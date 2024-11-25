Skynet уже близко? Успокойтесь, это всего лишь… российские учёные и нейроморфные системы

Один из ключевых элементов таких систем — это искусственные нейроны. Их создание — дело сложное, но крайне перспективное, потому что позволяет перейти от привычных нам программируемых компьютеров к чему-то более автономному и интуитивному.

Такие технологии могут использоваться, например, в роботах или беспилотниках, где важно быстро принимать решения без огромных затрат энергии.

Железные нейросети

И вот в России уже созданы первые прототипы таких нейронов и даже целых нейросетей. Давайте сначала заглянем в лаборатории Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (ННГУ).

Здесь физики предложили дизайн нейроморфного процессора, который работает на сверхпроводниках. Эти самые сверхпроводники могут проводить электричество практически без сопротивления. Только проблема в том, что для этого нужна очень низкая температура, почти как в космосе.