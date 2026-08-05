Не открываются сайты российских сервисов и организаций? В чём причины и как это исправить

Что происходит с сайтом

Практически все пользователи хотя бы раз при попытке зайти на тот или иной сайт сталкивались с сообщением вроде «Подключение не защищено», «Не удаётся установить защищённое соединение». Это касается не только банковских ресурсов — похожие проблемы иногда возникают у онлайн-магазинов, маркетплейсов и различных цифровых платформ.

Каждый раз, когда вы открываете сайт, браузер автоматически проверяет его сертификат безопасности — цифровое подтверждение того, что соединение с сайтом защищено, а браузер может доверять этому ресурсу. Если браузер не может проверить или подтвердить такой сертификат, он блокирует подключение или выводит предупреждение на экран.

Подобные ситуации нередки и проявляются, например, когда часть российских сайтов меняет сертификаты безопасности или переходит на новые удостоверяющие центры. В этот период пользователи могут одновременно сталкиваться с похожими ошибками на разных ресурсах.

Почему не стоит просто нажимать «Продолжить»

В некоторых браузерах после предупреждения о незащищённом соединении можно открыть дополнительные настройки и вручную перейти на сайт. Но эта кнопка не исправляет причину ошибки — она лишь позволяет обойти предупреждение браузера.

Такие сообщения появляются, когда браузер не может подтвердить безопасность соединения. Это может происходить из-за проблем с сертификатом, но также может быть связано с попыткой открыть поддельный сайт или другой угрозой для соединения. Поэтому сначала стоит понять, почему появилось предупреждение, и только после этого выбирать способ восстановления доступа.

Как отличить проблему с сертификатом от других сбоев

Эти признаки могут указывать, что проблема связана с сертификатами безопасности:

вместо страницы сайта появляется предупреждение вроде «Подключение не защищено» или сообщение о проблемах с безопасностью соединения;

мобильное приложение сервиса работает исправно, а веб-версия через браузер недоступна;

сайт не открывается в разных браузерах, но другие сайты работают нормально.

Способы восстановить доступ к сайту

Проверка настроек устройства

Некорректно выставленная дата на устройстве может стать причиной ошибок при проверке сертификатов, поэтому этот пункт стоит проверить в первую очередь, даже если установка сертификатов не планируется. Полезно также держать актуальными версии браузера и операционной системы на своём устройстве — устаревшее программное обеспечение хуже справляется с проверкой современных сертификатов.

Если сайт по-прежнему не открывается, причина может быть связана с сертификатами

Установка сертификатов Минцифры в систему

Если вы пользуетесь Chrome, Safari, Edge или другим браузером без встроенной поддержки, доступна установка российских сертификатов безопасности непосредственно в операционную систему устройства.

Сертификаты потребуются на каждом устройстве, с которого вы заходите на российские сайты и сервисы: отдельно на ноутбуке, отдельно на смартфоне и так далее. Корневой и выпускающий сертификаты устанавливаются на устройства с Windows, macOS, Android, iOS и Linux.

Скачать сертификаты и найти пошаговые инструкции по установке для каждой операционной системы можно на портале Госуслуг.

Перед установкой рекомендуется:

обновить браузер до актуальной версии;

проверить наличие обновлений операционной системы;

убедиться, что на устройстве корректно выставлены дата и время.

После установки сертификатов браузер получает возможность корректно проверять подлинность сайтов, использующих российские сертификаты безопасности.

Браузер с поддержкой российских сертификатов

Наиболее удобное решение — использовать браузер, в который поддержка российских сертификатов безопасности уже встроена. К таким относятся Яндекс Браузер и Яндекс с Алисой AI: устанавливать дополнительные сертификаты вручную для них не требуется, а российские сайты и сервисы открываются в обычном режиме.

Страницу нужного сайта в Яндекс Браузере можно вынести на главный экран смартфона в виде веб-приложения — оно будет запускаться отдельной иконкой, почти как полноценное мобильное приложение.

Российская операционная система

Сайты с российскими сертификатами безопасности доступны пользователям отечественной мобильной операционной системы «Аврора» — поддержка таких сертификатов заложена в неё изначально.

Если проблема не решилась

Если после установки сертификатов или использования другого браузера сайт по-прежнему не открывается, стоит проверить, нет ли сообщений о технических работах на стороне сервиса, либо обратиться в службу поддержки. Если же одинаковая ошибка возникает сразу на нескольких российских сайтах, вероятнее всего, причина связана именно с настройками доступа на устройстве.