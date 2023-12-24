Достала твоя лагающая мышь? Нейросети помогут!

Начнем с того, что устройства эти требуют довольно много места, даже если они максимально компактны. И если клавиатуру еще как-то можно разместить на коленках, то с мышкой такой фокус не пройдет — ей подавай идеально ровную, да еще и гладкую поверхность, иначе курсор будет скакать по экрану как очумевшая блоха. Документики в Word или таблички в Excel с такими аномалиями заполнить едва ли получится, а видеоигры и вовсе превратятся в удовольствие совсем уж на любителя.

Звучит банально, но для клавиатуры и мыши нужны две руки, притом желательно, чтобы пальцы на них были целы. Это может принести много проблем не только людям, у которых руки травмированы (сломаны, вывихнуты, восстанавливаются после операции и т.д.), но и инвалидам, которые лишились рук или пальцев по разным причинам.

Все они — тоже люди, им тоже хочется работать за компом и развлекаться. Крутых биопротезов, как в киберпанке, нам пока не завезли, и даже они не всем подойдут. И что же теперь, этим людям придётся отказываться от компьютера, сложить лапки и плакать? Или, может, извращаться с контроллерами для ног, которые придумывают отдельные сумрачные гении?

Кто-то, возможно, и захочет так заморачиваться. Но зачем, если технический прогресс может предложить более комфортные альтернативы?