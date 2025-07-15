Цифровой профиль и слежка по геолокации: что ждёт мигрантов в России?Смогут ли цифровые технологии сдержать нелегальную миграцию?
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Опасность нелегальной миграции
«Рыба ищет там, где глубже, а человек — где лучше». Так гласит народная мудрость и она прекрасно описывает ситуацию с мигрантами. Исторически сложилось так, что после развала СССР Россия стала самой процветающей страной СНГ, а следовательно и самой привлекательной для иммиграции.
Мигранты могут быть как плюсом, так и минусом для любой страны. Если к легальным мигрантам вопросов нет, то нелегалы могут спровоцировать целый ряд проблем в обществе.
Во-первых, в России сейчас развернута борьба с теневой экономикой, частью которой являются нелегалы. Они часто работают без оформления, получают зарплату «в конверте», не платят налоги.
Из-за этого бюджет теряет деньги, а честные работодатели и рабочие оказываются в невыгодном положении. Люди, особенно с низкой квалификацией, теряют работу, потому что мигранты готовы трудиться за меньшие деньги и без всяких прав.
Кроме того, многие нелегальные мигранты живут в плохих условиях — в переполненных квартирах и без нормальных удобств. Это может способствовать распространению болезней, а т.к. нелегалы бояться депортации, то к врачам они зачастую не обращаются. А это опасно не только для них, но и для окружающих.
Кроме того, среди нелегалов бывают и нарушители закона. Это не значит, что все мигранты — преступники, но когда человек живёт нелегально, он чаще попадает под влияние криминала или совершает мелкие правонарушения.
Как правило, нелегалы стараются не пересекаться с местным населением и общаются только между собой в тесной группе, которая в дальнейшем может стать преступной группировкой.
Главная проблема — такие люди вне контроля. Государство не знает, сколько их, где они живут и чем занимаются. Это мешает строить нормальную миграционную политику и защищать как мигрантов, так и местных жителей.
В общем, нелегальные мигранты — это не просто «понаехавшие», а комплексная проблема, которую необходимо решать.
Европа
В Европе проблема нелегальной миграции стоит особенно остро. Когда в странах третьего мира возникают кризисы (часто спровоцированные самой Европой), многие беженцы устремляются в Старый Свет.
В странах ЕС есть несколько ключевых факторов, которые сдерживают наплыв нелегалов. Одним из главных инструментов является усиление охраны внешних границ ЕС. Там действует агентство Frontex — европейская пограничная служба, которая координирует действия стран-членов. Для этого они используют дроны, камеры и базы данных для отслеживания миграционных потоков.
В странах Европы активно используются базы данных — например, Шенгенская информационная система (SIS-2), которая помогает выявлять нелегалов, подделку документов и нарушения визового режима.
Полиция и миграционные службы регулярно проводят проверки по месту жительства и работы мигрантов. Если выясняется, что человек находится в стране нелегально, его могут депортировать, а работодателя — оштрафовать.
Также применяются меры по дактилоскопии и идентификации через систему Eurodac — это база отпечатков пальцев мигрантов, въехавших на территорию ЕС. Она помогает определить, в какой стране человек впервые попросил убежище, чтобы не допустить повторных заявок в разных странах.
Надо отметить, что эта политика принесла плоды: согласно данным Eurostat, в последнем квартале 2024 года 124 935 граждан третьих стран получили предписание покинуть территорию ЕС, что на 16,3% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Из них 28 630 человек были фактически возвращены в страны происхождения, что на четверть больше, чем в прошлом году.
Выходит, даже Евросоюз, где у власти либеральные правительства, контроль миграции ужесточается. А что у нас?
Россия
Профиль иностранного гражданина
В России сейчас разрабатываются меры для контроля миграции. Одно из ключевых нововведений — это создание цифрового профиля мигранта. В него войдёт биометрия, информация о медосмотрах, данные о налоговых отчислениях и сведения о трудовой деятельности.
Создание цифрового профиля позволит в будущем исключить бумажную волокиту, а само решение будет поэтапно вводится с 30 июня 2025 года.
С февраля 2025 года обновлён реестр МВД, где собраны данные более 600 тысяч нелегальных мигрантов. Например, если иностранец из реестра захочет совершить банковскую операцию или воспользоваться услугами государственных органов, он не сможет этого сделать, пока не будет исключен из реестра.
Мобильная связь
Не обошли вниманием и SIM-карты: до 1 июля 2025 года все иностранные граждане должны будут их переоформить по биометрии ,а количество карт, которыми сможет владеть иностранец, снизят с 10 до 1. Это поможет бороться с преступностью и мошенничеством среди мигрантов.
Геолокация
С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области стартует эксперимент по цифровому контролю за мигрантами. Суть этой инициативы — в установлении более строгого контроля за тем, где находятся иностранные граждане, особенно те, кто работает или живёт в России временно.
Согласно новым правилам, каждый мигрант обязан пройти процедуру дактилоскопии (снятие отпечатков пальцев) и сделать специальную биометрическую фотографию. Также он должен сообщить точный адрес, где будет жить, но главное нововведение — это обязательная установка мобильного приложения на телефон. Этот сервис будет отслеживать геолокацию человека в режиме реального времени.
Если мигрант откажется устанавливать такое приложение или попытается скрыться, его внесут в специальный реестр контролируемых лиц — туда попадают нелегалы и те, кто нарушил миграционные правила. Людей из этого списка могут официально депортировать из России.
Эффективно? Время покажет
Очевидно, что проблема нелегальной миграции остаётся серьёзным вызовом для многих стран и Россия не исключение. Важно, чтобы предпринимаемые меры были не только жёсткими, но и продуманными — с соблюдением прав человека и возможностями для интеграции.
Цифровые технологии дают государству новые инструменты для наведения порядка, но эффективность этих решений будет зависеть от их грамотной реализации.
Пока рано делать окончательные выводы — многое покажет практика, а не законодательные инициативы. Важно следить за развитием ситуации и анализировать не только намерения, но и реальные результаты.