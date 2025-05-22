Зачем России спутник-микроскоп? Чтобы найти ответы, которые не видят телескопы

27 июня 2023 года Россия запустила спутник, который не смотрит в дальний космос, а водит острой иглой по золотой пластинке. Зачем?

Чтобы ответить на два вопроса: почему спутники ломаются, даже если их никто не трогает? И сколько в космосе пыли?