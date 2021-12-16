В этих фильмах вам подсунули одно оружие под видом другого, а вы даже не заметили

В этих фильмах вам подсунули одно оружие под видом другого, а вы даже не заметилиАктёры, у которых тоже нет Оскара: оружие в кино, которому пришлось играть другое оружие
Оружие в военных фильмах, да и в кино вообще, это большой геморрой для создателей. Не верите? Спросите Алека Болдуина…
Но мы не о грустном сегодня, в этом обзоре мы расскажем про оружие и военную технику, которой пришлось по разным причинам сыграть в кино. Весь цимес в том, что играли они не самих себя, поэтому можно считать сегодняшний обзор шорт-листом на Оскар, ну или типа того.
Льюис товарища Сухова
Зумеры могут пролистать дальше, а мы, пердуны, знаем этот фильм прекрасно. Товарищ Сухов, понимая, что против банды Абдуллы нужны союзники, обращается к колоритному таможеннику Верещагину. Но лучшее, что ему удалось добыть — неисправный пулемёт Льюиса.
Это оружие — настоящая легенда, причём не только благодаря кино. Американский Льюис — это первый настоящий ручной пулемёт. На момент выхода его не оценили из-за ряда новшеств и косности высших военных чинов, но война всё порешала, как обычно. Поэтому Льюисы заполонили британские войска, а кроме того попадали и в имперскую Россию, и в гражданской войне отметились. Пулемёты американского производства даже изготавливались под наш калибр в 7.62х54R.
В сравнении с аналогичными современниками Льюис обладал существенной скорострельностью (темп стрельбы 550 выстрелов в минуту, почти как современные), вместительным магазином на 47 патронов (Дегтярёв для ДП-27 использовал столько же) и весил 13 кг. Тактика действий пехотных взводов и отделений, сформированная этой машиной в Первую мировую, во многом сохраняется по сей день — только пулемёты покруче появились.
Но вот беда — у этих пулемётов не было опции для стрельбы холостыми. Сложность в том, что выстрел без пули не создаёт воздействия на механизм затворной группы. При боевом выстреле в канале ствола создаётся достаточное давление, так как выталкивается пуля. А в холостом — пороховые газы спокойно выходят наружу, поэтому нужны специальные насадки на ствол, которые не позволяют газам сразу вырваться, и чтобы при этом создавалось достаточное давление для работы газового механизма.
Поэтому киношные техники загримировали под Льюис более тривиальный для того времени ДП-27, что хорошо можно разглядеть на крупном плане со стреляющим Суховым. В сценах непосредственной стрельбы иномарку дублировал ДП.
Таким же способом создали «действующий» Льюис и для истерна «Свой среди чужих, чужой среди своих». Только тут уже немного другой Дегтярёв — ДТ, танковая версия советского «ручника» времён войны.
А вот что делать, когда нужно снять стреляющий немецкий MG? Тут на помощь приходит уже калашниковский ПК, как в фильме «Проверка на дорогах», хотя там грим так и лезет в глаза: или сознательный отход от первоисточника, или поленились техники.
Т-34 в «Спасти Рядового Райана»
Реальных танков Тигр в мире сохранилось всего 6 штук из примерно 1500 произведённых. Один из них, самый знаменитый, захваченный союзниками в Северной Африке из первых серий под номером 131, с недавних пор на ходу. Именно он сыграл в фильме «Ярость», где после неравного боя, потеряв весь взвод, его всё же подбивает экипаж Бреда Питта.
Сцена эта, у разбирающихся в военной технике зрителей, вызывала длинные очереди от фейспалмов и конвульсии от происходящего на экране идиотизма. Но чёрт возьми — всё же единственная возможность посмотреть на ожившую легенду в условиях близких к реальным (впрочем, компьютерной графики там напихано изрядно).
Но во время съёмок «Спасти рядового Райана» у Спилберга такой возможности не было. И догадайтесь с трёх раз, что он использовал?
Блин, я же в заголовок вынес… да, он загримировал Т-34. Признайтесь, мало кто при первом просмотре догадывался, что это не настоящий Тигр — что ж, надо отдать должное постановщику и оператору, выбравшим правильные ракурсы, и, конечно, людям, которые поработали над гримом.
В эпизодах с уничтожением первой машины тридцатьчетвёрка выдаёт себя подвеской — эти катки и гусеницы ни с чем не спутаешь.
Серьёзных косяков тут мало — Том Хэнкс не смог бы расстрелять вот так мехвода танка, потому что он был защищён бронестеклом. Но самая боль — в сцене, где из башни пытается выбраться член экипажа (правда получает выстрел в голову из карабина М1). Такое ощущение, что под видом люка использована крышка от бочки – бронирование верхней проекции одно из самых тонких в любом танке, но не до такой же степени.
Т-44, танк пригодившийся только в кино
В истории Т-44 остался самым малоизвестным не специалисту танком времён Второй мировой. В 1943-м ребром встал вопрос модернизации, а именно повышению живучести и боевой мощи танков Т-34. Опытные Т-43 не подошли сразу из-за сложности в запуске к производству и избыточной массы, но на их базе прокачали тридцатьчетвёрку до Т-34/85.
А вот Т-44 был уже совершенно другой машиной. Это был танк нового поколения — в 31 тонну массы уместилась отличная бронезащита, только лоб имел 90 мм брони под углом 60 градусов, эта защита была даже лучше, у Тигра. Бортовое бронирование 70 мм! Такой толщины не было ни у одного танка союзников даже в лобовой проекции (не считая штучных Т26 Першинг у американцев).
Самой главной фишкой было шасси, позже от него поведут свою родословную послевоенные танки Т-54, Т-55 и Т-62.
К концу войны СССР располагал почти сотней таких машин, они могли легко расправляться с любым противником, а в модификации с пушкой Д-25 (аналогичной ИС-2) даже тяжёлые Королевские Тигры удавалось колоть как орехи, но не срослось. Единственными боевыми действиями, где поучаствовал Т-44, было подавление Будапештского восстания в 1956 году (операция Вихрь).
Но эти танки ждала другая судьба: благодаря «незамыленности» его облика глазом советского обывателя, они пригодились для того, чтобы изображать немецкие танки, которых, несмотря на богатые трофеи, на ходу практически не было, тем более для съёмок в эпичных батальных сценах.
«Они сражались за родину», эпопея «Освобождение» и многие другие фильмы о войне. Под слоем фанеры, изображающей угловатые абстрактные немецкие танки, находились именно Т-44, которые в силу быстрого устаревания сбагривали в том числе и таким путём. Не пропадать же добру.
Изображая оригинал
Многие из вас помнят драму 2004 года «Бункер» про агонию Третьего рейха в апреле 1945 года.
Парадоксально, но проигравшая страна, рефлексируя на тему своего поражения в кино, в качестве имитации разгромленного и разбомбленного Берлина не нашла места лучше, чем Питер начала нулевых — большая часть сцен на улице снималась там.
Одним из запоминающихся эпизодов была агрессивная беседа отца-ветерана Восточного фронта с мелким сынишкой, желающим дать бой «красным ордам», и объяснение другим сопливым бойцам гитлерюгенда, насколько это плохая идея. Однако та самая зенитка Flak 36, она же «88» или «ахт-ахт», с которой фанатичные юнцы планировали остановить советскую армию, не та, за кого себя выдаёт.
В этой сцене её изображает советская 85-мм зенитная пушка 52К, которая была похожа на немецкую сестру как две капли воды, хотя и не является прямой копией. Но достать и прикатить на съёмочную площадку именно 52К было в сто раз легче, думаю по понятным причинам — 88 большей частью хранятся в музеях и частных коллекциях, всего несколько раритетных единиц, а нашу зенитку можно достать за магарыч начальнику ближайшей базы хранения.
Обе зенитки послужили для создания танковых пушек — немецкая для Тигров, а советскую ставили на самоходки Су-85 и Т-34/85. Немецкий «Ахт-Ахт», особенно в начале войны, служил единственным средством для борьбы с Т-34, КВ и британскими танками Матильда II. Это перевело зенитчиков из статуса отсиживающихся за передовой лентяев, в героев, без которых пехоту вермахта русские намотают на гусеницы.
Ещё один забавный факт в этой сцене — белокурых «арийских» подростков и юных офицеров СС, готовых с лёгкостью отдать жизнь за фюрера играли местные студенты театрального училища, девушка с косичками, например, актриса Елена Дрейден.
А кто, по-вашему, победитель в номинации «Лучший станок смерти в кадре»?