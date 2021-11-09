Нашли биографии великих изобретателей для тех, кто мечтает изменить мир

Нашли биографии великих изобретателей для тех, кто мечтает изменить мирПять книг для поиска вдохновения
Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы выбрали 5 самых интересных биографий изобретателей, которые своим примером доказали, что нет ничего невозможного.
«Леонардо да Винчи», Уолтер Айзексон
Интереснейшая биография Леонардо Да Винчи, которая раскрывает все стороны многогранной личности художника, ученого и изобретателя. Как гений смог достичь успеха в столь разных областях? Как придумывал все эти механизмы, катапульты, колесницы и даже первый в истории человечества водолазный костюм? Что вдохновляло его на написание картин? В этой книге — жизненный путь Да Винчи, знаковые события, а также размышления автора о природе гениальности и подробный разбор полотен маэстро. Биография позволяет не только прикоснуться к загадочной личности да Винчи, но и прочувствовать определяющее значения эпохи Ренессанса для дальнейшего развития человечества.
«Братья Райт. Люди, которые научили мир летать», Дэвид Маккаллоу
Братья Райт — американские авиаконструкторы, первыми создавшие модель самолета. Интересно, что Уилбер и Орвилл Райт росли в многодетной семье епископа евангелической церкви в провинциальном городке в штате Огайо. В историю вошел один небольшой эпизод из жизни шаловливых мальчишек (Орвилла, между прочим, даже из школы исключали) — отец подарил им игрушку-вертолет, которая заставила братьев задуматься о возможности полетов. Они страстно увлекались конструированием, мечтая о небе… Разумеется, для того времени все их изобретения были чем-то совершенно невероятным. Эта книга рассказывает, какими интересными личностями были братья Райт, как они мыслили и какие оригинальные способы искали для осуществления своей цели.
«Игра разума. Как Клод Шеннон изобрел информационный век», Джимми Сони, Роб Гудмэн
Клод Шеннон — выдающийся ученый, которого по праву можно назвать «дедушкой» современного интернета. Век информации начался с него — именно Шеннон ввел фундаментальные понятия и математические формулировки, на которых основана современная кибернетика. Прочитать его биографию полезно тем, кто тоже интересуется IT-сферой или просто хочет лучше понимать сегодняшние реалии. Кроме того, Клод Шеннон был еще и разносторонним человеком, чей жизненный путь просто интересно изучить. Например, он обожал азартные игры и даже создал несколько изобретений, помогающих выигрывать в казино. Он придумал машинку размером с пачку сигарет, которая определяла скорости вращения колеса рулетки, что позволяло повысить шансы на победу. У всех гениев свои причуды.
«Моя жизнь, мои достижения», Генри Форд
Генри Форд — человек, чьи высказывания разобраны на цитаты. Его биография написана легким и ироничным языком, содержит множество практических советов, которые никогда не устаревают. Отец машиностроения и человек, совершивший промышленную революцию, он прошел долгий путь: рос на ферме в семье ирландских эмигрантов, работал в «Электрической компании Эдисона», а на досуге занимался конструированием автомобилей. Это редкий случай, когда инженер-изобретатель оказался еще и успешным предпринимателем. Его автобиография вдохновляет и помогает поверить в то, что упорный труд и желание достичь своей цели всегда будут вознаграждены.
«Моя автобиография. Совет молодому торговцу», Бенджамин Франклин
Автобиографию Франклина нужно прочитать каждому — в ней есть место и иронии, и тонкой психологии, и основам политологии. Франклин будто прожил несколько жизней: был членом масонской ложи, активно занимался наукой, изобретал (к примеру, именно он создал кресло-качалку), участвовал в политической гонке и был всеми признанным лидером американской нации. Разумеется, на его пути были неудачи — и Франклин рассказывает, как их преодолевать. В эту книгу также вошли «Советы молодому торговцу» — полезные рекомендации, которые и сегодня пригодятся начинающим предпринимателям.
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