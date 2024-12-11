Заменит ли новое приложение для слепых собаку-поводыря?

Прогресс для всех

XXI век — это эпоха, в которой мы стремимся к инклюзивности. Если раньше общественный прогресс был в основном направлен на улучшение жизни большинства, то теперь стремятся учесть потребности каждого, в том числе и людей с ограниченными возможностями.

К сожалению, современные технологии пока не позволяют полностью восстановить утраченное здоровье, но есть возможность хотя бы частично компенсировать потери. Так какие же приложения уже доступны для скачивания?