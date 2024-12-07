Не сорите, мужики, не сорите

Мусор — общая проблема

Проблема загрязнения окружающей среды носит поистине глобальный характер. Так уж вышло, что результаты человеческой деятельности порождают огромное количество мусора.

Все мы ежедневно имеем дело с мусором, но мало кто задумывается, куда всё это девается: пластиковые бутылки, упаковки, обёртки — всё это не исчезает магическим образом после того, как мы их выкидываем.

Проблема накопления мусора обостряется не только в России, но и по всему миру. Огромные свалки, загрязнённые океаны, горы неразлагаемого пластика — всего этого стало настолько много, что дальше игнорировать просто невозможно.