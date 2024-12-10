Виртуальные помощники: нейросети для всех

Виртуальные помощники: нейросети для всехПолезные инструменты на каждый день
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Природа нейросетей
Помните знаменитый монолог Агента Смита из «Матрицы», в котором он убеждает одного из героев, что когда машины научились думать за людей, возникла новая цивилизация и человеку в ней не место? Некоторые до сих пор скептически относятся к нейросетям и воспринимают их как некий зловещий искусственный разум, который вот-вот поработит весь мир. Другие же считают, что из-за нейросетей мы умственно деградируем, потому что перекладываем на них различные задачи, а не думаем своей головой.
На самом деле, нейросеть не является искусственным интеллектом в полном смысле этого слова. Современные нейросети лишь кажутся интеллектуальными, хотя таковыми не являются. Например, всем известный ChatGPT вот так объясняет свои отличия от полноценного ИИ:
Поэтому роль у нейросети такая же, как у молотка или отвёртки — это инструменты, а от полезных инструментов глупо отмахиваться. Сейчас существует много полезных нейросетей, которые могут помочь в решении повседневных задач или ускорить поиск нужной информации. Именно о них мы и поговорим.
Яндекс.Браузер
Сейчас браузер от Яндекса — это уже не просто поисковая система, а целый кладезь полезных сервисов. Нейросети, которые встроены в Яндекс.Браузер, помогут вам отредактировать текст, ответят на интересующие вопросы, переведут с иностранного на русский и даже перескажут длиннопост.
Хотите красивое описание товара на маркетплейсе? Яндекс его напишет. Надо что-то посмотреть на китайском сайте, но ничего не понимаете в иероглифах? Тоже не беда, он спокойно всё переводит на русский. В общем, инструмент полезный, а главное — бесплатный.
Шедеврум и Kadinsky
Шедеврум — нейронка от Яндекса, которая заточена под создание картинок и клипов. Достаточно ввести описание изображения и нейросеть его создаст. Обычно, на выходе предлагается два варианта изображения и пользователь сам выбирает, что ему больше по душе.
Kadinsky отличается, пожалуй, только тем, что там можно куда точнее описать желаемую картинку: более детально сгенерить изображения на базе текстовых запросов, выбрать стилистику и уровень прорисовки. Так пользователи смогут лучше описать, какая именно картинка им нужна, и подходить к каждому проекту индивидуально. В целом, обе нейросети отлично подходят, если вам надо прикрепить красивый арт к посту.
Forever аlone
Если чувствуете, что не с кем поговорить, нейросети могут стать отличным собеседником, и тут есть два интересных варианта — ChatGPT и GigaChat. Обе нейронки вполне способны поддерживать диалог, ответить на интересующие вас вопросы, да и просто развеять скуку.
ChatGPT — продвинутая нейросеть от OpenAI, которая давно завоевала популярность по всему миру. Она обучена на огромном количестве текстов, поддерживает много языков и может обсуждать с вами самые разные темы — от философии и науки до новостей и поп-культуры. К тому же, ChatGPT отвечает бодро, с интересом и стремится вовлечь в беседу. Если любите долгие диалоги тет-а-тет — ChatGPT отлично справляется с этой ролью.
Однако, есть нюанс: для русскоязычных пользователей ChatGPT может быть не самым доступным вариантом. Хотя он неплохо понимает русский язык и старается отвечать естественно, общение с ним может потребовать дополнительных усилий — регистрации, настройки языка, а это иногда вызывает сложности.
Здесь на помощь приходит GigaChat — аналогичная по функциям нейросеть, которую разработал Сбер специально для русскоязычных пользователей. Она также готова ответить на ваши вопросы и поддержать общение, но лучше понимает российский контекст, культурные особенности, специфические запросы, шутки и сленг.
Так что, если вам нужен собеседник «без заморочек», с мгновенным доступом, и если вас интересуют быстрые ответы на простые вопросы, GigaChat прекрасно справится с этой задачей. Она не требует лишних манипуляций, а значит, к ней можно обратиться в любой момент.
Gerwin
Это ещё один продукт Сбера — многофункциональная нейросеть Gerwin, которая не только пишет тексты, но и генерирует изображения! Ещё один момент — интеграция с продуктами Сбера. Gerwin можно встретить в их экосистеме: она помогает с задачами, которые связаны с их банковскими или цифровыми продуктами.
Visper
Хотели бы вы когда-нибудь вести свой блог? Может быть, вы боитесь камеры, или вам не нравится собственный голос? Эта нейронка позволит осуществить свою мечту, не выходя из
комнаты зоны комфорта.
Всё что потребуется — разместить текст (или презентацию) и виртуального персонажа в кадре и загрузить фон. Всё остальное Visper сделает за вас. С помощью этой нейросети можно сделать видеоконтент любого жанра: от новостного репортажа до техноблогерства.
Минус Visper в том, что всё-таки пока заметно, что говорит именно нейросеть: то губы не совпадают со словами, то механический голос себя выдаёт, но наверняка в будущем эти дефекты поправят.
Инструменты нового поколения
Если раньше нейросети казались чем-то далёким из области фантастики, то сейчас они решают простые, но нужные задачи — помогут найти информацию, подсказать, создать картинку или текст, а иногда даже просто поболтать, когда вокруг никого нет. Роль у них такая же как и у любой другой технологии: они наши помощники, с которыми эту жизнь жить гораздо проще.
И если у нас есть такие помощники, почему бы ими не пользоваться? С каждым годом нейронки воспринимаются всё более естественно. Они не заменят людей и не возьмут на себя все задачи, но они явно помогут сделать их чуть легче.