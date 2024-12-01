Невидимые помощники: как развиваются нанотехнологии в России?

Что называют нанотехнологиями?

Нанотехнологии… не так давно это слово воспринималось, как будто это что-то научно-фантастическое. Однако, сегодня они активно применяются в самых разных сферах человеческой деятельности.

В 2007 году появилась корпорация «Роснано», которая и стала играть ключевую роль в продвижении нанотехнологий: она не только финансирует научные исследования, но и помогает внедрять нанотехнологии в промышленность и другие сферы.

По своей сути, нанотехнологии — конструкции настолько маленькие, что практически невидимы человеческому глазу. Использовать их можно абсолютно где угодно: например, если нанести на любой материал водоотталкивающую поверхность, то сам материал при этом никак не изменится.