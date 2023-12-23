Насекомые на ужин или мясо из пробирки

Насекомые на ужин или мясо из пробиркиРазбираемся в сортах белка
Наслушались об угрозе глобального голода и не можете спокойно спать? Думаете, что скоро всё человечество одичает, еды на всех не хватит, и будем мы грызть друг друга, судя по ситуации в мире, грызня началась раньше запланированного времени, и мы не о приёмах пищи, но выход есть — питаться жуками! Население планеты растёт небывалыми темпами, сами понимаете, вкусных стейков всем не хватит. Если ещё не успели наслушаться этих страшилок, то не переживайте, сейчас мы вас запугаем…или всё-таки нет? Короче, сейчас будем разбираться, что там с иными источниками белка.
Всемирный голод: правда или миф?
Необходимо понимать, что байки про грядущее голодание делятся на два типа: одни сокрушаются по поводу того, что еды в целом не хватит, ни зерна ни хлеба, другие же делают акцент именно на нехватку конкретных элементов (в особенности нехватку белка). Именно про второй вариант мы и поговорим, так как угроза глобального исчезновения еды кажется пока слишком туманной (хотя иногда повышение цен на дошик заставляет задуматься и об этом…), а вот дефицит белка страшит сильнее.
И что же там мутят учёные и как предлагают нам решать эту проблему? Первый самый логичный и очевидный способ — растительный белок, больше посевов и соответственно внедрение в привычный рацион продуктов не животного происхождения, которые изначально богаты белком. Часто вы заменяете привычную картошку, рис и макароны чечевицей, нутом и горохом? Если нет, но пытаетесь увеличить количество белка в рационе, то советуем прибегнуть к этому способу. Плюс с глобальной точки зрения это дешевле и выгоднее, чем животноводство.
Не откладываются поиски и того самого «суперфуда», чтобы и максимально полезный был, и содержал в себе все требуемые элементы. Например, киноа. Популярная зерновая культура в Южной Америке. В чём её сила, брат? Там куча клечатки, мало жира и аж 20 грамм белка! Другие злаковые нервно курят в сторонке от таких показателей.
Справедливости ради надо заметить, что у нас эти ваши киноа — растение не самое популярное и стоит в разы дороже родной гречки и перловки. Однако мыслить нужно глобальнее: «если в какой-то части света решат нехватку белка, то косвенно это поможет всему миру». Да и в России несколько лет назад уже предпринимали попытки выращивать эту латинскую чудо-юдо крупу в Краснодарском крае.
Всё же животный белок отличается от растительного, хотя часть людей и считает, что они вполне себе взаимозаменяемые, научные данные разнятся (в зависимости от заказчиков исследований). Однако мы не будем тут спорить (веганы, ещё раз повторяем — не будем), а поглядим, какие альтернативы есть у тех, кто всё же не желает переходить на сою, но при этом переживает о мировом дефиците белковой пищи.
Fake мясо
Наверное, самый идеальный вариант, который устроил бы большинство людей в прекрасном будущем. Довольны были бы все — и мясоеды, и веганы. Только представьте: мясо синтезируют искусственно, запас не ограничен, вкусовые свойства те же, и даже зверушки не страдают. Эх, мечта! Но вы же сами понимаете, что всё не так просто? Нельзя из воздуха синтезировать что-то материальное, мы же, к сожалению, не детской сказке, так что процесс этот небыстрый.
Многие из вас наверняка краем уха слышали новости «учёные изобрели искусственное мясо, на вкус как обычное»
смотреть онлайн без регистрации и смс. Главный принцип такого мясного производства — берём клетки животных и выращиваем их в лаборатории.
Это опробовали аж в далёких 1950-х. Изначальная цель была медицинская, но предприниматели из пищевой отрасли вдохновились и начались активные разработки пробирочного мяса. Сильные мира сего тоже заинтересовались, спонсоров появилось немало, тот самый Билл Гейтс одним из первых стал финансировать весь этот движ (ну да, в будущем богатеи как-то не горят желанием жевать тараканов для восполнения белка). И в чём же главная проблема?
1. Цена вопроса
Создание таких «стейков» — вещь баснословно дорогая, цена которой во много-много раз превышает затраты на выращивание стандартной упитанной коровы. Так что на данный момент это не особо, мягко говоря, решает проблему «дешевого белка для 8-ми миллиарда человек».
И наши любимые борцы за экологию не дремлют. Многие из них бойкотируют употребление мяса именно из-за вреда для окружающей среды. Нет, не потому что всех кур и свинюшек перебьют на мясо (их так-то специально выращивают), а из-за углеродного следа от животноводческих ферм. Производство искусственного мяса сомнительно решает эту проблему, так как затрата ресурсов также огромная, а то и больше,
поэтому продолжайте жевать сою.
2. Не тот вкус
В первую очередь, те, кто интересуется всеми этими разработками по выращиванию мяса, ждут сохранение того самого вкуса, а вопросы о количестве белка уходят на второй план. А вот воспроизвести вкус на деле очень сложно, да и вообще, всё это это выращивание очень запарное, ведь мясо, к которому мы привыкли, уникальная работа животного организма (как бы жутко не звучало), а не просто размноженные мышечные клетки.
Сейчас многие разработки «нео-мяса» щедро сдабриваются различными усилителями вкуса и растительными компонентами, чтобы добиться нужной текстуры (не путать с полностью растительными аналогами мяса для вегетарианцев).
Кузнечики и тараканы — пища будущего
Выращивать искусственное мясо — удовольствие не дешевое, клонирование на поток пока что не поставлено, а поиски альтернативного животного белка упираются в массовость, дешевизну и питательные свойства. Остаётся одно — насекомые.
Звучит довольно неприятно, но зато здесь и сейчас! Кстати, не думайте, что все азиаты поголовно едят насекомых, зачастую этим кормят только туристов, для экзотичности и показухи (ну а кого ещё можно развести за свои же деньги втридорога добровольно есть жареных тараканов?)
Когда говорят о промышленном производстве, в большинстве случаев в будущем нам предлагают не в чистом виде откусывать головы кузнечиков, а всё же более презентабельный вид — перемолотая мука из насекомых. Почти как протеиновый порошок из баночки. Хотя это всё тоже дополнительные затраты на производство,
дешевле всего было бы охотиться на насекомых прямо так, в чистом поле.
Сторонники такой альтернативы уверяют, что это один из самых полезных источников белка. Помимо протеинового изобилия, в насекомых много других полезных элементов и аминокислот, а ещё они легко усваиваются, очень неприхотливы в выращивании, у них быстрый жизненный цикл и минимальные затраты на питание.
Мы уже и так употребляем насекомых в пищу, но не задумываемся об этом. Краситель кармин (Е120) добывают из самок мексиканской кошенили, а добавляют его во множество продуктов, где нужен красноватый оттенок. Например, йогурты или колбасы. Он полностью безопасен для человека.
Российские технологии по выращиванию «альтернативного белка»
Признаемся честно, есть гусениц и тараканов — перспектива малопривлекательная. Когда мы читаем все эти рассказы про поиски новых источников белковой пищи, то очень сильно надеемся, что это все не про нас, что пронесёт, что преувеличивают, и вообще, может это всё
масонский всемирный заговор? Злые богачи или мировое правительство хотят заставить нас есть насекомых.
Тема реально спорная, и утверждать точно, что лет через n-дцать все забудут вкус настоящей курицы, а говядина останется лишь для избранных, мы не будем. Но а что если вдруг? А мало ли? А форс-мажор: на все животноводческие фермы упадёт метеорит, прилетят гуманоиды и украдут всех коров и хрюшек, ну или, на худой конец, злые веганы всё захватят?
Без паники, если вдруг прям сильно приспичит, то и в нашей стране разработки в этой области есть,
жуков хватит всем! И насекомые фермы в наличии, и искусственное мясо выращивают.
Новосибирский учёный Евгений Демидов решил в прошлом году переквалифицироваться в предприниматели и получил финансирование (3 млн.) для своего стартапа — сверчковая ферма. Кто там горевал, что нет в стране уникальных идей для бизнеса? Берите на заметку! Конкурентов в этом секторе минимум. Начиналось всё вообще по заветам гаражного бизнеса: маленькое производство, ноль опыта, а первая партия насекомых всего 500 шт.
Не сказать, что стартап вырос до огромных размеров, и сверчков вывозят грузовиками. На предприятии работает 3 человека. Пока бизнес камерный, но амбиции у создателя нехилые, в планах и вовсе выйти на заграничный рынок.
Возможно, перспективы есть сверчков кажутся туманными и так себе идеей для быстрого взлёта, но не забывайте, что в первую очередь насекомых используют для корма различных экзотических животных. А та самая «мука», которая из них получается, пригодна и в корма для кошечек и собачек и… для спортивного и особенного питания (уже для людей).
Кто-то не может себе представить, как это есть насекомых, а кто-то предпочтёт жука, чем глютен в составе! Для самых ярых сторонников здорового образа жизни сверчковая мука та самая идеальная пища: много белка и мало глютена.
Хоть мы и сказали, что искусственное мясо вещь нерентабельная, надежда всё же есть. И уж лучше быть в самом начале этого пути и что-то пробовать сделать, чем лет через 100 остаться в дураках. В России попытки в мясной синтез делаются на Очаковском комбинате пищевых ингредиентов. Первые удачные эксперименты заняли 2 года.
По стоимости расклад такой: 40гр=900 тыс. рублей. На фоне таких цифр цены на рибаи в московских ресторанах кажутся вполне себе приемлемыми! Конечно же, когда получится достигнуть промышленных масштабов и попасть на полки магазинов, то стоимость значительно снизится.
Процесс нам уже знаком. Берут часть животных клеток и помещают в специальную питательную среду, таким образом культивируя их. При этом ни один из молодых бычков не страдает, для забора клеток никого забивать не нужно.
Главная соль как раз в этой самой питательной среде. Это один из самых дорогих и важных ингредиентов в рецепте искусственного мяса. Очаковский комбинат пытается найти способ, как её удешевить, не потеряв основных свойств. Если всё получится, то перспективы увидеть пробирочное мясо на прилавках магазинов ближе, чем кажутся.
Выводы
Говорить о промышленных масштабах пока приходится, кто-то вообще считает всё это баловством, но в теории потенциал нехилый. Помните, что конкретно сейчас никто не заставляет вас есть сверчков, кузнечиков и тараканов. Искать в этом зловещее теории заговора конечно можно, но совершенно не обязательно. В первую очередь, это интересно с научной точки зрения, например, выращивание того же искусственного мяса.
Ине забываем, что все эти открытия и достижения могут повлиять не только на область питания, но и на медицину. Вот вам и междисциплинарность! Многие могут возразить про этичность, мол как-то неправильно есть мясо пробирочное. Да и действие его на организм человека не изучено. Действительно, эффект не изучен, но и о массовости говорить не приходится (не забывайте про цену!).
Мировые проблемы мировыми проблемами, а деньги по расписанию. На всю эту белковую тему можно посмотреть под углом бизнес-модели и стартапов. Те же упомянутые фермы сверчков ведь рентабельны не только с точки зрения «накормить людей и спасти от голода». Насекомые в промышленных масштабах нужны и для животноводческой деятельности, и для ваших домашних любимцев (мы про братьев меньших, если что, а не про домочадцев).
С каждый годом в разных странах спрос на это растёт. Есть жуков и червяков на завтрак, обед и ужин мало кого прельщает, но и отставать от прогресса не хочется. Пусть на всякий случай будут наработки и проекты, а дальше разберёмся, что делать.