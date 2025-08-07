Новая схема НАТО: как Европа будет заваливать Украину оружием

Со стороны США, точнее аппарата министра обороны Пита Хегсета, о прекращении поставок не заявлялось. Мол, эшелоны продолжают идти, просто мировая политическая ситуация заставляет США пересмотреть приоритеты в пользу более важных направлений — Израиль и тихоокеанская зона.

Поэтому ограничения касались зенитных систем — Patriot и Stinger, а главное — ракет к уже поставленным «патриотам», ракет воздух-воздух, ракет для «хаймарсов» и снарядов 155 мм для артиллерийских систем натовских стандартов.

Но цимес в том, что это и были основные поставки со стороны США. Не говоря о том, что они критически важны для Украины, поэтому для «Банковой» это далеко не временные «накладочки», а вопрос выживания.

Политические аналитики много писали о том, что ситуация — просто результат политики Дональда Трампа, отношения которого с президентом Зеленским, мягко говоря, не сложились. Поставки придерживают, чтобы, во-первых, показать «кто тут папа» и от кого Украина зависит более всего. Во-вторых, для курса мирного процесса, который идёт крайне сложно, требуется продавить одну из сторон — украинскую продавить для США намного легче. Поставки оружия — основной инструмент реального давления и влияния США на Украину.