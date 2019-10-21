Наручные компьютеры, навигация внутри здания, «придворные» хлебозаводы и мясокомбинаты: как выглядят интернет-магазины со стороны продавца

Рассказывает Леонид Довладбегян, директор по стратегии и электронной коммерции торговой сети «Перекресток».

Даркстор — это тот же магазин с системой самообслуживания, только вместо покупателя с продуктовой тележкой заказ в нем собирает специально обученный сотрудник, а помогает ему в этом автоматизированная система. Именно благодаря дарксторам магазины научились так легко и прогнозируемо доставлять любые по масштабу и разнообразию заказы до покупателей. В итоге теперь не нужно каждый раз думать о сроках годности, менять планы из-за того, что большинства товаров не оказалось в наличии, проверять качество — достаточно отметить те продукты, которые нужны каждую неделю, а потом нажимать только одну кнопку — заказать.

От обычного склада даркстор отличается компьютеризацией и гораздо более продуманной системой для сбора отдельных заказов (стандартные склады скорее ориентированы на крупное пополнение ассортимента супермаркета, чем на исполнение частных заказов). А ещё они не настолько огромные, как классические склады, поэтому размещаются не далеко за городом, а ближе к покупателям. Меньше площадь и проще доставка скоропортящихся продуктов — ниже конечная цена товаров для покупателя.

Откуда взялись дарксторы и зачем они нужны

Придумали дарксторы 10 лет назад, в 2009 году, в Великобритании. В России новый формат с 2017 года внедряет онлайн-супермаркет Perekrestok.ru, по рецепту британских коллег-первооткрывателей Tesco и Sainsbury’s. Сегодня момент у «Перекрестка» есть три даркстора разной площади от тысячи до семи тысяч квадратных метров, а еще один появится в ближайшее время.

Итак, даркстор — закрытый для простых покупателей магазин-склад, устроенный по принципу небольшого города, ведь полки с товарами в нём расположены улицами и каждый артикул имеет свой адрес: аллея номер 1, ячейка номер 4.