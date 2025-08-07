Новая схема НАТО: как Европа будет заваливать Украину оружием

Новая схема НАТО: как Европа будет заваливать Украину оружиемСделки-сделочки
Вопрос новых поставок оружия Украине дошёл до состояния реализации. Напомним, что правительство Трампа желало изменить подход к поставкам, отказываясь напрямую служить «спонсором». Вопрос погружён в сложный политический контекст, но мы обратим внимание на более конкретные аспекты.
Если в прошлые годы конфликта можно было рассуждать о слабых сторонах ВСУ и о том, какие вооружения актуальны, то сейчас актуально всё. Поставки американского оружия были заморожены (или якобы заморожены) — решался вопрос, а кто за всё будет платить, ведь Трамп четко решил, что это будет не он.
Заморозка
Со стороны США, точнее аппарата министра обороны Пита Хегсета, о прекращении поставок не заявлялось. Мол, эшелоны продолжают идти, просто мировая политическая ситуация заставляет США пересмотреть приоритеты в пользу более важных направлений — Израиль и тихоокеанская зона.
Поэтому ограничения касались зенитных систем — Patriot и Stinger, а главное — ракет к уже поставленным «патриотам», ракет воздух-воздух, ракет для «хаймарсов» и снарядов 155 мм для артиллерийских систем натовских стандартов.
Но цимес в том, что это и были основные поставки со стороны США. Не говоря о том, что они критически важны для Украины, поэтому для «Банковой» это далеко не временные «накладочки», а вопрос выживания.
Политические аналитики много писали о том, что ситуация — просто результат политики Дональда Трампа, отношения которого с президентом Зеленским, мягко говоря, не сложились. Поставки придерживают, чтобы, во-первых, показать «кто тут папа» и от кого Украина зависит более всего. Во-вторых, для курса мирного процесса, который идёт крайне сложно, требуется продавить одну из сторон — украинскую продавить для США намного легче. Поставки оружия — основной инструмент реального давления и влияния США на Украину.
Военные эксперты больше напирают на более приземлённые причины. Ракеты были более нужны для войны с Ираном — защита израильской территории и военных баз США на Ближнем Востоке. Кроме того, усложнение отношений с Китаем и прогнозы будущей большой тихоокеанской войны заставляют США серьёзно перестраивать программу обороны. Планируется развернуть новые подразделения ПВО, направленные в сторону сдерживания Китая — зенитные батареи и боеприпасы нужны в первую очередь туда, ну и в Израиль.
Правда, Трамп заявлял, что если речь идёт о покупках (здесь и сейчас), то всё вполне решаемо, а главное — в короткие сроки. Вопрос только в том, кто будет платить, и сам собой напрашивался вывод — европейские страны. Европейцы, до этого обвиняя Трампа в том, что тот кинул Украину, тут же смекнули, что если платить им, то почему тогда они должны покупать оружие за свои, когда сами могут его продавать Украине в долг.
Ну и накачивать деньгами свой ВПК и свою экономику. Да, конечно, много времени уйдёт на наращивание объёмов, собственно производство… году к 2028 - 2029 управятся. Как Украина должна всё это время воевать — проблемы украинцев.
Программа новых поставок
Разумеется, им надо что-то решать здесь и сейчас, пока российские войска не вышли к польской или венгерской границе.
1 августа, со ссылкой на Reuters, СМИ публиковали новости о новом порядке и механике оружейных поставок в Украину. Вкратце, платить будут европейские члены НАТО, а Украина создаёт списки Priority Ukraine Requirements List (PURL) — Список Приоритетных Потребностей для Украины (военных, разумеется).
Оружие будет поставляться пакетами по 500 миллионов долларов. Украина составляет список того, что ей нужно в первую очередь, а европейцы соотносят это с тем, что возможно достать. Сами же европейцы решают за чей счёт пакет будет оплачен. Отвечать и управлять процессом будет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Утечки инсайдов от европейских чиновников и натовских шишек говорят о том, что в планах поставки вооружений на 10 миллиардов долларов. И если в содержании и номенклатуре поставок всё довольно предсказуемо, то вот о сроках никто ничего не говорит. Официальных комментариев Брюссель и другие структуры не дают.
Новинка нового порядка поставок в том, что они позволяют Украине не зависеть от американской бюрократии, сложной и долгой системе согласования продаж, а главное — не зависеть от настроений Трампа и его советников.
Страны члены НАТО, покупают это оружие по тем же схемам, по которым его и покупают страны НАТО для нужд НАТО — они гораздо проще и быстрее, чем обычные рыночные поставки. То есть уже законодательно оформленная система поставок имеющихся запасов союзникам в чрезвычайной ситуации. И по такой же схеме европейцы его перепоставляют Украине, почти как члену НАТО «на доверии».
Сами США, в свою очередь, силами республиканцев в Конгрессе создают депозитный фонд в Министерстве финансов. Законопроект (известный как PEACE Act) предполагает, что союзники смогут пополнять бюджет, необходимый для пополнения запасов оружия — деньги которые можно использовать максимально оперативно.
В чём интерес Трампа?
Новая система позволяет, проще говоря, сидеть на двух стульях. С одной стороны, США не отказываются от помощи Украине и не берут на себя репутационные риски в связи с её возможным поражением. Мол «мы сделали всё, что могли, и всё, что должны». Риски несут европейцы, они уже не смогут прямо обвинять кабинет Трампа в украинской ситуации.
С другой стороны, в личных переговорах с Путиным Трамп всегда может сказать, что он не влияет на эскалацию или затягивание конфликта. Оружие, дескать, у него покупают союзники по НАТО, всё чин-чинарём. А что они потом с ним делают — ну это не к Трампу вопросы. Если, скажем, Бельгия передала Украине свои ракеты AIM-120, ну так это с Бельгии и спрашивайте.
Ну Дональд, ну ловкач, опять всех обыграл…
Сейчас Трампу как никогда нужно единство внутри республиканцев и высокое доверие электората — рукой подать до парламентских выборов, а поддержка партии снижается. Сторонники республиканцев в массе своей хотели бы ухода США из украинского кризиса и остановки бюджетных расходов в чёрную дыру ненасытной коррупции окружения Зеленского. Без большинства республиканцев в Конгрессе (Сенате и Палате Представителей) дальнейшее президентство Трампа превратится в бесконечную войну с демократами в парламенте, фрондой, которая не даст реализовать его амбициозные (мягко говоря) замыслы.
Объективные перспективы
Налицо, судя по всему, не столько желание помочь Украине, сколько перекидывание из рук в руки, словно горячую картошку, ответственности за её поражение, или неблагоприятные переговорные позиции в ожидаемых мирных переговорах.
В связи с текущим положением, а именно похолоданием (или изображаемым похолоданием) отношений российского и американского президента, Трамп ищет способы давления и на Россию, но так, чтобы не переходить красные линии (впрочем, ядерные подлодки в ответ на выпады Медведева — что это, как не красные линии… ну да ладно).
Потенциал поставок предполагает в первую очередь очень растянутые сроки. Речь идёт, как обычно, о десятках ракет к ЗРК Patriot, БТР/БМП, сотнях ракет к РСЗО, десятков тысяч снарядов, гранатомётах и ПЗРК. Только для стабилизации ситуации ВСУ всё то нужно в количествах поболее — раз в 10, а то и в 100.
В условиях кризиса по всей линии соприкосновения, дефицита личного состава ВСУ, политического кризиса внутри… пакет на 500 миллионов пока не выглядит спасательной палочкой для украинской армии.