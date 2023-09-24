Как могут и как не могут взломать NFC-оплату в вашем смартфоне

Технология NFC (Near Field Communication — связь в ближнем поле) продолжает набирать всё большую популярность не только в высокотехнологичных разработках, но и в быту. Даже древние бабульки, которые раньше предпочитали таскать с собой толстые кошели с накопленной мелочью, спрашивают внучков, как купить хлеб через мобильник.

Для России технология стала поистине «народной» и модной: беспроводные терминалы с поддержкой NFC можно встретить не только в крупных городах, но и в глухой, казалось бы, провинции.

Но не все так однозначно. Где технический прогресс — там будут и те, кто захочет злоупотребить его плодами. В случае с бесконтактной оплатой это, конечно же, хакеры.

Эти ребята стали неизбежными спутниками прогресса и добавили немало геморроя в нашу жизнь: то они украдут у крупной российской компании базу данных на миллионы клиентов, то с помощью замысловатых вирусов сделают деликатные данные всеобщим достоянием. Иногда кажется, что хакеры способны буквально на все, а потому возникает логичный вопрос: «А могут ли они украсть наши деньги через NFC?».

Вопрос щекотливый, потому что пострадать от таких шалостей может любой из нас, а значит, нужно понять, насколько эта угроза реальна. Здесь на помощь приходит наука.