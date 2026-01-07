Как мотоциклы на СВО спасают жизнь там, где танк стал легкой мишенью

На «туманных» кадрах захода российских частей в Покровск много обсуждали мотоциклистов. Мотоциклы в зоне СВО используются давно, на военных порталах обсудили особенности их применения, а опытные ветераны поделились преимуществами и недостатками техники.

В принципе, мотоциклы в армии вещь не новая — подразделения разведки давно уже оснащались лёгкими внедорожными багги и квадроциклами. Но виток обсуждения снова возник — а почему мотоциклов стало так много, это уже не похоже на средство локальных задач.

Почему мотоциклы снова вернулись в широкий оборот? Временное ли это явление, или в обозримом будущем они станут стандартом?