В этих фильмах вам подсунули одно оружие под видом другого, а вы даже не заметили

Оружие в военных фильмах, да и в кино вообще, это большой геморрой для создателей. Не верите? Спросите Алека Болдуина…

Но мы не о грустном сегодня, в этом обзоре мы расскажем про оружие и военную технику, которой пришлось по разным причинам сыграть в кино. Весь цимес в том, что играли они не самих себя, поэтому можно считать сегодняшний обзор шорт-листом на Оскар, ну или типа того.

Льюис товарища Сухова

Зумеры могут пролистать дальше, а мы, пердуны, знаем этот фильм прекрасно. Товарищ Сухов, понимая, что против банды Абдуллы нужны союзники, обращается к колоритному таможеннику Верещагину. Но лучшее, что ему удалось добыть — неисправный пулемёт Льюиса.

Это оружие — настоящая легенда, причём не только благодаря кино. Американский Льюис — это первый настоящий ручной пулемёт. На момент выхода его не оценили из-за ряда новшеств и косности высших военных чинов, но война всё порешала, как обычно. Поэтому Льюисы заполонили британские войска, а кроме того попадали и в имперскую Россию, и в гражданской войне отметились. Пулемёты американского производства даже изготавливались под наш калибр в 7.62х54R.