конечно, есть варианты для особых случаев, например, люксовая «Москва» в отеле Four Seasons или совмещенный с весьма приличным итальянским ресторанов Coperto Cinema в респектабельном жилом доме на Покровском бульваре. В общем, вариантов полно. А вот чего всегда не хватало, так это образцово-показательного кинотеатра там, где производят большую часть российской видеопродукции для больших и малых экранов — на Мосфильме.
В феврале 2020 началось строительство 17-го киносъемочного павильона и киноконцертного комплекса. Огромное здание в павильонной части глухое и отделано португальским известняком, а с другой стороны — из стекла и металла, где гости издалека заметят эффектную лестницу в красном, напоминающую логотип Мосфильма.
Новый павильон станет самым большим на «Мосфильме», а может, и по всей Европе. Его площадь равна 2.3 тысячи квадратных метров, а с учетом актерского комплекса – 3.5 тыс кв м. Компания Dolby пригласила редакцию Ferra посмотреть ход строительства (если что, окончание запланировано на последний квартал 2022), послушать рассказ о проекте от главы Мосфильма Карена Шахназарова, а также узнать, что же особенного предложит гостям киноконцертная часть комплекса. Все-таки Мосфильмовская улица хоть и считается престижным районом, но удобной транспортной доступностью похвастаться не может. После открытия у многих будет вопрос: а стоит ли туда ехать?
На первом этаже откроют зону отдыха: кафе, бар, гардероб и часть музейной экспозиции. Главный зал на 522 места расположится на втором этаже. Глубина сцены — 9 метров, чтобы проводить не только киносеансы, но также концертные программы или культурные мероприятия. В комплексе будет еще три кинозала меньшей вместительности: один на 108 мест и два зала по 51 месту на 3 этаже. Все залы оборудованы системой Dolby Atmos, цифровыми проекторами Barco с разрешением 4К, бело-матовыми экранами с микроперфорацией. Оснащение залов выполнено на уровне качества кино-студий: с лучшими параметрами звукоусиления, правдоподобной цветопередачей для показа 2D и 3D фильмов.
Главный зал пока далек от завершения работ, зато позволяет увидеть ход строительства и посмотреть, как все устроено под чистовой отделкой. Ширина экрана составит 20 метров, так что это не самый большой экран в Москве (в двух залах IMAX Laser экраны 30 метров), зато компания Dolby обещает выстроить на Мосфильме уникальный звук. Во-первых, для этого зла впервые в России будет задействовано максимальное для стандарта Dolby Atmos количество каналов, а именно — 64. Кроме того, первый раз для нашей страны (и всего лишь третий раз в мире) будет использована заэкранная система System 136 с ассиметричной конструкцией двухканального рупора высоких и средних частот.
Особенность системы в том, чтобы обеспечить равномерное распространение звука во всем объеме зала, а не только в центральной зоне, куда ориентируются обычные громкоговорители. Обычно рупоры выставляются отдельно, но в System 136 они совмещены и жестко связаны, что позволяет направлять звук в нужную область зала и обеспечивать правильную связь движения звука и происходящего на экране. Также совмещенная конструкция позволяет избежать фазовых искажений и одновременно доносить звуки среднего и высокого частотного диапазона.
С точки зрения качества картинки главный зал на Мосфильме тоже обещает быть впечатляющим. В нем будут использованы флагманские лазерные проекты Barco 6P, то есть спарка из двух массивов RGB лазеров с шестью первичными цветами. Напомним, что главная проблема лазерных источников света — высокая стоимость зеленых светодиодов, из-зачего «чистые» RGB-проекторы самые дорогие, но они же позволяют добиться светового потока ультра высокой яркости. Разница с гибридными фосфорно-лазерными установками огромная: 55 000 лм против 10-13 тысяч люмен.
Небольшие залы, кстати, уже практически готовы. Дело за малым, снять защитный целлофан и натянуть экран. Там, разумеется, не идет речь от использовании 64 каналов звука или уникальных динамиков за экраном. Но это оказалось бы избыточным, если взять в расчет размер помещения. Представители Dolby сообщают, что для трех малых залов выбраны наилучшие конфигурации динамиков и проекторов, чтобы обеспечить идеальное позиционирование звука Dolby Atmos и качественную картинку. В общем, складывается впечатление, что в 17 павильон Мосфильма будет смысл ехать всем, кто хочет вживую оценить возможности флагманских проекторов и современных акустических разработок.
А дальше — еще несколько фото со стройки, в том числе и павильон, где будут проходить съемки фильмов, сериалов и телепередач.