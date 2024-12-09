Независимая фармацевтика: быть или не быть?Производит ли Россия собственные препараты?
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Что там с санкциями?
Влияние западных санкций на российскую фармацевтику неоднозначно. С одной стороны, Россия действительно испытала ряд трудностей в 2022 году, с другой, санкции показали наши слабые места и подтолкнули к разработке собственных лекарств.
На самом деле, полностью проблема импортозамещения в этой сфере до сих пор не решена. Россия очень зависима от субстанций для лекарств из Китая и Индии, которые относительно дружелюбны к нам, но западные санкции мешают логистике и нарушают цепочки поставок.
Ещё одна серьезная проблема — это инвестиции. Всё просто: ушли западные компании, ушли и инвестиции. Однако, на эту проблему уже обратили внимание российские власти, и в 2023 году правительство утвердило новую стратегию — «Фарма-2030», которая направлена на полное импортозамещение при государственной поддержке.
Развитие нашей фармацевтики — дело крайне полезное и нужное. Напомним, что из-за санкций в 2022 году особенно сильно пострадали пациенты с болезнью Паркинсона, онкобольные и диабетики. Полагаться на иностранные компании, мягко говоря, неразумно, поэтому российская фармацевтика должна быть во всеоружии.
Так каких успехов уже удалось добиться в этой сфере, и что мы можем считать действительно российский разработкой? А говорить мы будем, в первую очередь, о дженериках.
Дженерик — это копия оригинального лекарственного средства с таким же составом активных действующих веществ и формой выпуска. Когда в аптеке вы спрашиваете более дешёвый российский аналог лекарства, вы спрашиваете дженерик.
Отечественный инсулин
Не секрет, что инсулин — это одна из главных проблем российской фармакологии. Некоторые российские компании сейчас активно занимаются производством дженериков с такой же активной формулой, но по более доступной цене.
Например, российские компании, такие как «Герофарм» и «Медсинтез», начали производить инсулин и его аналоги, поэтому теперь мы меньше зависим от импортных поставок таких препаратов от компаний Novo Nordisk и Sanofi, которые покинули российский рынок.
«Лекко»
«Лекко» — российская фармкомпания, которая делает лекарства от разных болезней. На аптечных прилавках можно найти такие препараты, как Аципол, Нафтизин, Цефтриаксон, Коагил-VII, Цефепим и Цефотаксим.
Проще говоря, «Лекко» выпускает лекарства, которые нужны людям для лечения как распространённых, так и редких заболеваний, и они активно работают над созданием аналогов иностранных препаратов.
«Нанолек»
Ещё одна российская компания — «Нанолек». Она занимается разработкой и производством лекарств и вакцин, которые очень важны для здоровья людей, и играет большую роль в импортозамещении.
Например, «Нанолек» выпускает вакцины от гриппа, менингита и пневмонии. Раньше многие из них привозили из-за границы, но теперь компания делает их на своих заводах в России. Также «Нанолек» производит препараты для борьбы с онкологией.
А ещё «Нанолек» сотрудничает с крупными зарубежными производителями, чтобы делать их лекарства прямо в России. Благодаря этому, препараты становятся доступнее для людей и не нужно ждать поставок из других стран.
Не менее важно и то, что компания разрабатывает собственные лекарства, а это позволяет получить доступ к современным методам лечения без необходимости ориентироваться на изменчивый Запад.
Лекарство от редкой болезни
Болезнь Бехтерева — не самое распространённое заболевание. Статистически им страдает 1,4% от населения страны, но это вовсе не значит, что про таких пациентов можно забывать.
Болезнь Бехтерева — аутоиммунное заболевание. Это значит, что иммунная система начинает атаковать собственные ткани, что вызывает воспаление. Точная причина болезни неизвестна, но ученые считают, что скорее всего дело в наследственности. Основные симптомы болезни — боль в спине и суставах, скованность и снижение гибкости.
И наши фармацевты придумали первый в мире препарат от этого недуга. Компания BIOCAD совместно с учёными Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ) разработала препарат Трибувиа. Он уже прошёл испытания и хорошо себя показал: аналогов у этого препарата в мире нет, а это показатель — значит всё не так уж плохо
на сегодняшний день с российской фармацевтикой.
Курс на импортозамещение
Российская фармацевтика, несмотря на санкции и прочие вызовы последних лет, продолжает развиваться. Да, проблемы пока ещё есть: например, зависимость от поставок лекарственных субстанций из Китая и Индии. Однако, российские компании уже активно производят аналоги иностранных препаратов и даже разрабатывают новые лекарства.
Государственная поддержка, например, такие программы, как «Фарма-2030», стремится помочь отрасли и привлечь инвестиции. Это важный шаг на пути к тому, чтобы российские пациенты всегда имели доступ к качественным лекарствам, а сама фармацевтическая отрасль могла справляться с внешними вызовами. Конечно, предстоит сделать ещё много, но тот факт, что уже есть успехи, что вселяет надежду.