Можно ли сдать все анализы дома?

В целом, можно даже смастерить свою домашнюю версию медицинской лаборатории для сдачи анализов. Конечно, точно заболевание она вам не диагностирует и курс лечения не пропишет, но всегда полезно отслеживать состав крови, давление и многое другое. И это будет быстрее: не нужно ждать результатов с лаборатории — всё будет выявлено в течении пяти минут.

Сам себе лаборант

Для домашней лаборатории потребуется не так много, самый распространённый вариант для анализов — это тест-полоски. Их выпускают под разные заболевания и типы анализов биологических жидкостей. Хочешь проверить кровь — пожалуйста, или, есть, например, подозрения на онкологию, то и это можно таким способом выявить.

Есть миф, что тест-полоски — это бред и им не стоит доверять. Так вот, их используют сами медики: в экстренных случаях это позволяет быстро понять, что не так с пациентом. К тому же, производители перед выпуском своей продукции проходят медицинскую сертификацию. Конечно, если вы заказываете их на маркетплейсе у непроверенного продавца, то тогда могут возникнуть вопросы о качестве таких товаров.

Что же можно померить с помощью тест-полосок? Например, кислотность, белки и другие показатели в моче. Это очень удобно — человек может сам провести полный анализ, ведь тест-полоски существуют чуть ли не под каждый параметр.