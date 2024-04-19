Насколько вреден кофе для здоровья — последние исследования учёных на 2024 г.Начни свой день правильно.
Кофе — один из самых продаваемых продуктов в мире, востребованнее на рынке только нефть. Поэтому пристальное внимание к нему ученых вполне обоснованно — важно понимать, как влияет популярный напиток на организм человека. Было проведено более 19 тысяч исследований о вреде кофе, но находили почему-то преимущественно плюсы. Естественно, речь идёт именно о натуральном зерновом кофе, а не о залежалых пакетиках 3-в-1
Финляндия является мировым лидером в употреблении кофе, Россия же не входит даже в первую двадцатку стран-кофеманов. Однако, в среднем россияне потребляют около 900 грам продукта в год на человека. Что поделать, гонять чаи — многовековая российская традиция.
Как кофе влияет на наш организм?
Начнём с хорошего
-
Заболевания. Снижает риск смерти от естественных причин, почти панацея. В Европе провели крупное исследование, которое изучило взаимосвязь онкологических заболеваний и питания. За более чем 16 лет в нём приняло участие 521 550 человек из 10 европейских стран. Результат порадует кофеманов — те, кто выпивал по три чашки кофе в день и более, меньше подвержены риску смерти, чем люди, которые напиток этот не употребляют. При этом, такая динамика заметна во всех странах-участницах исследования.
-
Болезнь Альцгеймера. Ученые из России выяснили, что эспрессо может защищать от болезни Альцгеймера. Кофе укорачивает нити тау-белка и препятствует их накоплению – при Альцгеймере эти белки склеиваются между собой скапливаются в мозгу.
-
Аритмия. Кофе не вызывает аритмию, если у вас нет особого метаболизма кофеина, конечно. Более того, некоторые антиоксидантные и противовоспалительные свойства кофе наоборот могут препятствовать её возникновению.
-
Влияние на зубы. Есть мнение, что кофе негативно влияет на зубную эмаль, в частности её окрашивает. Это действительно так, но использование качественной отбеливающей зубной пасты сведёт этот эффект к минимуму. Есть и свои плюсы — например, кофе снижает риск развития кариеса (если вы, конечно, пьёте его без сахара).
-
Антиоксиданты. Помимо кофеина в кофе есть антиоксиданты. Их содержание в кофе так велико, что во время диеты взрослый человек получает больше антиоксидантов из кофе, чем от фруктов и овощей вместе взятых.
-
Похудение. Российские диетологи выяснили, что кофе способствует похудению. В эксперименте участвовало 126 человек, которые употребляли несколько чашек кофе перед приёмом пищи. В среднем, они потеряли примерно 4% жира. Также с помощью кофе можно ускорить метаболизм — просто выпейте чашечку напитка за полчаса до тренировки. Пей кофе и худей, чем не сказка.
-
В медицине. Используется кофе и в российских клиниках, например для профилактики заболеваний. И нет, не гаданием на кофейной гуще. Этот напиток не только положительно влияет на ваш внешний вид, но и способен предупредить развитие цирроза печени.
Кофе содержит более 1200 химических соединений, и большая их часть отвечает за вкусовые качества получаемого напитка.
Но есть и свои минусы
-
Холестерин. Кофе увеличивает содержание липопротеинов (плохого холестерина).
-
Вымывание кальция. Кофе усиливает метаболизм кальция и ускоряет его выведение из организма, что приводит к потере костной массы и уменьшению плотности костей.
-
Рак. Если пить кофе сразу после варки, совсем не давая остыть,то это повышает риск развития рака пищевода (но это касается любого горячего напитка).
-
Воздействие на беременных. Если будущая мама, несмотря на рекомендации врачей, будет выпивать больше двух чашек кофе в день, то риск потери плода возрастает.
-
Тремор и тревожность. В больших дозах кофеин может спровоцировать тремор пальцев рук и ног, повышенную тревожность и даже приступы паники.
-
Зависимость. Да, существует и такая зависимость. Заядлым кофеманам нужно все больше и больше напитка, чтобы получить привычный заряд энергии и бодрости.
-
Диурез. Чрезмерное употребление кофеина вызывает диурез — почки сильнее работают, что вызывает раздражение мочевого пузыря
-
Сон. Влияние кофе на организм индивидуально, при некоторых особенностях и заболеваниях этот бодрящий напиток способен вызвать у человека сонливость или же напротив, нарушение сна.
Так сколько же можно пить?
По данным ВОЗ, в день рекомендуется пить не более трёх чашек кофе. Но если ваше самочувствие ухудшается уже после второй — значит нужно сделать паузу и понаблюдать за реакцией организма. Если всё отлично, и после пяти чашек вы чувствуете себя прекрасно, значит, для вашего организма такое количество кофе вполне приемлемо.
Нужно слушать свой организм: если чувствуете перевозбуждение, ухудшение самочувствия или сна, возможно, количество кофе нужно сократить или ограничить его употребление во второй половине дня.
Для тех, кто считает калории — в чашке натурального кофе без сахара их нет.
Как сделать кофе полезнее?
Не лопать сладкого с кофе. Да-да, круассан тоже нельзя. Сколько бы мы не читали, что кофе — помощник при похудении, выпечка и сладости сведут весь эффект на нет.
Также при приготовлении чёрного кофе следует использовать бумажные фильтры и удалять кофейные масла. В них содержится кафестол — вещество, которое провоцирует повышение уровня холестерина.
А для того, чтобы вымывание кальция не стало для вас серьезной проблемой, специалисты рекомендуют употреблять молоко или кисломолочные продукты.
Так что в итоге?
К сожалению, однозначного ответа у нас нет: ни врачи, ни ученые так и не сформулировали какую-то чёткую позицию в отношении употребления кофе. Как бы вы не любили этот сложный, но такой прекрасный напиток, злоупотреблять им всё же не стоит.