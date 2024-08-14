Космос — это не дорого. Встречайте эру наноспутников

Прежде чем знакомиться с «малышами» поближе, давайте разберёмся, какие вообще бывают спутники. А бывают они самыми разными, как по размерам, так и по назначению.

Размер имеет значение?

Масса спутника напрямую влияет на функциональность и стоимость запуска (последнее особенно актуально для тех, у кого нет своих ракет).

Тяжёлыми считаются аппараты массой более 10 тонн — здоровенные многомодульные орбитальные станции, крупные космические телескопы, которые рассчитаны на долгие годы работы, и исследовательские аппараты, которые буквально напичканы научным оборудованием.