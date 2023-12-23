Насекомые на ужин или мясо из пробирки

Не откладываются поиски и того самого «суперфуда», чтобы и максимально полезный был, и содержал в себе все требуемые элементы. Например, киноа. Популярная зерновая культура в Южной Америке. В чём её сила, брат? Там куча клечатки, мало жира и аж 20 грамм белка! Другие злаковые нервно курят в сторонке от таких показателей.

Справедливости ради надо заметить, что у нас эти ваши киноа — растение не самое популярное и стоит в разы дороже родной гречки и перловки. Однако мыслить нужно глобальнее: «если в какой-то части света решат нехватку белка, то косвенно это поможет всему миру». Да и в России несколько лет назад уже предпринимали попытки выращивать эту латинскую чудо-юдо крупу в Краснодарском крае.

Всё же животный белок отличается от растительного, хотя часть людей и считает, что они вполне себе взаимозаменяемые, научные данные разнятся (в зависимости от заказчиков исследований). Однако мы не будем тут спорить (веганы, ещё раз повторяем — не будем), а поглядим, какие альтернативы есть у тех, кто всё же не желает переходить на сою, но при этом переживает о мировом дефиците белковой пищи.