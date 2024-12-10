Виртуальные помощники: нейросети для всех

Поэтому роль у нейросети такая же, как у молотка или отвёртки — это инструменты, а от полезных инструментов глупо отмахиваться. Сейчас существует много полезных нейросетей, которые могут помочь в решении повседневных задач или ускорить поиск нужной информации. Именно о них мы и поговорим.

Яндекс.Браузер

Сейчас браузер от Яндекса — это уже не просто поисковая система, а целый кладезь полезных сервисов. Нейросети, которые встроены в Яндекс.Браузер, помогут вам отредактировать текст, ответят на интересующие вопросы, переведут с иностранного на русский и даже перескажут длиннопост.

Хотите красивое описание товара на маркетплейсе? Яндекс его напишет. Надо что-то посмотреть на китайском сайте, но ничего не понимаете в иероглифах? Тоже не беда, он спокойно всё переводит на русский. В общем, инструмент полезный, а главное — бесплатный.

Шедеврум и Kadinsky

Шедеврум — нейронка от Яндекса, которая заточена под создание картинок и клипов. Достаточно ввести описание изображения и нейросеть его создаст. Обычно, на выходе предлагается два варианта изображения и пользователь сам выбирает, что ему больше по душе.