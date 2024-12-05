Кто и как обслуживает научное оборудование?А справятся ли с ремонтом сами учёные?
За любым оборудованием нужен уход. Как с автомобилем — без своевременного технического обслуживания могут возникнуть серьёзные проблемы: то где-то стучать начнёт, то и вовсе двигатель полетит. С научным оборудованием всё немного тяжелее. Если автолюбитель способен сам справится с заменой той или иной детали, то с робототехнической системой учёный, конечно, попробовать что-то сделать, но есть большой риск всё испортить.
Понятно, что оборудование не обычное, а узкопрофильное. Возьмём пример попроще — аппарат для обжарки зелёного кофе. Кофе обжаривает так называемый ростер, чаще всего их собирают индивидуально под обжарщиков кофе, а это довольно своеобразное по своей структуре устройство.
У него есть много различных датчиков контроля температуры и самого зелёного кофе и вращающийся барабан для равномерной обжарки. Помимо этого, нужно вывести все получаемые данные на экран и самим процессом управлять. Всё должно работать идеально — ведь мы хотим пить хороший напиток, а не пожаренный «в угли» или сырой кофе.
Для обслуживания такой техники вызывают специальных сотрудников либо от компании, которые производят ростеры, либо же их представителей, посредников. В нашей стране есть компания «Cocar», которая может и сам зелёный кофе поставить, и ростером заняться. Только специально обученный сотрудник способен отремонтировать технику так, чтобы не было никаких проблем, какой-нибудь сосед-механик с этим точно не справится.
Так и с научным оборудованием: чтобы найти нужного специалиста, «Наша Лаба» разработала специальную интерактивную карту «Реестр научных мастерских».
В поисках нужного специалиста
В «Реестре научных мастерских» уже находится 71 научная мастерская из 19 регионов России. В их число входят как производители самого научного оборудования, так и университеты, и различные организации.
Для того, чтобы вообще попасть в список компаний, к которым можно обратиться за ремонтом, нужно пройти жёсткий отбор. Например, для университетов требуют наличие инженерно-метрологической приборной базы, комплектующие и расходные элементы, участие в инженерных проектах и квалификация инженерного состава с лицензией.
А у частных компаний они выглядят так: высшее техническое образование сотрудников в сфере физики или электроники, знание технических особенностей устройств — от конструкции до специфики их настройки. Также необходимы опыт работы от 3 лет, наличие различных сертификатов и лицензий и, конечно, оборудование для проведения диагностики.
У самих компаний производителей всё просто — им нужно оборудование для диагностики, квалифицированные специалисты и строгий регламент работы.
Какие организации занимаются ремонтом и обслуживанием?
Сколтех и тут успел
В Сколтехе есть Центр Исследовательской Инфраструктуры, который занимается обслуживанием высокоточного оборудования. Ещё с 2022 года Сколтех был одним из первых вузов, которые вообще занялись подобным ремонтом. Они поддерживают парк научного и лабораторного оборудования, причём свои услуги предоставляют не только в Москве, но и по всей России.
Да и инженеры их не лыком шиты: в штате есть сотрудники с большим опытом, которые работали на Bruker, Thermo Fischer, Agilent, Waters. Как раз научное и исследовательское оборудование от этих производителей в большинстве своём используют в институтах нашей страны.
СИАМС и разработка оборудования
«СИАМС» вообще занимается разработкой автоматизации макро и микроструктурного анализа материалов для научных организаций и промышленных предприятиях. Компания в состоянии спроектировать и производить различные механические устройства, автоматизированные приводы и микроэлектронику для создания на базе оптических микроскопов роботизированной системы.
Специалисты «СИАМС» хорошо разбираются в области машинного обучения и зрения, могут создать системы распознавания и анализа оптических изображений. Такие услуги чаще всего требуются для производственных и научно-исследовательских лабораторий. Ну и конечно, специалисты отлично ладят с искусственным интеллектом. Так что, если учёные захотят «проапгрейдить» свою технику и обратятся к «СИАМС», то ИИ станет большим плюсом.
Московский институт всегда поддержит
У Московского авиационного института (МАИ) есть специалисты, которые могут заняться разработкой, внедрением, и техническим обслуживанием различной робототехники и электронных систем, а также оптических приборов, медицинского и промышленного оборудования. Ну а самое главное направление для МАИ — импортозамещение.
Если покупатель решит заменить иностранную аппаратуру на отечественную, то специалисты МАИ всегда проконсультируют и займутся обслуживанием. Ну и конечно, для тех, кому в целом не по карману новое оборудование или по каким-то ещё причинам нет альтернативы — в МАИ отремонтируют советское оборудование, это вообще их «изюминка».
Без ремонта и инженеров не обойтись
То, что «Наша Лаба» сделала интерактивную карту с мастерскими — большой плюс для научного мира. Теперь можно будет без проблем найти специалиста и понять, кто и какие услуги предоставляет. Да и новое оборудование, возможно, получить станет проще.
Всё-таки возможность вовремя обслужить и отремонтировать прибор чрезвычайно важна, да и самим учёным не придётся лишний раз разбираться в чём же проблема. У них и так цели грандиозные, а каждый раз тратить ресурс на то, чтобы понять, где барахлит — времени уйдёт уйма, а что работать будет всё, как надо, гарантий никаких.