Как мотоциклы на СВО спасают жизнь там, где танк стал легкой мишенью

Как мотоциклы на СВО спасают жизнь там, где танк стал легкой мишеньюТактика времён Великой Отечественной снова актуальна
На «туманных» кадрах захода российских частей в Покровск много обсуждали мотоциклистов. Мотоциклы в зоне СВО используются давно, на военных порталах обсудили особенности их применения, а опытные ветераны поделились преимуществами и недостатками техники.
В принципе, мотоциклы в армии вещь не новая — подразделения разведки давно уже оснащались лёгкими внедорожными багги и квадроциклами. Но виток обсуждения снова возник — а почему мотоциклов стало так много, это уже не похоже на средство локальных задач.
Почему мотоциклы снова вернулись в широкий оборот? Временное ли это явление, или в обозримом будущем они станут стандартом?
Мотоциклы и блицкриг
Когда говорят о мотоциклах на войне в принципе, тут же встаёт образ Вермахта времён Второй мировой, на знаменитых мотоциклах с колясками — кино, хроники, фото и даже компьютерные игры. Много их использовали и в Красной Армии, о чём говорят меньше, но об этом потом.
О немецких мотоциклистах написано уже много. Многие историки напирали на то, что такой транспорт сильно дешевле автомобильного, и таким образом немцы в 30-е смогли быстро и недорого моторизовать пехотные подразделения. Доля истины в этом есть, однако ещё до советской кампании немцы поняли малую пригодность лёгких мотоциклов к бездорожью и сложным грунтам – кампании в Польше и Франции дали опыт и пересмотр места мотоцикла в системе оснащения войск.
К операции Барбаросса основным транспортом именно мотоциклетных подразделений стали мощные внедрожные 750-кубовые BMW R75 и Zundapp KS750 с пониженными передачами, стоимость которых превышала некоторые легковые автомобили. Присутствовали привод на все три колеса с коляской, блокировка дифференциала — в общем это уже не игрушки.
В основном мотоциклистов сводили в батальоны в составе механизированных и танковых соединений (параллельно батальонам на грузовиках), кроме того мотоциклетные роты могли быть и в составе батальонов на грузовиках или полугусеничных БТР. Также мотоциклетные подразделения встречались во множестве разведывательных подразделений и в пехотных соединениях. Но в целом, их можно было назвать эрзац-мотострелками.
Сами мотоциклисты задействовались главным образом для работы на оперативном просторе после прорыва основных эшелонов обороны. Использовались преимущества в скорости, способности перемещаться по просёлочным дорогам и даже тропинкам, с высокими показателями просачиваемости через лесистую и болотистую местность. Задачи выполнялись комплексные:
-
разведка, поиск переправ, дозор
-
захват мостов или готовых переправ до уничтожения противником
-
препятствия отступающему противнику закрепляться в важных населённых пунктах, создавать новые рубежи обороны, до подхода основных сил
-
дезорганизующие атаки на отступающего противника
По сути это было то, что сегодня называют рейдовыми действиями. Помимо прямых военных задач решались и более общие. Мотоциклисты быстро заходили на существенную глубину, отрываясь от основных сил. Командование противника получало множественные, часто беспорядочные и паникерские сообщения о замеченных то тут, то там немцах. Такое воздействие сильно усложняло перегруппировку и организацию обороны — точных данных о количестве сил, маршрутах, составе и реальных темпах продвижения не поступало, просчитывать замысел наступающего противника очень сложно. На низовом уровне это усиливало беспокойство и панику, в том числе местного населения.
Однако наступление по осенней распутице (и вообще в слякотное межсезонье) уже не давало такого же выхлопа. Лебединой песней мотоциклетных батальонов стало летнее наступление на юге России в 1942 году, окончившееся Сталинградским разгромом. В дальнейшем мотоциклы стали выходить из употребления, на их место стали приходить различные вездеходы, полугусиничные БТР. Да и в целом, больше крупных наступлений на Восточном фронте немцев не ждало, а в стратегической обороне толку от мотоциклов немного.
Напротив, советские войска насыщались мотоциклетными подразделениями, которых становилось больше к концу войны. К 1941 году РККА не нуждалась в таких эрзацах, так как была хорошо насыщена плавающими танками Т-37/38, Т-40, сериями бронеавтомобилей БА. А для развития прорыва на оперативном просторе предназначались танки серии БТ. Увы, ничего из этого не пригодилось. На оснащении Красной Армии были мотоциклы 740 кубовые М72, в общем, копии немецких BMW R71 за годы ВОВ произведено около 17 тысяч в исполнении с коляской и без.
Что характерно, на немцев их же тактика действовала так же эффективно. Советские мотоциклисты совершали аналогичные глубокие рейды в ходе финальных операций на территории восточной и центральной Европы.
Отсюда мы вполне видим закономерность — мотоциклетные подразделения это маркер стремительных наступательных действий в характере молниеносной войны. Ограниченные сроки летних немецких наступлений по сухим дорогам были их стихией. Как только войны перешла в затяжной формат, тактика стала не нужной. И наоборот, советским войскам мотоциклетные подразделения стали нужны именно в период многочисленных наступательных операций, разрывающих немецкий фронт.
Перерождение мотоцикла
Сами по себе мотоциклы оставались средством вполне рядовых задач — посыльная служба, разведка, подвоз боеприпасов и эвакуация раненных. Но после Второй мировой войны мотоциклы для такой работы почти не использовались, так как были варианты получше — джипы, дозорные машины, колесная бронетехника и прочее.
США в свою очередь стали развивать багги, лёгкие бескорпусные машины для оснащения разведывательных и диверсионных подразделений, хорошо показавшие себя в разных конфликтах, начиная со Вьетнама.
Начиная с эры 21 века и войн в Ираке и Афганистане, всё шире стали использоваться квадроциклы — по сути те же мотоциклы, только о четырех колёсах. Особенно прославились квадроциклы Polaris Sportsman MV850, 850 куба объём двигателя на два цилиндра, скорость по сухой грунтовой дороге до 77 км/ч. В отличие от мотоциклов, у них в наличии внушительная грузоподъёмность около 240 кг и возможность буксировки.
Такая машина выполняла тот же функционал, что и багги. Но была ещё компактнее, ещё менее заметной и лёгкой — хорошо подходила для гористой местности Афганистана. Патрули и рейды против партизан в основном для подразделений спецназа. На квадроцикле можно перевезти тяжёлые вооружения (гранатомёты, лёгкий миномёт с запасом мин, автоматический гранатомёт и прочее), запас взрывчатки, медикаменты, воду, провизию. Пригоден для эвакуации раненных, в том числе, в спасательных миссиях.
Однако в данном случае речь про очень полезное, но ограниченное средство со своей спецификой, нужной в основном для спецподразделений, инженеров и сапёров. На оснащении спецназа встречались и более привычные на вид мотоциклы-эндуро, известные среди экстремалов для агрессивной езды по бездорожью.
Мотоциклетный штурм
Отсюда и такое большое удивление, когда журналисты и обыватели стали всё чаще видеть видео с российскими солдатами, идущими (точнее едущими) в атаку на мотоциклах. У данного феномена широкий контекст.
Первое время боевые действия шли в более привычном формате: много бронетехники, активная работа артиллерии. Дроновая разведка с точным целеуказанием делала работу тяжёлых огневых средств намного эффективнее, чем в прошлые эпохи. Бронетехнику стали выбивать с обеих сторон, а её эффективность стала падать ещё резче после внедрения FPV-дронов и барражирующих боеприпасов. Боевые действия всё больше стали принимать позиционный характер.
Прошло ещё какое-то время (к середине 2023 года) и ВСУ значительно исчерпали огневые возможности. Много артиллерийских систем было изношено, ремонт и обслуживание усложнено, но главное — боеприпасы: их поставки сокращались, а собственное производство не поспевало за потребностями. Тогда дроны стали постепенно заменять другие системы, постепенно становясь основным огневым средством на тактическом уровне. В итоге это привело к созданию kill zone, дальность действия своих дронов плюс дронов противника — зона поражения может иметь ширину в десятки километров на сегодня.
Вот именно стремительное преодоление килзоны и стало основной задачей штурмовых групп. С одной стороны, бронетехнику пускать себе дороже — выживают только загромождённые экранами танки. С другой стороны, интенсивного артиллерийского огня нет, вместо этого точечная охота FPV. Если пехота собрана в десантном отделении БТР/БМП, может и одного дрона хватить.
Другое дело — группа мотоциклистов. Угнаться за маневрирующим даже по пересечёнке мотоциклистом сложнее, да и высока степень рассредоточения, насыщенности дронов может и не хватить, особенно если используются ещё и РЭБ. В прошлые времена это и представить было невозможно — вихри осколков артиллерийско-миномётного огня сдули бы мотоциклистов в считанные секунды.
Но это не единственная причина. Зона поражения заставляет держать крупные силы всё дальше друг от друга — передние рубежи обороны держат совсем небольшие группы военнослужащих. А мотоциклы возвращают пехоте утраченные маневренные возможности. Комбинируя разведку с дронов и компактные маневренные штурмовые группы, открывается возможность обходить опорники противника, окружать и подавлять. Используя складки местности, лесопосадки и кустарники, штурмовики-мотоциклисты находят лазейки для просачивания и обхода. Слой за слоем оборона ВСУ счищается.
У этого есть и недостатки — темп и скорость продвижения. Однако в сложившихся обстоятельствах тактики лучше пока нет. По крайней мере, до тех пор, пока не найдутся способы вернуть на поле боя бронетехнику в большом количестве.
Других недостатков тоже хватает — отсутствие защиты вообще, ограниченный обзор при управлении, крайне ограниченная грузоподъёмность, недостаточные скорость и маневренность при распутице и другом сложном грунте. Кроме того, управление таким транспортом требует подготовки бойца вождению, даже если был опыт езды: эндуро — отдельная специфика, ближе к экстремальному спорту.
Техника и приоритеты
Штатных мотоциклов для ВС РФ пока нет, информации об их разработке отечественным ВПК тоже пока не встречается. Поэтому вопрос закрывают собственными силами и с помощью волонтёров.
Обычно закупаются мотоциклы класса эндуро, как наиболее пригодные для задач. Объёмы двигателей в диапазоне 230 – 450 кубических сантиметров, мощностью в 10 – 40 л. с., а крейсерская скорость в 80 – 90 км/ч по дороге и до 60 км/ч на бездорожью . Классический модельный ряд представлен всем известными Honda, Kawasaki, Yamaha, KTM. Ныне, по понятным причинам их вытесняют китайские производители — GR, MotoLand, Zontes, Sharmax, а так же совместное российско-китайское производство. Стоимость такого «моцика» в диапазоне 150 – 450 тысяч рублей.
Однако военным часто приходится модифицировать аппараты, не предназначенные изначально для такого рода применения. Элементы крепления оружия и амуниции, расширенная посадка (могут сесть и втроем), экранирование для устойчивости корпуса и двигателя к попаданиям пуль и осколков. Кроме того и маскировка, включая теплоизоляцию кустарными методами, для снижения тепловой сигнатуры мотоциклиста в тепловизорах.
Отдельная проблема — проходимость по сыпучим грунтам и раскисшей распутице, для этого нужны специальные шины с низким давлением и развитым протектором для сцепки с грунтом — гражданский рынок такую задачу пока не решает. Вышеупомянутые квадроциклы не очень годятся для именно штурмовых действий из-за более низких скоростей. Хотя сильно лучше по проходимости.
Потенциал есть и у электрических мотоциклов — такие бесшумны и не светятся в тепловизорах так как бензиновые. Тактические преимущества очевидны, но требуется много специфики, емкие аккумуляторы и адаптированность под зарядку в полевых условиях.
Мотоциклы как штатная техника
Пока такие тактики выглядят вынуждено, много факторов повлияло — слабеющая огневая мощь ВСУ в классических средствах (артиллерия и миномёты), засилие дронов и отсутствие панацеи от них. Не во всех конфликтах даже обозримого будущего всё это может повторяться один в один.
Много мотоциклов использует Африканский Корпус, но и там сложный конфликт антипартизанского формата, где нужно много лёгкого транспорта для патрулей и рейдов — контролировать большие территории.
Тем не менее, налицо новая тактическая ниша — сверхлёгкий боевой транспорт. В этом жанре уже существуют багги, даже с ограниченным бронированием — тем не менее, это транспорт разведки и диверсантов. Можно даже уточнить — сверхлёгкий штурмовой транспорт, который позволит увеличить мобильность пехоты под интенсивным огневым контролем противника (за счёт разведдронов обеспечить его сейчас проще простого).