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Наука и технологии
Опубликовано 19 апреля 2024, 15:07
4 мин.

Насколько вреден кофе для здоровья — последние исследования учёных на 2024 г.

Начни свой день правильно.
Для многих из нас выпить чашечку кофе утром – это настоящий ритуал, да и встречи с друзьями или коллегами с чашкой кофе проходят бодрее, а с учетом разнообразия его видов и способов приготовления, почти у каждого есть свой любимый кофейный напиток. Но как же он влияет на наш организм?
Насколько вреден кофе для здоровья — последние исследования учёных на 2024 г.
© Freepik

Кофе — один из самых продаваемых продуктов в мире, востребованнее на рынке только нефть. Поэтому пристальное внимание к нему ученых вполне обоснованно — важно понимать, как влияет популярный напиток на организм человека. Было проведено более 19 тысяч исследований о вреде кофе, но находили почему-то преимущественно плюсы. Естественно, речь идёт именно о натуральном зерновом кофе, а не о залежалых пакетиках 3-в-1

Финляндия является мировым лидером в употреблении кофе, Россия же не входит даже в первую двадцатку стран-кофеманов. Однако, в среднем россияне потребляют около 900 грам продукта в год на человека. Что поделать, гонять чаи — многовековая российская традиция.

Свежеобжаренный кофе

Свежеобжаренный кофе

© Tim Mossholder / unsplash

Как кофе влияет на наш организм?

Начнём с хорошего

  • Заболевания. Снижает риск смерти от естественных причин, почти панацея. В Европе провели крупное исследование, которое изучило взаимосвязь онкологических заболеваний и питания. За более чем 16 лет в нём приняло участие 521 550 человек из 10 европейских стран. Результат порадует кофеманов — те, кто выпивал по три чашки кофе в день и более, меньше подвержены риску смерти, чем люди, которые напиток этот не употребляют. При этом, такая динамика заметна во всех странах-участницах исследования.

  • Болезнь Альцгеймера. Ученые из России выяснили, что эспрессо может защищать от болезни Альцгеймера. Кофе укорачивает нити тау-белка и препятствует их накоплению – при Альцгеймере эти белки склеиваются между собой скапливаются в мозгу.

  • Аритмия. Кофе не вызывает аритмию, если у вас нет особого метаболизма кофеина, конечно. Более того, некоторые антиоксидантные и противовоспалительные свойства кофе наоборот могут препятствовать её возникновению.

  • Влияние на зубы. Есть мнение, что кофе негативно влияет на зубную эмаль, в частности её окрашивает. Это действительно так, но использование качественной отбеливающей зубной пасты сведёт этот эффект к минимуму. Есть и свои плюсы — например, кофе снижает риск развития кариеса (если вы, конечно, пьёте его без сахара).

  • Антиоксиданты. Помимо кофеина в кофе есть антиоксиданты. Их содержание в кофе так велико, что во время диеты взрослый человек получает больше антиоксидантов из кофе, чем от фруктов и овощей вместе взятых.

  • Похудение. Российские диетологи выяснили, что кофе способствует похудению. В эксперименте участвовало 126 человек, которые употребляли несколько чашек кофе перед приёмом пищи. В среднем, они потеряли примерно 4% жира. Также с помощью кофе можно ускорить метаболизм — просто выпейте чашечку напитка за полчаса до тренировки. Пей кофе и худей, чем не сказка.

  • В медицине. Используется кофе и в российских клиниках, например для профилактики заболеваний. И нет, не гаданием на кофейной гуще. Этот напиток не только положительно влияет на ваш внешний вид, но и способен предупредить развитие цирроза печени.

Кофе содержит более 1200 химических соединений, и большая их часть отвечает за вкусовые качества получаемого напитка.

Как выглядит кофейная ягода

Как выглядит кофейная ягода

© Rodrigo Flores / unsplash

Но есть и свои минусы

  • Холестерин. Кофе увеличивает содержание липопротеинов (плохого холестерина).

  • Вымывание кальция. Кофе усиливает метаболизм кальция и ускоряет его выведение из организма, что приводит к потере костной массы и уменьшению плотности костей.

  • Рак. Если пить кофе сразу после варки, совсем не давая остыть,то это повышает риск развития рака пищевода (но это касается любого горячего напитка).

  • Воздействие на беременных. Если будущая мама, несмотря на рекомендации врачей, будет выпивать больше двух чашек кофе в день, то риск потери плода возрастает.

  • Тремор и тревожность. В больших дозах кофеин может спровоцировать тремор пальцев рук и ног, повышенную тревожность и даже приступы паники.

  • Зависимость. Да, существует и такая зависимость. Заядлым кофеманам нужно все больше и больше напитка, чтобы получить привычный заряд энергии и бодрости.

  • Диурез. Чрезмерное употребление кофеина вызывает диурез — почки сильнее работают, что вызывает раздражение мочевого пузыря

  • Сон. Влияние кофе на организм индивидуально, при некоторых особенностях и заболеваниях этот бодрящий напиток способен вызвать у человека сонливость или же напротив, нарушение сна.

Лучшее начало дня

Лучшее начало дня

© Julien Labelle / unsplash

Так сколько же можно пить?

По данным ВОЗ, в день рекомендуется пить не более трёх чашек кофе. Но если ваше самочувствие ухудшается уже после второй — значит нужно сделать паузу и понаблюдать за реакцией организма. Если всё отлично, и после пяти чашек вы чувствуете себя прекрасно, значит, для вашего организма такое количество кофе вполне приемлемо.

Нужно слушать свой организм: если чувствуете перевозбуждение, ухудшение самочувствия или сна, возможно, количество кофе нужно сократить или ограничить его употребление во второй половине дня.

Для тех, кто считает калории — в чашке натурального кофе без сахара их нет.

В этих мешках хранится зелёный необжаренный кофе

В этих мешках хранится зелёный необжаренный кофе

© Caelen Cockrum / unsplash

Как сделать кофе полезнее?

Не лопать сладкого с кофе. Да-да, круассан тоже нельзя. Сколько бы мы не читали, что кофе — помощник при похудении, выпечка и сладости сведут весь эффект на нет.

Также при приготовлении чёрного кофе следует использовать бумажные фильтры и удалять кофейные масла. В них содержится кафестол — вещество, которое провоцирует повышение уровня холестерина.

А для того, чтобы вымывание кальция не стало для вас серьезной проблемой, специалисты рекомендуют употреблять молоко или кисломолочные продукты.

Место в уютной кофейне

Место в уютной кофейне

© Luke Chesser / unsplash

Так что в итоге?

К сожалению, однозначного ответа у нас нет: ни врачи, ни ученые так и не сформулировали какую-то чёткую позицию в отношении употребления кофе. Как бы вы не любили этот сложный, но такой прекрасный напиток, злоупотреблять им всё же не стоит.