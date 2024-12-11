Заменит ли новое приложение для слепых собаку-поводыря?Жить станет лучше, жить станет веселее
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Прогресс для всех
XXI век — это эпоха, в которой мы стремимся к инклюзивности. Если раньше общественный прогресс был в основном направлен на улучшение жизни большинства, то теперь стремятся учесть потребности каждого, в том числе и людей с ограниченными возможностями.
К сожалению, современные технологии пока не позволяют полностью восстановить утраченное здоровье, но есть возможность хотя бы частично компенсировать потери. Так какие же приложения уже доступны для скачивания?
Приложения для слабовидящих
«Be my eyes» — классное приложение, которое облегчает незрячим людям повседневные задачами посредством видеочата. Работает оно просто: незрячий человек может попросить о помощи, а волонтёр, который видит происходящее через камеру смартфона, подсказывает: например, он может прочитать надпись или даже сориентировать на улице.
Запустили это приложение совсем недавно, но к нему уже присоединились почти полмиллиона человек. Работает оно как на Android, так и на Ios, русскоязычный интерфейс также в наличии, поэтому пользоваться им легко.
«Говорящий город» — отечественная разработка, которая нацелена на то, чтобы слабовидящие могли эффективно выстраивать свой маршрут. Например, когда человек с нарушениями зрения подходит к каким-то важным для него объектам (остановке, аптеке или магазину) приложение с помощью звуковых подсказок сообщает, что находится поблизости. Оно даже может подсказать расписание транспорта или предупредить о ближайшем переходе.
Приложение для слабослышащих
«Яндекс.Разговор» — приложение, которое помогает слабослышащим людям общаться с окружающими. Его фишка в том, что оно переводит речь в текст и наоборот. То есть, если кто-то говорит что-то слабослышащему человеку, приложение распознает слова и тут же выводит их на экран. А если нужно ответить, можно просто набрать текст, и «Яндекс.Разговор» прочтёт его вслух.
Приложение крайне полезно в общественных местах, где бывает довольно шумно, или в ситуациях, когда нужно быстро понять речь другого человека. «Яндекс.Разговор» — это такой карманный переводчик между звуком и текстом, который делает общение проще и доступнее!
Язык жестов
Приложение Spread Signs — большой справочник по языку жестов, который тоже работает как карманный переводчик. В нём можно найти жесты для разных слов и фраз на разных языках! Смысл в том, что вы просто вводите нужное слово или фразу, а приложение показывает, как этот жест выглядит.
Особенно удобно то, что можно выбрать нужный язык жестов, ведь они отличаются в разных странах. Это отличная вещь для тех, кто хочет выучить язык жестов или просто понять, как общаться с людьми, которые его используют.
Мессенджер для людей с нарушением речи
«Сезам» — это первый российский мессенджер, который позволяет общаться между собой людям с такими нарушениями, как синдром Дауна, аутизм, ДЦП или инсульт. Общение происходит посредством пиктограмм международного образца, которые обозначают разные предметы, действия и важные слова вроде «Да», «Нет», «Хочу», «Спасибо» и т.п. Все пиктограммы удобно разложены по папкам: «Люди», «Время», «Место», «Действия» и т.д., так что найти нужный значок не составит большого труда. Причём, папки всегда видны на экране, так что для перехода между ними не нужно возвращаться в начало.
Есть и простая клавиатура с русскими буквами, цифрами и знаками, чтобы можно было комбинировать текст и пиктограммы в одном сообщении. Пиктограммы чёрно-белые — так глаза меньше устают, и выбор нужной картинки происходит быстрее, а это особенно важно для людей с расстройствами аутистического спектра.
Развитие моторики для детей и взрослых
Dexteria — это приложение, которое помогает детям развивать мелкую моторику, координацию и силу рук через весёлые упражнения. Оно работает как тренажёр для пальцев! В приложении есть набор простых игр, которые стимулируют работу пальцев и кистей: от упражнений на точные движения, где надо ловко проводить пальцем по экрану, до задачек, где требуется немного больше усилий и координации.
Эти упражнения полезны не только для детей, но и для взрослых, кому нужно «прокачать» мелкую моторику, например, после травмы. Dexteria помогает тренироваться в игровой форме, что делает занятия интересными и продуктивными.
Приложение, которое помогает следить за уровнем сахара в крови
mySugr Diabetes Logbook — удобный дневник для людей с диабетом, который помогает отслеживать уровень сахара в крови и контролировать своё состояние. В приложении можно записывать данные о сахаре, инсулине, еде, физической активности и других важных вещах. Оно позволяет собрать всю необходимую информацию в одном месте и анализировать её, чтобы лучше понимать, как разные факторы влияют на уровень сахара.
Кроме того, mySugr умеет генерировать отчёты, которые можно показать врачу, и даже даёт небольшие мотивирующие подсказки в игровой форме..
Технологии на страже нашего благополучия
Все эти приложения — отличные примеры того, как технологии становятся нашими помощниками и друзьями. Они делают мир доступнее, помогают решать повседневные задачи и поддерживают в сложных ситуациях. С такими решениям больше людей могут чувствовать себя уверенно, независимо от обстоятельств.
Век инклюзивных технологий только начинается, и впереди нас наверняка ждут ещё более продвинутые гаджеты, которые сделают жизнь удобнее для каждого. Будем следить за новинками и радоваться тому, что с каждым годом границы стираются, а возможностей становится всё больше!