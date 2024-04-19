Насколько вреден кофе для здоровья — последние исследования учёных на 2024 г.

Так сколько же можно пить?

По данным ВОЗ, в день рекомендуется пить не более трёх чашек кофе. Но если ваше самочувствие ухудшается уже после второй — значит нужно сделать паузу и понаблюдать за реакцией организма. Если всё отлично, и после пяти чашек вы чувствуете себя прекрасно, значит, для вашего организма такое количество кофе вполне приемлемо.

Нужно слушать свой организм: если чувствуете перевозбуждение, ухудшение самочувствия или сна, возможно, количество кофе нужно сократить или ограничить его употребление во второй половине дня.