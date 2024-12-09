«Нанолек»

Ещё одна российская компания — «Нанолек». Она занимается разработкой и производством лекарств и вакцин, которые очень важны для здоровья людей, и играет большую роль в импортозамещении.

Например, «Нанолек» выпускает вакцины от гриппа, менингита и пневмонии. Раньше многие из них привозили из-за границы, но теперь компания делает их на своих заводах в России. Также «Нанолек» производит препараты для борьбы с онкологией.

А ещё «Нанолек» сотрудничает с крупными зарубежными производителями, чтобы делать их лекарства прямо в России. Благодаря этому, препараты становятся доступнее для людей и не нужно ждать поставок из других стран.

Не менее важно и то, что компания разрабатывает собственные лекарства, а это позволяет получить доступ к современным методам лечения без необходимости ориентироваться на изменчивый Запад.

Лекарство от редкой болезни

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