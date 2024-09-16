Необычные Telegram-боты, на которые стоит обратить внимание в 2024 г.

На пике популярности

Телеграм стал одной из самых популярных соцсетей в России: более 85 миллионов россиян ежемесячно пользуются «телегой» в 2024 году.

Помимо самого мессенджера, в телеграме есть множество ботов, которые способны выполнять самые разнообразные функции: от переводчика до антивируса.

Более того, приложение не стоит на месте, и постоянно появляются новые боты, и, как следствие, растёт и предлагаемый функционал. Мир телеграм-ботов открывает перед пользователями и разработчиками массу возможностей, которые упрощают как работу, так и обычную жизнь. Сегодня мы посмотрим, на какие проекты стоит обратить внимание в 2024 году.