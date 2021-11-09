Нашли биографии великих изобретателей для тех, кто мечтает изменить мир

Автобиографию Франклина нужно прочитать каждому — в ней есть место и иронии, и тонкой психологии, и основам политологии. Франклин будто прожил несколько жизней: был членом масонской ложи, активно занимался наукой, изобретал (к примеру, именно он создал кресло-качалку), участвовал в политической гонке и был всеми признанным лидером американской нации. Разумеется, на его пути были неудачи — и Франклин рассказывает, как их преодолевать. В эту книгу также вошли «Советы молодому торговцу» — полезные рекомендации, которые и сегодня пригодятся начинающим предпринимателям.

А по специальному промокоду FERRA25 на сайте сервиса все читатели получат книгу в подарок из специальной подборки, а также скидку 25% практически на весь ассортимент.