Учёные разрабатывают нейростимуляторы для подавления боли

Нейростимуляция — это некая альтернатива лекарственному методу лечения при помощи низковольтной электростимуляции спинного мозга. Если вдруг у человека резкая реакция на таблетки, или они вовсе не помогают, то медики применяют нейростимуляторы. Этот метод способен восстановить двигательные функции человека и блокировать болевые ощущения.

Обычно нейростимуляторы используют при синдроме оперированного позвоночника и его дегенеративно-дистрофических заболеваниях, фиброзе, невралгии, диабете и многом другом.

Работают они просто: боль у человека возникает, когда нервные окончания дают сигнал от спинного мозга к головному, который он распознаёт как «боль». Нейростимуляторы посылают электрические импульсы и блокируют этот сигнал, а боль перестает ощущаться.