Как учёные смогли сшить и восстановить нерв?

Восстанавливающие операции бывают разные: врачи могут удалить опухоль, которая сдавливает нерв, или же провести невролиз — операцию, при которой нерв освобождают от тканей и костных мозолей. Её обычно назначают при травме седалищного нерва.

У врачей в запасе имеется и более серьёзное решение. Если нерв оборван или серьёзно поврежден, хирург может взять часть здорового нерва из другого участка тела человека и использовать его для соединения двух концов поврежденного нерва.

Такая манипуляция называется аутоневральная вставка.** После этой операции человеку потребуется месяц на восстановление, а затем нерв приживётся и начнет функционировать как и до травмы.