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Нашли биографии великих изобретателей для тех, кто мечтает изменить мир

Пять книг для поиска вдохновения
Мир меняют отдельные личности, чей кругозор, смелость и умение мечтать двигают прогресс.
Нашли биографии великих изобретателей для тех, кто мечтает изменить мир

Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы выбрали 5 самых интересных биографий изобретателей, которые своим примером доказали, что нет ничего невозможного.

«Леонардо да Винчи», Уолтер Айзексон

Нашли биографии великих изобретателей для тех, кто мечтает изменить мир

Интереснейшая биография Леонардо Да Винчи, которая раскрывает все стороны многогранной личности художника, ученого и изобретателя. Как гений смог достичь успеха в столь разных областях? Как придумывал все эти механизмы, катапульты, колесницы и даже первый в истории человечества водолазный костюм? Что вдохновляло его на написание картин? В этой книге — жизненный путь Да Винчи, знаковые события, а также размышления автора о природе гениальности и подробный разбор полотен маэстро. Биография позволяет не только прикоснуться к загадочной личности да Винчи, но и прочувствовать определяющее значения эпохи Ренессанса для дальнейшего развития человечества.

«Братья Райт. Люди, которые научили мир летать», Дэвид Маккаллоу

Нашли биографии великих изобретателей для тех, кто мечтает изменить мир

Братья Райт — американские авиаконструкторы, первыми создавшие модель самолета. Интересно, что Уилбер и Орвилл Райт росли в многодетной семье епископа евангелической церкви в провинциальном городке в штате Огайо. В историю вошел один небольшой эпизод из жизни шаловливых мальчишек (Орвилла, между прочим, даже из школы исключали) — отец подарил им игрушку-вертолет, которая заставила братьев задуматься о возможности полетов. Они страстно увлекались конструированием, мечтая о небе… Разумеется, для того времени все их изобретения были чем-то совершенно невероятным. Эта книга рассказывает, какими интересными личностями были братья Райт, как они мыслили и какие оригинальные способы искали для осуществления своей цели.

«Игра разума. Как Клод Шеннон изобрел информационный век», Джимми Сони, Роб Гудмэн

Нашли биографии великих изобретателей для тех, кто мечтает изменить мир

Клод Шеннон — выдающийся ученый, которого по праву можно назвать «дедушкой» современного интернета. Век информации начался с него — именно Шеннон ввел фундаментальные понятия и математические формулировки, на которых основана современная кибернетика. Прочитать его биографию полезно тем, кто тоже интересуется IT-сферой или просто хочет лучше понимать сегодняшние реалии. Кроме того, Клод Шеннон был еще и разносторонним человеком, чей жизненный путь просто интересно изучить. Например, он обожал азартные игры и даже создал несколько изобретений, помогающих выигрывать в казино. Он придумал машинку размером с пачку сигарет, которая определяла скорости вращения колеса рулетки, что позволяло повысить шансы на победу. У всех гениев свои причуды.

«Моя жизнь, мои достижения», Генри Форд

Нашли биографии великих изобретателей для тех, кто мечтает изменить мир

Генри Форд — человек, чьи высказывания разобраны на цитаты. Его биография написана легким и ироничным языком, содержит множество практических советов, которые никогда не устаревают. Отец машиностроения и человек, совершивший промышленную революцию, он прошел долгий путь: рос на ферме в семье ирландских эмигрантов, работал в «Электрической компании Эдисона», а на досуге занимался конструированием автомобилей. Это редкий случай, когда инженер-изобретатель оказался еще и успешным предпринимателем. Его автобиография вдохновляет и помогает поверить в то, что упорный труд и желание достичь своей цели всегда будут вознаграждены.

«Моя автобиография. Совет молодому торговцу», Бенджамин Франклин

Нашли биографии великих изобретателей для тех, кто мечтает изменить мир

Автобиографию Франклина нужно прочитать каждому — в ней есть место и иронии, и тонкой психологии, и основам политологии. Франклин будто прожил несколько жизней: был членом масонской ложи, активно занимался наукой, изобретал (к примеру, именно он создал кресло-качалку), участвовал в политической гонке и был всеми признанным лидером американской нации. Разумеется, на его пути были неудачи — и Франклин рассказывает, как их преодолевать. В эту книгу также вошли «Советы молодому торговцу» — полезные рекомендации, которые и сегодня пригодятся начинающим предпринимателям.

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