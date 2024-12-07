Можно ли сдать все анализы дома?И никаких очередей со старушками!
Сейчас существует множество различных тестов, которые можно провести дома. Например, с помощью глюкометра можно узнать количество сахара в крови. Есть и другие измерители: различные тест-полоски покажут что не так с вашими биологическими жидкостями. Даже врача на дом не вызывать не придётся, и дорогостоящее оборудование, как в больницах, не потребуется.
Раньше точность электронных тонометров и глюкометров вызывали вопросы, но сейчас-то, когда искусственный интеллект способен заменить человека на заводе и сгенерировать смешное видео с котиком простым текстовым запросом, всё заработало, как надо. А те самые тест-полоски, которые могут выявить болячку, по точности стали почти как лабораторные анализы.
В целом, можно даже смастерить свою домашнюю версию медицинской лаборатории для сдачи анализов. Конечно, точно заболевание она вам не диагностирует и курс лечения не пропишет, но всегда полезно отслеживать состав крови, давление и многое другое. И это будет быстрее: не нужно ждать результатов с лаборатории — всё будет выявлено в течении пяти минут.
Сам себе лаборант
Для домашней лаборатории потребуется не так много, самый распространённый вариант для анализов — это тест-полоски. Их выпускают под разные заболевания и типы анализов биологических жидкостей. Хочешь проверить кровь — пожалуйста, или, есть, например, подозрения на онкологию, то и это можно таким способом выявить.
Есть миф, что тест-полоски — это бред и им не стоит доверять. Так вот, их используют сами медики: в экстренных случаях это позволяет быстро понять, что не так с пациентом. К тому же, производители перед выпуском своей продукции проходят медицинскую сертификацию. Конечно, если вы заказываете их на маркетплейсе у непроверенного продавца, то тогда могут возникнуть вопросы о качестве таких товаров.
Что же можно померить с помощью тест-полосок? Например, кислотность, белки и другие показатели в моче. Это очень удобно — человек может сам провести полный анализ, ведь тест-полоски существуют чуть ли не под каждый параметр.
Также можно узнать, как обстоят дела с инфекциями и вирусами: выявить, есть ли у человека ВИЧ, сифилис, туберкулёз и другие заболевания. Или можно узнать, есть ли у вас вирус гриппа. Правда, вирусы со временем меняются — из-за этого тесты могут оказаться не совсем точными.
При помощи домашних тест-полосок можно узнать, был ли инфаркт у человека после первых симптомов в пределах 4 часов. Существуют тесты для определения кардиального тропонина, креатинкиназы-МВ, миоглобина, ещё есть тест-полоски для обнаружения скрытой крови в анализе кала.
Конечно, есть подобные тест-полоски и для диагностирования одной из самых страшных болезней современности — рака. При помощи теста на альфа-фетопротеин в крови можно выявить опухоль яичников, рак простаты и опухоли лёгких или кишечника. Не нужно будет тратить своё драгоценное время на походы в больницу — капнул на бумажку капелькой крови и всё, сверяй результаты.
Есть, правда, один нюанс: цена самих тест-полосок, которая начинается от 300 рублей и доходит до 4000. Некоторые анализы попросту невыгодно проводить в домашнем формате. Вдобавок, мало получить результаты анализов, нужно ещё и понимать, как лечиться, а тут без специалиста уже не обойтись. Так что, тут зависит всё от того, что вы хотите узнать: какой-то анализ будет проще сдать в больнице, какой-то можно и дома можно провести.
Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) разработали систему экспресс-диагностики биологических жидкостей на дому, которая обойдётся дешевле, чем полноценная минилаборатория.
Учёные и система экспресс-диагностики
Система от сотрудников МФТИ будет состоять из цветового калибратора, тест-полоски и смартфона, который есть практически у каждого. Наводишь камеру смартфона на цветовой калибратор, считываются данные с тест-полоски и всё, на экране появятся результаты. Не нужно будет сидеть и сравнивать тестовую полоску с цветовой палитрой чтобы понять, какой цвет что означает.
Система даст возможность анализировать до 14 параметров биологических жидкостей. Глюкоза, кетоны, нитриты, гемоглобин, лейкоциты и так далее. Результаты человек получает быстро и точно, а самое главное — для этого никуда не надо идти.
Пользователю необходимо установить на смартфон специальное приложение. Затем он открывает тестовый набор, наполняет прилагаемую ёмкость, окунает в нее тестовую полоску, после чего располагает ее в середине цветового калибратора. Каждая зона при взаимодействии с определенным компонентом в анализируемом веществе меняет окраску в зависимости от его концентрации. После ожидания в течение минуты калибратор вместе с тестовой полоской необходимо просканировать камерой смартфона. Снимок обрабатывается на локальном сервере, обеспечивая безопасность данных пациента, после чего программа выдает клинический результат исследования.
И конечно, не обошлось без новомодных хай-тек технологий: компьютерного зрения, машинного обучения и физических методов. Благодаря им, погрешность результатов стала почти такой же, как у лабораторной диагностики — около 12%. Разработка выглядит довольно интересной, удобной и безопасной.
Разработанная нами система экспресс-диагностики позволяет получить окончательные результаты на месте, отправлять данные в лабораторию не требуется. Есть заболевания, когда пациенту необходимо несколько раз в месяц делать анализы, а проходить обследования в частных или государственных клиниках дорого, неудобно и долго. С такими трудностями сталкиваются, к примеру, люди с диабетом или хроническими заболеваниями мочеполовой системы. Важно, что при переходе на домашнюю систему диагностики не теряется качество результатов анализов, они могут быть использованы врачом для постановки диагноза.
На данный момент новинка от МФТИ прошла валидацию, тесты тоже завершились успешно — всё заявленное специалистами работает должным образом. Осталось получить государственную регистрацию на разработку медицинского изделия и провести клинические испытания.
Мы специально арендовали 41 смартфон для лаборатории — это телефоны разной ценовой категории, минимальные характеристики камеры которых — от 16 мегапикселей. С помощью этой техники мы проводили валидацию. Буквально любой смартфон позволяет делать снимки, которые программа сможет оцифровать и выдать точный результат. Единственное исключение — это съемки в полной темноте. Тогда приложение просто попросит пользователя переснять тест-полоску.
И главное — цена. Стоимость набора будет составлять около 600 рублей. В набор будет входить: тест-полоски, ёмкость для жидкости, цветовой калибратор. И каких-то дополнительных подписок для приложения не потребуется, всё уже входит в стоимость набора. Это не жадные производители мобильных игр, которые каждую минуту выдают окошко с напоминанием, что пора бы вам купить донатных скинов за свои кровные.
Сдаём дома?
Увы, но система экспресс-диагностики ближайшие пару лет на рынок не попадёт. Конечно, сама идея потрясающая: и людям не нужно будет тратить своё время и переплачивать, и врачи смогут уделять больше внимания случаям посерьёзней.
Так что, пока мы сможем пользоваться только тем, что есть в аптеках, да и сходить в клинику как-то надёжнее и привычней. Такое нововведение, как домашняя экспресс-диагностика — довольно своеобразная вещь, поэтому пока её эффективность и надежность не будет доказана временем, вряд ли она обретёт популярность. Зато врачам скорой помощи прийдётся очень кстати. Это ли не здорово?