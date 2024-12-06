Учёные разрабатывают нейростимуляторы для подавления боли

Учёные разрабатывают нейростимуляторы для подавления болиОбезболы больше не нужны?
Нейростимуляция — это некая альтернатива лекарственному методу лечения при помощи низковольтной электростимуляции спинного мозга. Если вдруг у человека резкая реакция на таблетки, или они вовсе не помогают, то медики применяют нейростимуляторы. Этот метод способен восстановить двигательные функции человека и блокировать болевые ощущения.
Обычно нейростимуляторы используют при синдроме оперированного позвоночника и его дегенеративно-дистрофических заболеваниях, фиброзе, невралгии, диабете и многом другом.
Работают они просто: боль у человека возникает, когда нервные окончания дают сигнал от спинного мозга к головному, который он распознаёт как «боль». Нейростимуляторы посылают электрические импульсы и блокируют этот сигнал, а боль перестает ощущаться.
Главная особенность этого метода в том, что у него практически нет побочных эффектов и клинических осложнений, а процесс лечения обратим. Сейчас активно используют нейростимуляторы в виде имплантов.
Проводят операцию, прикрепляют к нужным участкам позвоночника: боль пройдёт, и тело начнёт функционировать, как нужно. А если что-то пошло не так, и лечение не помогает — прибор отключат или удалят. Вот и всё.
Сам нейростимулятор состоит из проводов, которые передают импульс, аккумулятора и пульта управления. Когда нужно — выключил, прибавил мощность или убавил. Таким образом, пациент сможет самостоятельно контролировать болезненные ощущения.
Есть не только имплантируемые стимуляторы, но и переносные. Аккумулятор и «мозги» стимулятора находятся в коробочке, а к спине прикрепляют электроды, которые подают электрические импульсы.
Помимо того, что можно подавить привычную нам боль, можно перестать чувствовать и «фантомную».
Нейростимуляция остановит фантомную боль
Учёные из МГУ провели исследование — они изучили данные ЭЭГ пациентов во время нейростимуляции с фантомными болями. И выяснили, что этот метод действительно может сработать.
После ампутации конечности возникает фантомная боль — конечность остается на карте мозга, но на нее поступают неправильные сигналы, интерпретируемые как боль. Медикаментозное лечение не всегда эффективно, поэтому необходимо искать новые методы лечения фантомной боли. Здесь многообещающей терапией является нейростимуляция, которая, как уже показано, действует.
После анализа ЭЭГ заметили, что у всех пациентов были изменения в тета-, альфа-, бета-диапазонах. Данные результаты учёные будут использовать для создания нейроинтерфейсов, которые смогут подавить фантомную боль.
Нейроинтерфейсы хотят сделать двунаправленными: то есть, информация с мозга не будет оставаться на одном приборе, а её можно будет передавать их на другое устройство.
При фантомных болях помочь таблетками не всегда получается, да и зависимость они вызывают, а новый нейроинтерфейс должен эту проблему исправить. Главное — научиться подстраиваться под каждого пациента, ведь восприятие боли у нас индивидуально.
МИЭТ и их разработка
Сотрудники Национального исследовательского института «МИЭТ» на десятом форуме «Микроэлектроника» представили свой прототип электрического нейростимулятора. По их заявлению, новый прибор должен будет останавливать неконтролируемую боль и фантомные ощущения потерянных конечностей тела. Прибор разрабатывается в рамкам импортозамещения.
Нейростимулятор от «МИЭТ» будет вживляться в спинной мозг человека, а сам аппарат для контроля мощности можно будет повесить на пояс. Управление и подача электросигналов будет осуществляться через 16 каналов, что позволяет присоединить несколько электродов одновременно. И причём, сам гаджет спокойно помещается в ладони, так что не придётся носить с собой огромную аппаратуру.
А самое главное — стоимость такого нейростимулятора. И пациенту, и государству, по заявлению специалистов, новинка обойдётся в сотни раз дешевле, чем постоянное лечение в стационаре. Иногда, конечно, нужно будет появляться для плановой диагностики, но на это всё.
Ещё один плюс — нейростимулятор не такой энергозатратный: диапазон напряжения всего 25 мВ, так что человеку не придётся постоянно заряжать устройство. На данный момент технологию испытывают на свиньях, если испытания покажут хорошие результаты, то технологию продвинут дальше.
Нейростимуляторы и правда помогают
Судя по тому, как пациенты с неконтролируемой болью отзываются о нейростимуляторах, эта разработка действительно стоящая. Люди спокойно живут своей жизнью и забывают о каком-либо дискомфорте. Когда намечается активный день — увеличил мощность нейростимулятора и занимаешься делами, а перед сном уменьшаешь и всё, ничего больше не потревожит.
И никакие навороченные импланты как у Илона Маска не потребуются. После того, как новинку от «МИЭТ» проверят на пригодность, её можно будет объединить с исследованиями фантомной боли в МГУ. Так можно создать действительно что-то новое для мира медицины. И при этом всём, разработка будет намного дешевле и безопаснее.
Перед установкой протеза необходимо излечить человека от фантомной боли, чтобы он смог вернуться к полноценной жизни. Не очень-то комфортно ходить с каким-то прибором и проводами, которые торчат из спины, а модернизированные технологии в этой сфере дают надежду пациентам с такими проблемами. Это ли не здорово?