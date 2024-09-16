Необычные Telegram-боты, на которые стоит обратить внимание в 2024 г.Обычные вы и без нас знаете
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На пике популярности
Телеграм стал одной из самых популярных соцсетей в России: более 85 миллионов россиян ежемесячно пользуются «телегой» в 2024 году.
Помимо самого мессенджера, в телеграме есть множество ботов, которые способны выполнять самые разнообразные функции: от переводчика до антивируса.
Более того, приложение не стоит на месте, и постоянно появляются новые боты, и, как следствие, растёт и предлагаемый функционал. Мир телеграм-ботов открывает перед пользователями и разработчиками массу возможностей, которые упрощают как работу, так и обычную жизнь. Сегодня мы посмотрим, на какие проекты стоит обратить внимание в 2024 году.
Faino
Каждый пятый житель России постоянно испытывает стресс, что довольно плохо сказывается буквально на всём: работе, отношениях и здоровье.
Бот Faino поможет справиться с гнетущим чувством стресса. Он подбирает упражнения, которые позволят человеку снизить уровень напряженности, а ещё и поддержит в их выполнении. Бот создан профессиональными психологами и уже успел облегчить жизнь более чем 57000 пользователей. Такой вот «карманный психолог» — весьма удобная и доступная альтернатива настоящему походу к психологу.
Senior Junior
Об айти сегодня кричат буквально из каждого утюга, и это не удивительно: роль программирования значительно выросла, поскольку в последние 10-20 лет существует очевидная тенденция на перевод всех сфер нашей жизни в цифровой формат. Проще говоря, у нас бы не было ни удобных банковский приложений, ни роботов-пылесосов если бы не цифровое развитие.
Тем, кто хочет подтянуть свои знания или даже выучить новый язык, поможет бот Senior Junior, который предоставляет бесплатные курсы по программированию. Минимум «воды» и актуальная теория, да ещё и бесплатно — отличный выбор для будущих разработчиков.
Fancybot
Если же вдруг вам захочется изменить имидж, то Fancybot может стать отличным решением. Бот является вашим личным стилистом: поможет разобраться в переменчивом мире моды, или же подберёт наряд под конкретное мероприятие.
У Fancybot есть как платные, так и бесплатные опции, но в любом случае, сервис поможет пользователю сэкономить время и деньги. Зачем ехать к профессиональному стилисту, если он есть в вашем Telegram?
Aisory
Возможно, после всего вышеперечисленного у вас возникло желание создать своего бота? В этом, как ни странно, поможет другой бот - Aisory.
Процесс создания своего телеграм-бота — это не такое уж сложное занятие, и при желании любой человек сможет это сделать. Другое дело — создание AI-ботов: если у вас нет желания смотреть туториалы и с нуля изучать python или java script, то этот сервис — то, что вам нужно. Знания в программировании не требуются, но за пользование придётся заплатить.
Boardgram
Ещё один интересный бот, с помощью которого можно нарисовать любую схему в Telegram. Такого рода визуализация помогает при обсуждении бизнес-идей, позволяет понятнее донести информацию во время обучения. А дизайнерам, например, даёт возможность сделать эскиз своего проекта прямо в чате.
Огромный плюс сервиса — он бесплатный и интуитивно понятный любому пользователю.
И это ещё не всё
Телеграм-боты в 2024 году предлагают невероятные возможности: от борьбы со стрессом до бесплатного обучения программированию — каждый найдет что-то полезное.
Мир телеграм-ботов стремительно развивается, и эти проекты — лишь верхушка айсберга. С таким набором инструментов решить можно практически любую задачу, так что не упускайте возможность и попробуйте этих ботов в действии!