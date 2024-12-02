Может ли робот написать картину?Художникам пора волноваться?
Ни для кого ни секрет, что многие современные нейросети уже умеют рисовать, писать музыку. В общем, по-всякому проявлять себя в искусстве. Помните недавний скандал, когда житель США смог победить на конкурсе цифрового искусства. Его работа «Театр космической оперы» была сгенерирована с помощью Midjourney, нейросети, которая создает картинки на основе текстовых запросов, поэтому такая победа вызвала большую шумиху среди деятелей искусства.
Некоторые считают, что сравнивать работу настоящего художника и сгенерированную нейросетью пикчу просто некорректно. Согласитесь, между тем, чтобы описать картину за несколько коротких запросов, и тем, чтобы долго вырисовывать каждую деталь, разница колоссальна.
Раз уж работа ИИ им не угодила, то может хотя бы робота они не воспримут серьёзным конкурентом? К примеру, робот-художник из ЛЭТИ способен рисовать картины, даже в разных стилях.
Железный художник из ЛЭТИ
Начало пути
Автор робота-художника Артур Каримов начал разработку ещё в 2016 году, и что-то работающее получилось у него далеко не сразу. На сегодняшний же день он полноценно может использовать всю палитру красок, качественно и без ошибок проводить линии и создавать картины на холсте.
Первоначально использовался SCORBOT-ER III, который похож на простой манипулятор с захватом. При помощи программы ему задавали траекторию движения и таким образом «рисовали». Но были и свои трудности: прототип не понимал, какой краской рисует, а если линии пересекались, то оттенок менялся. Поэтому роботу добавили «компьютерное зрение», да и в целом, таким манипулятором тяжело было управиться. Сама же задумка была хорошей.
Первое признание
К 2019 году робот изменился и стал похож скорее на принтер с роботизированной рукой-манипулятором. Конструкцию оснастили кистью и специальной системой смешиваний красок (при помощи поршневых насосов), что позволило скорректировать передачу цвета. Улучшили и понимание роботом команд: изображение теперь разбивалось на мазки, которые затем преобразовывались в машинный код.
В этом же году создатели робота получили золотую медаль за лучший проект на конкурсе разработок в рамках 75-й Международной творческой ярмарки в Болгарии.
Тогда же разработчики заявили. что хотят добавить больше ярких красок в серую
жизнь палитру робота. И у них это действительно получилось.
Мы доказали, что наш подход к смешиванию краски «в потоке» является плодотворным и передовым. Сегодня наша машина успешно рисует изображения в оттенках серого автоматически, без помощи человека. Следующая задача, которую мы поставили перед собой — усовершенствование робота-художника с целью создания им реалистичной полноцветной живописи.
В жизни робота появились яркие краски
В 2022 году появилась новость о том, что робот-художник от учёных СПбГЭТУ «ЛЭТИ» смог нарисовать картину при помощи цветных красок и нового алгоритма. Конечно, были и проблемы: нет точных данных о том, как же правильно смешать художественные краски и получить нужный цвет, потому что таких исследований толком не проводили, ведь большинство художников работает «на глаз».
Учёным пришлось ограничить количество красок для смешиваний до четырёх. Такое решение позволило получить яркие и насыщенные цвета, а также упростило работу с кодом.
Теория это, конечно, хорошо, но и без тестов не обойтись. При использовании только чистых красок (черной, белой, красной, синей и жёлтой) в разных пропорциях робот получил более 600 оттенков. Все данные, что и в каком соотношении использовалось, сохранялись, а это позволило создать алгоритм для робота-художника и автоматически получать нужный цвет.
И что он умеет сейчас?
И вот в 2024 году дошло до того, что робот-художник может наносить на холст мазки разной длины и ширины. Теперь железный творец сможет повторить стиль того или иного художника. Всё благодаря тому, что роботу добавили возможность передвигать рукой-манипулятором под разным углом и выписывать более сложные траектории, а не просто «лево-право».
А толщина линий и мазков контролируется теперь силой нажатия кисточки на холст. А ещё тон можно будет сделать более бледным при помощи контроля расхода краски.
С каждым годом робот становится всё лучше и лучше: начинали с простого движения рукой-манипулятором с кистью в разные стороны, а теперь он может копировать стили великих мастеров и самостоятельно создавать картины. Но зачем вообще он нужен-то? Уже столько лет его создают.
Но какая польза от такого робота-художника?
В целом, вся эта работа направлена на то, чтобы было проще реставрировать картины, а ещё это поможет тестировать различные алгоритмы для машинного обучения. Получается, что и для профессиональных художников этот робот будет интересен, да и для разных разработчиков окажется полезным.
Это может привести к тому, что искусственный интеллект сгенерирует цифровую картину, а роботизированный художник сможет воссоздать её в реальном мире. И в отличие от принтера, её действительно нарисуют. Только вот как отреагирует мир искусства, когда такой робот начнёт проявлять себя и участвовать на выставках? По мнению самого Артура Каримова, всё будет хорошо и арт-среда только выиграет.
Думаю, что любые технологии прежде всего помогают людям лучше реализовывать свои творческие замыслы. Когда полтора года назад появились нейронные сети, которые по текстовому описанию способны генерировать очень правдоподобные картины, сначала в интернете было много споров, а затем стало понятно, что художники, которые осваивают эту технологию, становятся более конкурентноспособными на рынке коммерческой иллюстрации. Более того, появляются новые профессии, связанные с использованием нейросетей, когда не нужно обладать большими навыками с точки зрения рисования, но нужно уметь работать с нейронной сетью. Возникают новые возможности, вызовы для художников. Люди подстраиваются, и в целом искусство только выигрывает от этого.
Так что, робота-художника стоит воспринимать скорее как помощника, а не конкурента. Раньше нужно было иметь большой опыт в рисовании и отточенные до идеала навыки, сейчас же можно использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Таки «костыли» помогут сгладить недостатки и позволят стать настоящим художником. Пусть и цифровым.