Может ли робот написать картину?

Некоторые считают, что сравнивать работу настоящего художника и сгенерированную нейросетью пикчу просто некорректно. Согласитесь, между тем, чтобы описать картину за несколько коротких запросов, и тем, чтобы долго вырисовывать каждую деталь, разница колоссальна.

Раз уж работа ИИ им не угодила, то может хотя бы робота они не воспримут серьёзным конкурентом? К примеру, робот-художник из ЛЭТИ способен рисовать картины, даже в разных стилях.

Железный художник из ЛЭТИ

Начало пути

Автор робота-художника Артур Каримов начал разработку ещё в 2016 году, и что-то работающее получилось у него далеко не сразу. На сегодняшний же день он полноценно может использовать всю палитру красок, качественно и без ошибок проводить линии и создавать картины на холсте.