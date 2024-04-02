Нейроимпланты — будущее нашего организма?

Нейроимпланты — это электронные устройства, которые вживляются в различные участки мозга в зависимости от желаемого эффекта.

Работает оно так: клетки мозга генерируют электрические сигналы, связанные с определенными мыслями или действиями (например, движение рук). Нейрочипы их улавливают и посылают ответные импульсы обратно в мозг или передают другим устройствам — протезам и пр.

Существуют также роботизированные искусственные нервы, управляемые электродами, которые вживляются непосредственно в мозг. Их вживляют людям, которые полностью парализованы и не могут контролировать свое тело. Ещё на практике применяют нейрочипы, которые взаимодействуют с органами чувств, помогая людям с нарушениями слуха и зрения.

Кто разрабатывает и исследует новую технологию?

В мире науки нейроимпланты и чипы сейчас одно из самых востребованных направлений. В одних только США над технологиями подключения человеческого мозга к компьютеру работают свыше 35 компаний. Аналогичные исследования ведутся по всему свету, например, в Западной Европе, Японии, Китае и России.

Подход к разработке зависит от конкретной компании. Например, используя меньшее число электродов, чем это делает Neuralink, матрицы Blackrock Neurotech и Paradromics могут подключаться сразу к нескольким областям мозга, и в этом их неоспоримое преимущество.

Небезызвестный Илон Маск в 2016 году основал компанию Neuralink, которая занимается разработкой и производством нейроимплантов. Главные задачи организации — создать устройство для лечения серьёзных заболеваний головного мозга и «усовершенствовать» людей. Одна из первых работ Илона — чип Telepathy. Устройство позволяет управлять телефоном или компьютером (а через них и любым другим гаджетом) просто силой мысли. В мае 2023 года Neuralink получила разрешение испытывать свои технологии на людях, а уже в январе 2024 впервые вживила в нервную ткань мозга человека чип. Через пару недель рассказали о результате — пациент бесконтактно, используя свой мозг, управлял компьютерной мышью. Ещё через месяц была новость о том, что чипированный человек сумел сыграть в шахматы одной лишь силой мысли.