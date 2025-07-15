Цифровой профиль и слежка по геолокации: что ждёт мигрантов в России?

Опасность нелегальной миграции

«Рыба ищет там, где глубже, а человек — где лучше». Так гласит народная мудрость и она прекрасно описывает ситуацию с мигрантами. Исторически сложилось так, что после развала СССР Россия стала самой процветающей страной СНГ, а следовательно и самой привлекательной для иммиграции.

Мигранты могут быть как плюсом, так и минусом для любой страны. Если к легальным мигрантам вопросов нет, то нелегалы могут спровоцировать целый ряд проблем в обществе.